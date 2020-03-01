как устроен законопроект о системе РОП. Ридус

Законопроект, направленный на совершенствование российской системы РОП — драйвер, призванный изменить к лучшему всю нашу сферу обращения с отходами. Но, к сожалению, некоторые его положения не всем понятны. «Ридус» обратился за пояснениями к автору законопроекта — депутату Госдумы, члену думского комитета по экологии и охране окружающей среды Александру Фокину.

— Александр Иванович, не все природопользователи поняли суть вашего законопроекта. Вместо традиционных для интервью вопросов я приведу цитаты из писем либо презентаций, на которые, как мне кажется, нужно дать ответы «из первых рук».

— Что ж, я готов. Итак, цитата первая?

— «Неожиданное появление законопроекта, при одновременном планомерном обсуждении Концепции совершенствования РОП».

— Неожиданное? Да ведь эта Концепция активно обсуждается с сентября 2019 года, и в ней изначально была инициатива переноса ответственности на производителя упаковки. Законопроект, внесенный в декабре 2019 года, содержит те же положения, которые были в концепции с самого начала. Под планомерным обсуждением понимается бесконечное обсуждение?

Концепция должна была быть принята до конца прошлого года, но согласование затянулось, как выяснилось, из-за Консультативного совета по иностранным инвестициям. Теперь же появились поручения главы государства об утверждении Концепции и внесении соответствующих изменений, направленных на её реализацию. О каких неожиданностях речь? Система РОП в текущем ее виде за 5 лет не показала какого-либо значимого результата. Кто-то хотел или даже надеялся, чтобы так было и дальше?

Александр Фокин

© duma. gov.ru

— Вторая цитата: «Предполагается распространить экологический сбор также на производителей упаковки. Отсутствует разделение — за какую упаковку отвечает товаропроизводитель, а за какую — производитель упаковки. Риски как двойного налогообложения, так и ухода от ответственности».

— В силу норм Налогового кодекса РФ для производителей упаковки она (упаковка) является ничем иным как товаром, и именно в этом качестве фигурирует во всех видах отчетности. Даже в случае производства многокомпонентной упаковки ее составляющие учитываются их первичными производителями отдельно: картон, пластик, металл на первичном производстве; уже после все это собирается в многокомпонентную упаковку. В бухгалтерской отчетности названная продукция выступает исключительно как произведенный товар, который впоследствии реализуют на возмездной либо безвозмездной основе.

В настоящее время перечень товаров и упаковки, подлежащих обязательной утилизации, установлен распоряжением Правительства РФ: 54 позиции, из которых 46 — группы товаров, 8 групп — группы упаковки товаров. Этот перечень устанавливается Правительством РФ исходя из возможных социально-экономических последствий (т.е. фактически удорожания товара из-за введения обязанности по его утилизации), а также в зависимости от уровня и объема негативного воздействия данного отхода на окружающую среду.

Полномочиями по формированию перечня товаров, а точнее перечня компонентов наделено Минприроды России. Оно является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование и выработку государственной политики в области обращения с отходами. Таким образом, после принятия Законопроекта № 869136−7 «О внесении изменений в Федеральный закон об отходах производства и потребления» в рамках реализации соответствующего закона Минприроды России с учетом социально-экономических и экологических факторов сформирует перечень товаров, включая в том числе и наиболее распространенные виды упаковки, подлежащих обязательной утилизации.

Предполагается полностью освободить всех производителей товаров в упаковке от обязанностей по РОП в части, касающейся упаковки. За счет этого упростится порядок отчетности и снизятся риски для сотен тысяч компаний, в первую очередь — для производителей товаров, не подлежащих обязательной утилизации.

К таким компаниям прежде всего относятся производители товаров повседневного спроса, на которые приходится основная часть потребления упаковки. Кроме того, из-под регулирования выводятся целый ряд потребителей упаковки, не связанных с производством товаров: это торговые предприятия, предприятия общественного питания, гостиницы, сфера услуг, а также такие новые виды деятельности, как электронная торговля, доставка продуктов питания и др. В соответствии с нашим законопроектом ни за какую упаковку ни производители товаров, ни иные потребители упаковки ответственности не несут и не платят вообще ничего!

