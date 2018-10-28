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Как в Китае выполняются заветы Дэн Сяопина

E-commerce 28 Окт 2018
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Новым вызовом для Пекина стало усложнение внешних условий развития


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Си Цзиньпин поставил цель превратить Китай в лидера по комплексной государственной мощи и международному влиянию.
Фото Reuters


Заканчивается четвертое десятилетие политики реформ и открытости в Китае. Эти 40 лет были наиболее успешными в его истории, по крайней мере за последние полтора века. Их главный итог – зримый прорыв на путях модернизации.


Нынешний Китай – это вторая экономика мира, на которую приходится 15% мирового ВВП, страна – мировой лидер по протяженности скоростных железных и автомобильных дорог. В сегодняшнем Китае быстро развиваются цифровые технологии, бурно растет электронная коммерция. Экономика глубоко вовлечена в систему мирохозяйственных связей. Китай является крупнейшей торговой державой, занимает первое место в мировом экспорте и второе – в импорте. Он неизменно находится на верхних строчках рейтингов крупнейших мировых получателей иностранных инвестиций и стран – инвесторов за рубеж. За 40 лет в его экономику привлечено более 2 трлн долл. зарубежных инвестиций. В последние годы китайские предприятия инвестировали за рубеж 1,5 трлн долл., а суммарный объем контролируемых ими зарубежных активов достиг 5 трлн долл.


Огромные изменения произошли в жизни людей, в социальной структуре общества. Идет активный процесс урбанизации; доля населения, постоянно проживающего в городах, превысила 58% против 18% в 1978 году. Быстро увеличивается средний класс, численность которого оценивается в 300 млн человек. Все большее количество молодых китайцев получают образование за рубежом: более 40% обучающихся в США иностранных студентов – китайцы, в Канаде и Австралии – половина. Миллионы китайских туристов путешествуют за рубеж, число их зарубежных поездок достигло 130 млн в год.


Все эти успехи можно назвать трудовым подвигом китайского народа, плодами политики реформ и открытости, главным архитектором которой был и остается Дэн Сяопин. Ее отправной точкой стал III Пленум ЦК КПК 11-го созыва в декабре 1978 года. Пленум не выдвигал детализированных планов реформ, но он определил их основной вектор, четко высказавшись за «развитие» в широком понимании. В тогдашних условиях это означало, во-первых, упор на осуществление модернизации, во-вторых, начало развода с «советской моделью», которая была скопирована и перенесена в Китай в 1950-е годы. Второе решение было наиболее трудным. «Советская модель» во многом была созвучна традиционным китайским идеалам сильного централизованного государства, позволяла, выражаясь словами Мао Цзэдуна, «сочетать Маркса с Цинь Шихуаном», что помогло ей пустить на китайской почве довольно глубокие корни и приобрести немало приверженцев.


Вплоть до сегодняшнего дня модернизация остается главным приоритетом политики Китая, а реформа и открытость выполняют функции важнейших механизмов ее осуществления. В то же время на протяжении 40 лет соотношение между этими двумя базовыми составляющими не было постоянным. Каждое десятилетие оно менялось.


В первое десятилетие процесс реформирования был особенно динамичным. Уже в первые несколько лет оформились его основные направления: внедрение подрядной системы в деревне, создание массовой базы для частного предпринимательства через систему волостных и поселковых предприятий, перенос реформы в города и начало поисков и экспериментов по сужению сферы директивного планирования, апробированию рыночных схем управления госпредприятиями. Создание особых экономических зон, а затем открытие городов приморского пояса положили начало внешней открытости.


Предполагалось, что третьим направлением реформы станет реформа политической системы. Некоторые преобразования в этом направлении были осуществлены – демонтирована система пожизненного занятия должностей, введен порядок регулярной сменяемости руководства. Однако в целом политическая реформа так и не пошла, остановившись на первых стадиях.


Второе десятилетие политики реформ и открытости было не столь динамичным, как первое. После острого общественно-политического кризиса 1988–1989 годов возникла реальная угроза свертывания или даже отказа от реформ. В решающий момент борьбы Дэн Сяопин бросил на чашу колебавшихся весов весь свой огромный авторитет и тем самым обеспечил продолжение реформаторского курса. Положение о «социалистической рыночной экономике» получило легальный статус, начались преобразования государственных предприятий, услуг социальной сферы, были заложены основы фондового рынка и современной банковской системы, ускорилось вхождение китайских предприятий в мировые производственные цепочки.


