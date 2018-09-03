Как в сентябре изменится курс доллара: эксперт предупредил о неизбежном

Со второй половины лета доллар неуклонно идет в рост по отношению к гривне. Что будет с курсом доллара в сентябре, рассказали эксперты

В повышении курса доллара в конце августа-начале сентября нет ничего экстраординарного. Такой рост курсов повторяется из года в год, является сезонным и связан с растущим спросом на валюту.

Доллары тратятся на импорт энергоресурсов и погашение долгов по внешним кредитам. Еще недавно американская валюта была около отметки 26 грн за 1 доллар, потом в середине лета произошел скачок до 27,5 грн/$. Как прогнозируют эксперты, в сентябре доллар будет находиться в диапазоне 27,5-28,5 грн. Это при условии спокойной экономической и политической обстановки.

В 2018 году сентябрь также будет сложным периодом для национальной валюты. Перед отопительным сезоном наращиваются объемы запасов газа, активнее тратится валюта на растущий импорт. Поэтому доллар традиционно дорожает в начале осени – и так уже несколько лет подряд.

Однако сейчас к внутренним обстоятельствам добавились еще и внешние. На мировых рынках сложилась довольно неблагоприятная ситуация, в результате инвесторы уменьшили свои вложения в развивающиеся страны – в том числе сократились инвестиции в Украину. Идут вниз цены на сырьевых рынках, а они в основном формируют размер прибыли от украинского экспорта.

Хотя рост курса доллара довольно плавный, без шокирующих скачков, однако сложилась ситуация, при которой ощущается нехватка наличного доллара. Это связано с тем, что банки придерживают валюту, понимая, что ниже курс уже не опустится, и ждут, когда ее можно будет продать по более высокой цене.

Как считает экономист Андрей Новак, Нацбанк, вероятно, возобновит реализацию плана по девальвации гривны. Поэтому рост курса доллара неотвратим – вопрос только в темпах этого роста.

По прогнозу аналитика Вадима Иосуба, доллар в начале сентября будет находиться на уровне 28,5 грн. Другие экономисты с ним согласны и опасаются, что если доллар серьезно превысит этот уровень, это плохо скажется на населении.

Хороших новостей все ждут от Международного валютного фонда. Новый транш от МВФ не только пополнил бы валютные запасы, но и послужит позитивным сигналом для международных инвесторов.

Уже в сентябре может быть вынесено окончательное решение по поводу продления программы сотрудничества между МВФ и Украиной. Ускорить процесс должно выполнение рекомендации повысить тарифы на газ.

Кроме этого, решающими факторами, которые повлияют на курс доллара осенью, являются данные по урожаю 2018 года, цены на украинский экспорт, глубина девальвационных настроений. Нацбанк мягко регулирует ситуацию на межбанковских торгах, однако не видит своей задачей жесткое сдерживание котировок, оставляя их в руках рыночных трендов.

До конца 2018 года, по мнению аналитиков, доллар может вырасти до 29-30 гривен. Мрачный сценарий обесценивания гривны до 40 грн за 1 доллар эксперты считают маловероятным. Поскольку ситуация на мировых рынках в третьем квартале складывается для Украины более удачно, чем во втором, — из-за цен на зерно.

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