Как правило, производители упаковки производят продукцию из одного вещества:

отдельных видов пластиков (PET, HDPE, LDPE, PS и т. д.);

бумаги и картона (гофрокартон, гладкие картоны, бумажные мешки, бумага и картон с покрытием и т. д.);

металлов (алюминиевые, луженые, сплавы, фольгированная упаковка и т. д.);

стекла,

полностью учитывая произведенную продукцию во всех видах отчетности, в том числе бухгалтерской и технологической.

Вместе с тем при реализации положений нашего Законопроекта ответственность за утилизацию многокомпонентной упаковки будет нести производитель моносоставляющей упаковки (отдельно производитель пластика, картона, металла, стекла), в связи с тем, что данные составляющие многокомпонентной упаковки уже учтены во всех отчетах ее производителя.

Учитывая, во-первых, что производители обладают полной информацией о технологических, химических и физических характеристиках производимой ими упаковки и о наличии возможности замены первичного сырья на вторичное, и во-вторых, что большинство видов упаковки (бумага, стекло, металл, пластик), пригодных к утилизации, запрещено захоранивать на полигонах (ст. 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»), возложение обязанности по утилизации произведенной упаковки непосредственно на ее производителей (и, следовательно, переход производителей упаковки к экономике замкнутого цикла и максимальному вовлечению отходов в хозяйственный оборот) является наиболее целесообразным и рациональным.

В случае обоснованного установления Минприроды России обязанности по утилизации всех видов пластиков, макулатуры, металла и стекла производители упаковки как готового товара (в понимании первичной и однокомпонентной упаковки) обязаны будут утилизировать ее, то есть, вовлечь в свой производственный цикл, тем самым удешевить конечную стоимость выпускаемой продукции и сократить количество отходов, поступающих на захоронение.

— А можно все то же самое, но в одной фразе?

— Упрощаем. Предполагается распространить экологический сбор не «также на производителей упаковки», а «только на производителей упаковки». Если товар, помещенный в упаковку, сам по себе не подпадает под РОП — значит, и его производитель свободен от этих обязательств.

Еще проще: РОП на товары — отдельно, на упаковку — отдельно.

Немецкая модель у нас не сработала, и это факт; мы переходим к усовершенствованной шведской модели, но наша модель еще проще и еще лучше. Понимаете, если взвесить мешок риса или каждую рисинку из мешка, то первый путь не только экономичнее по усилиям, он еще и точнее по результату. Так вот, мы будем взвешивать мешок, а не отдельные зернышки.

© александрфокин. рф

— «Сейчас факт использования упаковки и необходимости её утилизации коррелируется с фактом купли-продажи товара в упаковке».

— Это так, но что в этом хорошего? Данная корреляция приводит к тому, что часть упаковки оказывается вне регулирования. Например, одноразовые стаканчики в любом случае станут отходами, несмотря на то, что никакого продукта в них не содержится. То же самое касается и других видов упаковки. Факт купли-продажи товара никак не позволяет идентифицировать факт использования и объем потребления той или иной упаковки, тем более что потребление упаковки в целом ряде отраслей не связано с производством товара: это, как уже говорилось, розничная торговля, общественное питание, различные службы доставки, электронная коммерция.

— «При переносе ответственности на производителя упаковки исключается мотивация товаропроизводителя выпускать свой товар в более экологичной упаковке. Товаропроизводители формируют потребность в упаковке с использованием вторичных ресурсов. В случае переноса ответственности товаропроизводитель не будет заинтересован в покупке упаковки из вторичного сырья».

— Правда? А наших оппонентов не смущает тот факт, что пять лет применения в России РОП по существующей модели не оказали ровно никакого влияния на состав упаковки? У нас по-прежнему популярны материалы, которые попросту запрещены в большинстве развитых стран — тот же вспененный полистирол, это же просто токсичный материал! Это дешевые материалы, и они по-прежнему привлекательны для производителей товаров.

Существующая РОП никоим образом их не вытесняет. Но нет, достаточно засорять нашу природу! Теперь мы примем те правила, которые заставят производителя упаковки за собой убирать — дорого ли это, дешево ли, а убирать придется. Вот тогда и посмотрим, останется ли вспененный полистирол таким же привлекательным!