Третье десятилетие политики реформ ознаменовалось началом процесса «мирного возвышения» Китая. После присоединения к ВТО Китай сумел извлечь максимум возможных выгод от процесса глобализации. Происходил быстрый рост количественных параметров экономики, страна превратилась в мастерскую мира, ориентированная на экспорт модель достигла зенита своего развития. Начались процессы выхода китайских предприятий за рубеж и интернационализации юаня. В то же время на фоне успехов и побед внимание к рыночным преобразованиям снизилось.


В годы четвертого десятилетия условия развития страны серьезно усложнились. Тревожным звонком для Китая стал международный финансовый кризис 2008 года. В условиях сокращения внешнего спроса и соответственно резкого падения объемов экспорта возникли вполне реальные риски утратить социально-экономическую стабильность. Купировать их тогдашнее руководство предпочло путем повышения и без того высокой степени государственного вмешательства в экономику в форме использования большого пакета стимулирующих мер. Эти меры поддержали экономику на самой острой фазе кризиса, но имели и побочные эффекты, привели к дальнейшему обострению отраслевых диспропорций, увеличению объемов избыточных мощностей, надуванию пузыря на рынке недвижимости, положили начало процессу нарастания долговой нагрузки на корпоративный сектор и местные правительства.


Старые двигатели роста – экспорт и инвестиции – во многом себя исчерпали, переход к новым движущим силам – потребление и инновации – оказался труднее и дольше, чем это виделось на первый взгляд. Темпы экономического роста начали снижаться, накачка экономики деньгами и безудержная кредитная экспансия породили угрозу системного долгового кризиса, донельзя обострились экологические проблемы.


В этой обстановке все слышнее становились голоса в пользу нового ускорения реформ. Уже через год после прихода к власти Си Цзиньпин в ноябре 2013 года обнародовал масштабную программу преобразований – из более чем трех сотен реформ. Ее квинтэссенцией было революционное для Китая положение о «решающей роли рынка в распределении основных факторов производства». Си сам взялся за дело, возглавив сначала руководящую группу ЦК КПК, а затем – Комиссию по углублению реформы.


Однако через пять лет реальный прогресс по таким ключевым направлениям, как реформа государственных предприятий, реформа системы прописки и другим, оказался не столь уж большим. Зато четко проявилась склонность руководства решать сложные социально-экономические проблемы преимущественно административными методами, что, впрочем, логично вписывалось в инициированную Си все большую трансформацию политической системы страны в авторитарном духе. Начался сперва незаметный, а затем все более явный отход от заложенных Дэн Сяопином базовых принципов методологии реформ. На смену им пришли установки типа: «ядро партии», «единое централизованное руководство» и «партия руководит всем», которые, мягко говоря, трудно соотнести с известными словами Дэна: «Если судьбы государства основываются на авторитете одного, двух человек – это очень нездорово, это очень опасно».


В последние годы новым вызовом для Китая стало усложнение внешних условий развития. Китайское руководство сочло, что пришло время пересмотреть известный завет Дэн Сяопина «держаться в тени», и все более открыто стало демонстрировать намерение играть одну из основных, если не главную роль в глобальном экономическом и политическом управлении. XIX съезд КПК поставил цель «превратить Китай к середине нынешнего века в государство – лидера по комплексной государственной мощи и международному влиянию», отказавшись от старой формулировки Дэна, говорившей только о завершении в общих чертах модернизации.


Демонстрация возросших амбиций Китая не прошла незамеченной. Особенно остро реагировали на нее США, которые уже давно старались затормозить возвышение Китая. С приходом администрации Дональда Трампа политика сдерживания Китая усилилась кратно. Руководство США взяло курс на открытое противостояние, заявило о наличии «фундаментальных разногласий» с Китаем по очень широкому кругу вопросов, начало наносить превентивные удары в самые чувствительные для Китая точки: торговля, инвестиции, доступ к американским технологиям, тайваньский вопрос, регион Южно-Китайского моря. Словом, Трамп показал себя отнюдь не «бумажным тигром», а расчетливым и сильным бойцом. Китай же оказался не в полной мере готов к такой яростной атаке, его возможности парировать американский натиск пока выглядят ограниченными. Торговая война с США угнетающе подействовала на настроения среднего класса и деловых кругов, что тут же отразилось в снижении темпов роста потребления и падении фондовых индексов.


Как бы ни развивались события дальше, совершенно очевидно, что предстоящие несколько лет будут для Китая очень трудными. Стране будет необходимо на основе трезвого учета имеющихся сил и возможностей правильно расставить приоритеты своего курса во внутренних и международных делах, чтобы сохранить и приумножить плоды политики реформ и открытости.




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