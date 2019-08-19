Как в Казахстане развивается электронная коммерция, Elorda Aqparat

По данным Министерства торговли и интеграции РК, порядка 40% торговли находится в тени, то есть не подпадает под налогообложение. Один из механизмов по выводу торговли из тени — модернизация торговой инфраструктуры, в том числе торговых рынков. Так, планируется, что все нестационарные рынки поэтапно будут переведены в современные торговые форматы. Проводится работа по строительству оптово-распределительных центров. Кроме того, ведомство ведёт работу по развитию сферы электронной коммерции, сообщает официальный информационный ресурс премьер-министра РК.

В целом за 2018 год объем розничной торговли через интернет составил 144,6 млрд тг, доля от общего объёма розничной торговли равна 1,4%.

За январь–июнь 2019 года объём безналичных платежей увеличился более чем в 2 раза за год и составил 4,8 трлн тг, а количество транзакций за этот период увеличилось с 192,8 до 460,3 млн. За аналогичный период прошлого года сумма безналичных платежей составила 2,2 трлн тг.

Расчеты на основе данных Нацбанка РК

Министерством торговли и интеграции РК принята Дорожная карта по развитию электронной коммерции в РК на 2019–2025 годы, которая направлена как на развитие внутренней электронной торговли, так и на продвижение экспорта товаров посредством электронной торговли, сообщает портал primeminister.kz. Реализация дорожной карты должна повысить долю электронной торговли в общем объеме розничной торговли к 2025 году минимум до 5%.

За шесть месяцев текущего года наибольший объем безналичных платежей приходится на Алматы: 3,3 трлн тг, доля от общего объема по стране составила 68,9% (годом ранее — 1,4 трлн тг, или 63%).

На втором месте Нур-Султан: сумма безналичных платежей в регионе составила 408,2 млрд тг, доля равна 8,6% (годом ранее — 198,3 млрд тг, или 9,2%).

Замыкает тройку регионов с наибольшим объемом безналичных платежей Алматинская область: 218,4 млрд тг с долей в 4,6% (годом ранее — 52,1 млрд тг, или 2,4%).

На ТОП-3 регионов приходится 82,1% от общего объема безналичных платежей по РК. Доля каждого из остальных 14 регионов не превышает 3%.

Расчеты на основе данных Нацбанка РК

Больше всего безналичных операций в денежном выражении было проведено через интернет и мобильный телефон: 63,8%, или 3 трлн тг, это в 2,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,1 трлн тг).

Через POS-терминалы были проведены операции на сумму 1,6 трлн тг (34,4%), рост составил 71,3% за год.

С помощью банкоматов было проведено безналичных платежей на сумму 89,1 млрд тг.

Расчеты на основе данных Нацбанка РК



Подпишись в Telegram Еlorda Aqparat





Источник