С точки зрения товаропроизводителей интерес представляет та упаковка, которая, с одной стороны, соответствует технологическим требованиям, с другой — позволяет снизить издержки. В более выгодном положении оказываются поставщики упаковки, использующие более дешевое по сравнению с первичными материалами вторичное сырье и, соответственно, способные предложить заказчикам упаковки более низкие цены.

Конечно, механизм РОП не напрямую мотивирует использовать более экологическую упаковку, он делает это через механизм платы за различные виды материалов упаковки. За экологичную упаковку платеж должен быть меньше, значит, и сама такая упаковка будет стоить дешевле. А за неэкологичную упаковку придется платить больше. Это справедливо. Но как раз в действующий редакции РОП из-за разности нормативов утилизации, использующихся при расчете размера экологического сбора, платеж за тонну экологичной упаковки из гофрированного картона оказывается выше, чем платеж за тонну за упаковки из пластика, вред которой для окружающей среды общепризнан.

При переносе ответственности никакого снижения интереса к покупке упаковки из вторичного сырья произойти не может. Почему, вы думаете, тарные картоны из макулатуры занимают уже более 70% рынка? Прежде всего потому, что они дешевле упаковки из первичного сырья. Товаропроизводители покупали, покупают и будут покупать экологичную упаковку не вследствие понижающего коэффициента экологического сбора, а потому, что эта упаковка дешевле. А теперь вспомним, что у нас переработчики вторичного сырья вынуждены самостоятельно финансировать всю систему сбора. В результате чего цены на вторсырье в России значительно выше, чем в Европе и США, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности российской упаковки.

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— «Отсутствует четкое определение, признаки, ограничения, условия, позволяющие достоверно классифицировать подобную упаковку».

— Интересно! Значит, все пять лет было понятно, что такое упаковка и как ее классифицировать, а теперь вдруг все дезориентировались… ну что ж, поясним. В Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 005/2011 упаковка определяется как «изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции». Данное определение вполне исчерпывающе и не требует дополнительного раскрытия в законе. Возражения относительно отдельных этапов жизненного цикла упаковки конкретных видов касаются лишь частных случаев и не могут быть признаны сколько-нибудь обоснованными.

Так, производителям напитков, применяющим упаковку типа Tetra Pak или SIG Combibloc, упаковка действительно поставляется в виде рулонов. Однако никакого другого применения, кроме изготовления упаковки, для указанного материала не существует. То же касается и пластиковых преформ, из которых изготавливаются бутылки, банки и другие емкости.

Предлагаемое распределение ответственности диктуется простотой администрирования: производителей подобных изделий в стране насчитываются единицы по сравнению с сотнями потребителей данных видов упаковки. С другой же стороны, и эти виды упаковки, и многие другие в своем законченном виде являются многокомпонентными изделиями. Так, упаковка Tetra Pak оснащается штуцером с крышкой; бутылка ПЭТФ комплектуется укупоркой (одно- или многокомпонентная пробка), на бутылку наносится этикетка. Эти элементы также подлежат обязательной утилизации, но сейчас при подаче отчетности в рамках РОП они зачастую выпадают из сферы рассмотрения — по ошибке или вследствие непонимания. В ситуации, когда за каждый из компонентов упаковки отвечает его производитель, вероятность таких упущений сводится к нулю. Вся упаковка становится товаром, группы упаковки, подлежащей утилизации после утраты ею потребительских свойств, утверждены упомянутым распоряжением Правительства РФ № 2970-р. Кто-то считает, что этот подзаконный акт недостаточно детализирован? Хорошо, Минприроды, которое облечено полномочиями по формированию перечня товаров, может детализировать его.

— «Отечественные производители упаковки оказываются в проигрышном положении по сравнению с зарубежными».

— Наши оппоненты не читали законопроекта? Там же все ясно…

В существующей редакции закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» расширенная ответственность импортеров товаров и упаковки возлагается соответственно на импортеров товаров и упаковки после их первичной реализации. Законопроект № 869136−7 не предусматривает изменений системы исполнения РОП в части импортированных товаров и упаковки товаров. Предусматриваются исключительно стилистические правки.

