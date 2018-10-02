Как в Украине изменится курс доллара: прогноз

14:39 | 02.10.2018

Инна Золажкова

В Украине октябрь уже три года подряд не самый лучший период для национальной валюты. И 2018-й, скорее всего, не станет исключением. Но и ускорения девальвации ждать не стоит.

Доллар подрос до 28 грн и держится вблизи этой отметки уже несколько недель. Даже возмещение НДС в конце сентября не дало американской валюте ожидаемого толчка.

Часть экспертов сходятся во мнении: курс гривни, вопреки ожиданиям, будет оставаться стабильным еще как минимум несколько недель. Более того, если под конец октября МВФ даст понять: условия выполнены и следующему траншу быть, давление на гривню снизится.

OBOZREVATEL разобрался, что будет с курсом доллара в Украине в ближайший месяц, передаёт Бизнес.Медиа.

Без паники

Валютный рынок можно сравнить с лавкой с импортными конфетами. Конфеты есть у регулятора (НБУ), у тех, кто продает за границей, у тех, чьи родственники присылают конфеты, например, из Польши, у тех, кто хранит их годами «под матрасом». Допустим, что в лавке каждый день продают 10 конфет. Когда приходят 9 покупателей, продавцы начинают конкурировать между собой и снижают цены. Тот, кто предложит самые дорогие конфеты, в этот день рискует остаться без покупателя.

Если же за 10 конфетами приходят 13 покупателей, или один покупатель сразу покупает 5 конфет, продавцы понимают: это их шанс заработать. Даже если цены повысят, покупатель все равно придет и заплатит. Стоимость конфет взлетает. В таком случае вмешивается регулятор. Когда конфет не хватает, он их скупает. А когда мало продавцов, он сам покупает «в лавке».

Как и на конфеты из примера, на курс доллара влияет не только его количество на рынке, но и настроение покупателей. Когда ситуация нагнетается, рынок ожидает подорожание, покупатели пытаются успеть купить подешевле — в итоге растет спрос, а вместе с ним и курс доллара.

Аналитик Евгения Ахтырко отмечает: в ближайшее время в Украине будет расширятся дефицит счета ткущий операция платежного баланса. Проще говоря, покупать за границей будем больше, чем продавать туда, т.е зарабатывать валюты меньше, чем тратить. Такая ситуация может привести к тому, что предложение на рынке не сможет покрыть спрос. «Именно этот фактор будет вызывать дальнейший рост курса до конца года», — уверена Ахтырко.

Большинство опрошенных экспертов считает, что доллар в этом месяце будет колебаться в достаточно широком диапазоне от 28 до 29 грн/$.Так, финансовый консультант Владимир Мазуренко прогнозирует, если с МВФ удастся достичь соглашения, это даст возможность снизить девальвационные настроения на рынке.

С таким утверждение соглашается руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. «Очень многое будет зависеть от новостей от МВФ. Но я бы не сказал, что тут вопрос задержка или не задержка. Самое главное – будут ли перспективы получения следующего транша, или будут новости, которые могут перечеркнуть такую возможность», — рассказывает аналитик. По оценкам Паращия, курс в октябре будет находиться в диапазоне 28-29 грн/$.

Кто выиграет от подорожания

Большинство украинцев зарабатывает и тратят в гривнях, поэтому результат девальвации национальной валюты они ощущает на себе в первую очередь за счет роста цен на импорт, бензин, квартиры на вторичном рынке.

От подорожания выиграют украинцы, которые зарабатывают в валюте. О некоторых из них уже писал OBOZREVATEL. Помимо этого, на валютных скачках могут сыграть спекулянты, зарабатывающие на валютном рынке.

Простым же украинцы в такой ситуации в первую очередь стоит думать о том, как сохранить свои сбережения, а не заработать на скачках. «Если долгосрочно, от 3 лет, хранить деньги лучше в долларе и евро. Если то, что будет тратиться вскоре, можно использовать банковские депозиты в гривне. Но с учетом, что вы откладываете на что-то краткосрочное, например, отпуск», — советует финансовый консультант Алексей Половинкин.

«Если долгосрочно, от 3 лет, хранить деньги лучше в долларе и евро», — советует эксперт.

Покупать валюту лучше в банках или пунктах обмена, которые получили лицензию от НБУ. С их перечнем можно ознакомиться на сайте регулятора. Перед тем, как купить, стоит сравнить цены в банках и обменниках и выбрать самое выгодное предложение. Если вы собираетесь купить крупную сумму валюты (чаще всего от $500) в банках ее нужно заказывать.

Напомним, что у Путина прокомментировали информацию об отказе России от доллара.





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