Дальнейшее развитие и внедрение системы РОП направлено на минимизацию как трудозатрат при идентификации субъектов, ответственных за последующую утилизацию товаров и упаковки, выпущенных в хозяйственный оборот, так и непосредственно количества самих субъектов РОП. Оно нацелено также на максимальное взаимодействие с различными органами исполнительной власти, обладающими информацией о количестве произведенных и импортированных товаров и упаковки. Все это в свою очередь позволит обеспечить возможность более качественного контроля исполнения РОП со стороны администратора экологического сбора, сократить оборот фиктивных актов утилизации отходов, и в конечном счете будет способствовать созданию циклической экономии и увеличению доли утилизированных отходов.

Импортеры будут, как и ранее, отчитываться за весь объем упаковки, который использован в импортируемых товарах, а также за всю импортируемую упаковку.

В законопроекте сказано: «В отношении упаковки товаров экологический сбор уплачивается производителями упаковки товара, произведенной как готовый товар, импортерами товаров в этой упаковке и (или) упаковки». То есть, ответственность будут нести и импортеры упаковки, и производители товаров в упаковке, таким образом, напротив, устраняется существующее неравное положение отечественных производителей товаров и упаковки. Кроме того, администрирование исполнения РОП импортерами гораздо проще, поскольку их физически меньше по сравнению с потребителями упаковки внутри страны.

Повторю совсем коротко: сколько выпустил на рынок упаковки, за такое количество и отвечаешь, будь ты импортер или производитель. Ничего в этом плане законопроект не меняет, никаких новаций в этой сфере не содержит, это абсолютно ложное утверждение!

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— «Отсутствие учета импортной упаковки. Импортер ввозит товар в упаковке. Таможенная служба декларирует товар без указания упаковки, однако необходимость ее утилизации на территории РФ возникает. Соответственно, при переносе ответственности на производителя упаковки импортер товара фактически освобождается от уплаты утилизационного сбора и ответственности за утилизацию ввезенной упаковки».

— Еще раз повторяю, мой законопроект никак не ухудшает и не улучшает позиций ни импортеров, ни отечественных производителей. Взаимодействия между Минприроды России, администратором экологического сбора (Росприроднадзором) и Федеральной таможенной службой (ФТС) — это их прерогатива, а не законодательная часть.

Если недостаточно хорошо налажен полный информационный обмен о количестве импортированных из третьих стран или ввезенных из стран Таможенного союза товаров и упаковки товаров — значит, его нужно налаживать, но в любом случае указанные ведомства должны это делать самостоятельно, без прямых поручений Президента, вмешательства Государственной Думы и Совета Федерации и т. д. Если сегодня на этом поле есть проблемы -значит, они есть, но к моему законопроекту это не имеет прямого отношения.

Так или иначе, необходимые данные о количестве импортированных и ввезенных товаров и упаковки определяются по сведениям, указанным в грузовых таможенных декларациях, в декларациях о соответствии упаковки (укупорочных средств). Как я уже говорил, импортеры по-прежнему будут отчитываться за тот объем упаковки, который использован в импортируемых товарах, а также за импортируемую упаковку.

Но если необходимо, повторю еще раз: в соответствии с законопроектом «В отношении упаковки товаров экологический сбор уплачивается производителями упаковки товара, произведенной как готовый товар, импортерами товаров в этой упаковке и (или) упаковки.». То есть, ответственность будут нести и импортеры упаковки, и производители товаров в упаковке, таким образом не возникает, а именно устраняется проигрышное положение отечественных производителей товаров и упаковки. Неужели это так сложно для понимания?

Безусловно, необходимо совершенствование системы учета со стороны ФТС упаковки, ввозимой на территорию России и вывозимой из России, необходимо в том числе и для целей совершенствования системы РОП.

— Следующая цитата — о том же: «Импортеры оказываются вне регулирования» (неизвестен производитель упаковки).

— Регулирование в отношении импортеров не меняется по сравнению с текущим положением. В отношении импорта ответственность не только продолжают нести импортеры товаров в упаковке, но и импортеры упаковки также попадают в регулирование.

— «В случае назначения ответственным за упаковку импортера товаров в упаковке сложатся неконкурентные условия для локальных производителей и импортеров».

— В этом случае, наоборот, нагрузка экосбора ляжет равномерно как на зарубежных, так и на отечественных товаропроизводителей, без какого-либо преимущества для тех или иных товаров или упаковки.

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— «Снижение экологических качеств упаковки (экодизайн). Именно производители товаров в упаковке определяют параметры упаковки, включая ее вес и перерабатываемость. Перенос ответственности приведет к ухудшению принципов экодизайна упаковки со стороны производителей товаров. Производители товаров даже не будут стремиться облегчать упаковку — ведь они не будут платить экологический сбор пропорционально объемам выпущенной упаковки».

— Здесь упущен фактор конкуренции между производителями упаковки. Конкурентная борьба в отрасли носит как ценовой, так и неценовой характер. Производители упаковки прямо заинтересованы в снижении издержек, в том числе за счет использования вторичного сырья.

Как показывает опыт, именно производители упаковки прилагают усилия к разработке упаковки, более пригодной для вторичной переработки, поскольку такая упаковка с гораздо большей вероятностью попадает в переработку, тем самым обеспечивая производителю упаковки устойчивый поток входящего сырья. Опыт Швеции: перенос ответственности на производителей сервисной упаковки привел к существенному снижению веса упаковки, да и ее объема в целом. Это еще раз говорит о том, что именно производитель упаковки заинтересован в том, чтобы предложить минимум лишней по весу упаковки.

Что касается экодизайна, никаких требований по его применению в России формально не существует. Товаропроизводитель сейчас использует материалы независимо от того, перерабатываются они или нет. Он ориентируется на стоимость упаковки, ее вес, на то, насколько хорошо материал сохраняет продукт на пути к потребителю.

Именно поэтому производителю напитка проще использовать пластиковую упаковку — она легче (транспортные издержки ниже), она устойчивее к повреждениям по сравнению со стеклом или алюминием. Товаропроизводитель уже выбрал оптимальный материал, и отказываться он от него не будет; но он должен нести ответственность за возврат этого материала во вторичный оборот. Другой пример: самый легкий материал — вспененный полистирол, состоящий на 98% из воздуха, и производители товаров как выбирали его, так и продолжают выбирать по сегодня. РОП в текущем своем варианте абсолютно не мотивирует производителей товаров в упаковке использовать экологичные материалы. Для упаковки из упомянутого вспененного полистирола вообще отсутствуют перерабатывающие мощности, но производители товаров свободно используют этот материал, никаких запретов и ограничений нет, нет даже экономического «поддавливания», а в варианте нашего законопроекта оно появляется.

— Собрать миллиарды рублей экологического сбора силами очень узкого круга производителей упаковки вместо тактики «с миру по нитке» — поставить за грань выживания целую отрасль.

— Собрать средства экологического сбора с узкого круга производителей упаковки несказанно проще, чем с сотен тысяч производителей товаров в упаковке, то есть «с миру по нитке». Мы упрощаем систему, не на словах, а на деле. Принцип «с миру по нитке» себя не оправдал: почти ничего и не собрали, и никакого улучшения в системе не произошло даже с учетом повышения нормативов утилизации. Законопослушное меньшинство, которое заплатило, оказалось в невыгодном положении относительно всех тех, кто не заплатил. Зато при переносе ответственности на производителя упаковки все производители товаров автоматически оказываются в равных условиях.

По поводу грани выживания — это явное преувеличение, поскольку доля экологического сбора в себестоимости продукции будет относительно незначительной и никак не повлияет на прибыльность компаний отрасли, тем более что экологический сбор будет включен в цену отгружаемой упаковки. Увеличение предложения вторичного сырья приведет к снижению цен как на вторичные, так и на первичные материалы. Благодаря этому снизятся издержки и повысится доходность компаний отрасли.

Необходимо также помнить, что сбор средств экологического сбора — не самоцель. Целью является создание и поддержка инфраструктуры обращения с отходами. В своем нынешнем виде институт РОП не смог решить эту задачу. Огромное количество производителей товаров, в том числе совсем небольших, трудно привлечь к исполнению обязательств. Количество же производителей упаковки, даже с учетом мелких производителей, в тысячи раз меньше, чем тех субъектов бизнеса, которые используют эту упаковку. Ведь кроме производителей товаров в упаковке, это также игроки рынка электронной торговли, доставки еды, объекты общественного питания, объекты розничной торговли.

Любой, даже самый небольшой магазин, кафе или интернет-магазин, или самозанятый кондитер, выпекающий торты на дому, используют дополнительную упаковку при продаже товаров — от упаковки для цветов или тортов до пластиковых пакетов, и всё это в итоге становится отходами. Эти отходы необходимо возвращать во вторичный оборот, однако в существующей схеме РОП они выпадают из регулирования, ведь невозможно контролировать поштучно каждый действующий бизнес вплоть до самого мелкого. Количество производителей упаковки не превышает 5 тысяч на всю страну. В то же время только в производственном сегменте численность потребителей упаковки достигает 160 тысяч, а с учетом субъектов малого предпринимательства, индивидуальных предпринимателей счет идет на миллионы.

— «Мировая практика свидетельствует о том, что за утилизацию отходов упаковки несет ответственность производитель товаров в упаковке».

— В мировой практике существуют успешные системы РОП с полной либо частичной ответственностью производителей упаковки, в частности в отношении «сервисной» упаковки: в Швеции, а также Республике Беларусь. Такая схема упрощает администрирование и позволяет включить в регулирование большой объём упаковки, образующийся непосредственно в ритейле — как в крупных, так и мелких объектах торговли, а также в системе общественного питания, доставки еды и так далее. Весь этот объём выпадает из регулирования в случае, если ответственность возложена на производителей товаров в упаковке.

В некоторых схемах РОП полная либо частичная ответственность лежит на ритейле. Поскольку речь идёт обо всей цепочке образования отходов упаковки, ответственность в принципе можно возложить на любое из трёх основных звеньев, эффект будет аналогичный; однако существует большая разница в деталях — администрировании, количестве участников в звене, рыночной концентрации.

— «При переносе ответственности производителей товаров в упаковке на производителей упаковки произойдет удорожание продукции в упаковке (например, производители стеклянной тары оценивают удорожание в размере до 30%) потому, что налог будет взиматься на всю упаковку. Часть упаковки будет образовываться в виде отходов производства, нереализованной упаковки, возврата и т. п».

— Чтобы ответить на этот вопрос, просто покажем таблицу, подготовленную на основе аналитического отчета «Влияние расширенной ответственности производителя на потребительскую упаковку», подготовленного Ассоциацией производителей продуктов питания, куда входят все крупнейшие в мире производители товаров народного потребления. Расчет Ассоциацией сделан для европейских стран — Бельгии, Германии, мы для расчета можем легко подставить туда данные и по России. Кстати, из этой таблицы ясно и то, насколько у нас занижена ставка экосбора на пластик.

Производитель, использующий ПЭТ-бутылку в Германии заплатит на 66,7% больше, чем за стеклянную бутылку для упаковки напитка объемом 240 мл, тоже самое в Бельгии — платеж на 71% выше. В России же всё с точностью до наоборот: при нормативе 100% производитель, выбирающий пластиковую бутылку, заплатит в 5,7 раз меньше, чем за стеклянную бутылку. При этом те 9 копеек на одну ПЭТ-бутылку, которую мы получаем при 100%-ном нормативе утилизации в России — это 4,2% соответствующего платежа в Германии, и 18,8% от платежа по РОП в Бельгии. А к стоимости напитка эти 9 копеек составляют в среднем 0,23%.

Итак, удорожания упаковки на 30% при переносе ответственности производителей товаров в упаковке на ее производителей произойти не может. Размер экосбора составляет в стоимости упаковки несколько больше, чем в стоимости товара, но обычно не более 3−4%. Объемы непроданной упаковки в отчетном периоде составляют, как правило, очень небольшую долю от общего объема производства, и в любом случае будут реализованы в следующем периоде. Обращение с отходами производства тары, образующиеся у производителя товара в упаковке, будет покрываться средствами экологического сбора. При этом у производителя упаковки больше возможностей по вовлечению этих отходов во вторичный оборот, так как он постоянно поставляет свою продукцию на производственные площадки и зачастую имеет возможности для возврата отходов для повторной переработки.

Такой возврат не только не будет приводить к удорожанию упаковки, а наоборот — к удешевлению, так как утилизатор будет получать компенсацию затрат на возврат материалов во вторичный оборот. Необходимо помнить, что исключение норматива утилизации, который в настоящее время представляет собой не более чем понижающий коэффициент при расчете суммы экологического сбора, и повышение вследствие этого поступления сумм экосбора, не являются самоцелью. Экологический сбор направлен на формирование инфраструктуры, обеспечивающей возвращение в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов. Использование вторичных ресурсов в выпуске упаковки будет означать снижение затрат производителя по сравнению с первичными материалами. Если же использованные в производстве упаковки материалы не могут быть возвращены в хозяйственный оборот и/или не обеспечивают снижение затрат производителей, значит, подобные материалы вообще не должны применяться.

В этом и смысл, снижение рентабельности у производителей нерециклируемой упаковки приведет к ее вытеснению с рынка, а значит, к снижению объемов отходов, поступающих на захоронение.

— «Почему предлагаемая ставка составляет 100% от стоимости переработки? Насколько справедливо, что переработчики перекладывают всю свою себестоимость на производителя, а весь доход от вторичной упаковки забирают себе?»

Нашим законопроектом предусматривается установление норматива утилизации упаковки товаров, в количестве, равном количеству реализованной на территории Российской Федерации упаковки, выраженном в единицах массы упаковки товаров, то есть 100% от количества выпущенной в оборот упаковки. Норматив утилизации не устанавливается от стоимости переработки; этот показатель, выраженный в относительных единицах, определяет количество упаковки товара, подлежащей утилизации. Норматив утилизации устанавливается исходя не из стоимости переработки, а из возможных социально-экономических последствий, а также уровня и объема негативного воздействия на окружающую среду, связанного с утратой потребительских свойств товаров и упаковки товаров (п. 3 ст. 24.2 закона № 89- ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

Вместе с тем, ставка экологического сбора формируется на основе средних сумм затрат на сбор, транспортирование, обработку и утилизацию единичного изделия или единицы массы изделия, утратившего свои потребительские свойства. В ставку экологического сбора может включаться удельная величина затрат на создание объектов инфраструктуры, предназначенных для этих целей. (п. 5 ст. 24.5 того же закона).

В действующем механизме РОП переработчиком может быть непосредственно сам производитель или импортер (самостоятельная утилизация), тогда все финансовые составляющие лягут исключительно на производителя либо импортера, и он будет сокращать свои расходы за счет использования вторичного сырья, а при его переизбытке может экспортировать его в третьи страны и страны-члены Таможенного союза, извлекая тем самым прибыль. Прибыль будет также приносить реализация вторичных изделий (товаров).

Процесс экономии средств, использования вторичных ресурсов и получение дохода как со вторичных ресурсов, так и с реализации вторичных изделий (товаров) зависит непосредственно от выбранного способа исполнения РОП (самостоятельно на собственных производствах; путем заключения договоров с предприятиями — утилизаторами; уплата экологического сбора по установленным ставкам).

При этом необходимо отметить, что в случае исполнения РОП путем заключения договоров с предприятиями-утилизаторами, такие предприятия затрачивают энерго- и трудовые ресурсы: как правило, они обеспечивают сбор отходов, утилизируют их, получая вторичный товар либо упаковку и реализуя их на возмездной либо безвозмездной основе согласно ст. 39 Налогового кодекса РФ.

Как уже говорилось, данный товар проходит по всем бухгалтерским отчетам предприятия-переработчика именно как готовый товар. Его цена формируется исходя (в числе прочего) из затрат на сбор, транспортирование, обработку и утилизацию единицы массы отхода от использования товара.

— «Репутационные риски несут бренды товаров, а не производители упаковки. Следовательно, именно бренды должны быть заинтересованы в их минимизации. В случае же уплаты экологического сбора производителем упаковки, бренды не смогут ссылаться на уже произведенную оплату, если население по-прежнему будет видеть отходы брендированной упаковки в общественных местах».

— Как показала практика реализации РОП в России, репутационные риски не препятствуют ассоциациям, представляющим транснациональные компании — мировые бренды, полностью пренебрегать теми принципами приверженности устойчивому развитию, которые они формально декларируют. Принципиальным моментом является оплата сбора отходов упаковки, в том числе той, которая оказалась в окружающей среде.

— «Почему в законопроекте разделяется брендированная и не брендированная упаковка?»

— Нашим законопроектом предусматривается перенос ответственности по исполнению РОП с производителей товаров в упаковке на первоначальных производителей этой упаковки, вне зависимости от того, брендированная это упаковка или нет. Как указывалось ранее, производство упаковки является для завода-производителя готовым товаром и подлежит реализации в рамках Налогового кодекса, завод проводит ее по всем бухгалтерским и не бухгалтерским отчетам как готовый товар, вне зависимости от того, нанесен логотип на упаковку или нет.

С переносом ответственности по исполнению РОП с производителей товаров в упаковке на производителей непосредственно упаковки как готового товара в десятки раз сократится перечень поднадзорных объектов, надзор за ними будет более прозрачным и продуктивным, что в свою очередь приведет к увеличению доли утилизируемых отходов.

— «Нельзя допустить конфликта интересов: производитель упаковки заинтересован в увеличении количества реализуемой упаковки, тогда как производитель товаров заинтересован в ее уменьшении».

— Никакого конфликта интересов между производителем упаковки и производителем товара не возникнет. Чем больше производитель упаковки выпустит продукции, тем больше он заплатит в счет экологического сбора, следовательно, он будет заинтересован предложить максимально эффективные упаковочные решения с минимальным весом. Это в итоге поможет товаропроизводителям существенно сократить логистические расходы. Более того, конкуренция между производителями упаковки заставляет их искать пути снижения затрат, в том числе за счет поиска материалов, обеспечивающих снижение массы упаковочных изделий. Типичным примером служит самая популярная в наше время упаковка из гофрокартона: за последние годы отмечается выраженное понижение плотности сырья, применяемого для ее производства.

— «Перенос ответственности за утилизацию упаковки на производителей упаковки лишит возможности самостоятельно утилизировать отходы тех производителей, которые уже наладили самостоятельную переработку упаковки либо заключили соглашения на переработку с перерабатывающими предприятиями».

— Данный вопрос разрешается юридическим оформлением деятельности как производителей, так и потребителей упаковки. Осуществление самостоятельной утилизации потребует наличия как производственных мощностей, так и зарегистрированного в уставных документах вида деятельности по утилизации упаковки. В настоящее время в Российской Федерации широкое распространение получило производство продукции с использованием толлинговой схемы, ее применяют в своей деятельности как крупнейшие российские, так и международные компании. В российском законодательстве термин «толлинг» не используется и Гражданский кодекс РФ прямого упоминания о договоре толлинга не содержит.

В соответствии с нормами гражданского законодательства договор толлинга (переработки давальческого сырья), по существу, является одной из разновидностей договора подряда. По договору толлинга одна сторона (переработчик) обязуется изготовить из переданного заказчиком сырья продукцию надлежащего качества и передать ее заказчику. Заказчик, в свою очередь, обязуется оплатить услуги по переработке.

При этом в собственности заказчика остаются как переданное им переработчику сырье, так и полученная в результате его переработки готовая продукция. Поскольку собственником товара, произведенного по договору толлинга, является не его фактический переработчик, а заказчик, который в дальнейшем реализует товар, обязанность по обеспечению утилизации отходов от использования такого товара и исполнению РОП возлагается именно на заказчика.

— «Механизм исключения из расчетов экспортируемой упаковки с товаром отсутствует».

— Основной объем производимой в России упаковки в любом случае направляется на внутренний рынок. Применяемая система декларирования товаров при экспорте обеспечивает выделение массы упаковки из общей массы товаров. Необходимо усовершенствовать систему отчетности при экспорте товаров в упаковке для точного определения производителей упаковки, которая не попадает в итоге на внутренний рынок. Тем самым, выплаченные производителем суммы экологического сбора за упаковку, направленную на экспорт, могут быть зачтены в расчете сумм экологического сбора на последующие периоды.

— «Часть купленной производителем упаковки становится браком, в результате производитель товара опосредованно платит за упаковку, в стоимость которой включен экологический сбор, и которая не успела попасть потребителю».

— В любом случае обращение с отходами, которые образуются у товаропроизводителя, оплачено производителем упаковки. Кроме того, производитель упаковки, как правило, имеет возможность использовать эти чистые отходы в своем производственном процессе для производства новой упаковки, снижая таким образом свои расходы.

При этом производитель упаковки заинтересован в снижении объема брака на стороне производителя товара в упаковке. Но в любом случае бракованная упаковка, не использованная в производственном процессе у производителей товара, возвращается производителю упаковки и может быть им переработана самостоятельно либо направлена на переработку. Если же брак возник в производственном процессе, такая упаковка должна отправляться на переработку через регионального оператора по обращению с отходами. Однако для реализации этого пути требуется инфраструктура обращения с отходами, на создание которой и направляется экологический сбор.

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