Как успеть заработать на золоте: риски, нюансы, прогнозы :: Новости :: РБК Инвестиции

Ралли на рынке золота продолжается – при этом его добыча становится все сложнее и дороже. Разбираемся, не поздно ли уже вкладываться в золото и стоит ли обратить внимание на серебро, платину или палладий

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В последние месяцы золото стало одним из самых востребованных товаров — его цена обновила исторические максимумы, пробив отметку в $2000 за унцию. Инвесторы перешли к поиску защитных активов на фоне пандемии.

Золото выглядит привлекательно на фоне других активов-убежищ, вроде гособлигаций США, чья доходность упала на фоне низких ставок. Вместе с ними растут акции золотодобывающих компаний — как российских, так и зарубежных.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, золото может вырасти в цене до $2300 в течение следующих 12 месяцев, поскольку сверхмягкая монетарная политика и неопределенность в экономике из-за пандемии могут привести к еще более высокому интересу к драгметаллу.

Эксперты банка считают, что снижение курса американской валюты в сочетании с растущим рекордным долгом США вызвало опасения по поводу долговечности статуса доллара как резервной валюты.

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ETF

вложился фонд Bridgewater Associates Рэя Далио, а Уоррен Баффет впервые купил акции золотодобывающих компаний, в частности — Barrick.

Себестоимость разведки и добычи золота растет с каждым годом

Золото торгуется на рекордных уровнях, а его добыча с каждым годом становится все сложнее и дороже. Этот драгметалл — один из самых редких в земной коре, и большая часть легкодоступной руды уже выработана. Золотодобытчикам приходится копать все глубже и разрабатывать отдаленные районы в поисках нетронутых месторождений, что увеличивает себестоимость добычи.

Фото: Полиметалл

«Сколько было открыто новых месторождений? Не так уж много. А если и находили — то в труднодоступных местах», — цитирует WSJ исполнительного директора канадской горнодобывающей компании Agnico Eagle Mines Ltd Шона Бойда. WSJ приводит оценки Всемирного совета по золоту — согласно им, количество драгоценного металла, которое может оставаться в недрах, может поместиться в 69-футовый куб.

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По данным консалтингового агентства Minex, средняя стоимость поиска унции золота в период с 2009 по 2018 годы составила $62, что вдвое больше, чем за предыдущие 10 лет. А по данным Refinitiv, средняя стоимость добычи унции золота, рассчитанная с учетом общих денежных и капитальных затрат, с 1990 года выросла с $253 до $705.

Качество добычи — то есть, количество металла на тонну добываемой породы — тоже ухудшается. По данным консалтинговой фирмы Metals Focus, в 2019-м в среднем добывалось примерно всего 1,46 грамма на тонну, хотя в начале 1970-х этот показатель составлял более 10 грамм.

Однако снижение поставок золота не обязательно сделает металл дороже для покупателей: золото как финансовый актив меньше зависит от предложения, чем другие товары. И в отличие от нефти, предложение на рынке золота никуда не пропадает.

Кроме того, геологи уверены, что добыча драгметалла себя еще не исчерпала: они полагают, что развитие технологий может снизить затраты и обеспечить доступ к новым труднодоступным месторождениям — например тем, что находятся на дне океанов.

В какие еще драгметаллы можно вложиться

Серебро также является защитным активом, который растет даже быстрее золота: за последние пять месяцев оно выросло в цене более чем вдвое. Серебро доступнее для инвесторов из-за более низкой цены по сравнению с золотом. Кроме того, его поддерживает большая промышленная составляющая: серебро используется в электронике, солнечных батареях, медицине и автомобилях.

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Палладий и платина — это уже больше промышленные металлы, чем драгоценные: уровень цен на них напрямую зависит от промышленного спроса. 80% палладия используется в автопроме, а платина применяется в электронике, робототехнике, нефтяной и химической промышленности, а также космической отрасли. В последние месяцы темпы роста цен на эти металлы отстают от золота и серебра.

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«В ближайшей перспективе прогнозируется стабильная цена на серебро, а затем рост стоимости за счет развития производства батарей на солнечной энергии, где оно используется. Платина в последнее время падает, так как использование в ювелирном деле переживает

стагнацию

, а промышленный спрос падает. Палладий показывал стремительный рост из-за увеличения производства автомобилей, однако сейчас автопромышленность также переживает спад, и палладий замедлил рост», — заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

В любой драгоценный металл можно инвестировать разными способами. Помимо физических покупок в банке возможно также открыть обезличенный металлический счет (ОМС). Можно купить на биржах производные финансовые инструменты — фьючерсы и опционы, или вложиться в специализированные фонды ETF.

Есть также вариант косвенных инвестиций: вложения в производителей того или иного драгметалла, динамика бумаг которого отчасти зависит от цен на сырье. К примеру, для инвестиций в палладий стоит обратить внимание на бумаги «Норникеля» — крупнейшего мирового производителя этого металла.

При этом эксперты советуют не рассматривать вложения в драгметаллы на долгосрочную перспективу. Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Калачев заявил, что текущий рост стоимости драгметаллов подогревается не реальным, а финансовым инвестиционным спросом. Он отметил, что ювелирная промышленность переживает трудности, промышленный спрос также восстанавливается медленно — ведь спрос на золото формируют банки и ETF, для которых золото выступает в роли высоколиквидного финансового инструмента.

«На рост драгметаллов сейчас влияет ослабление доллара, а также накачка экономик деньгами, которую осуществляют финансовые власти стран, пострадавших от пандемии, для преодоления ее последствий. Эти средства пока неохотно идут в реальный сектор, который не спешит восстанавливаться, а вливаются в финансовые рынки, разгоняя стоимость самых разных активов. В первую очередь

ликвидных

, вроде золота. Этот процесс займет еще некоторое время. Но когда мировая экономика будет подавать реальные признаки роста, инвесторы начнут переоценивать риски, и стоимость этих активов будет снижаться. Вот тогда стоит обратить внимание уже на промышленные металлы и выходить из золота», — заключил Калачев.

Начальник отдела информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василий Карпунин также заявил, что вложения в биржевые товары должны быть ситуативными и недолгосрочными.

«Они не подразумевают в себе денежного потока. Инвестиции предполагают исключительно рост стоимости актива по той или иной причине. Однако тренды конечны и непостоянны. Сейчас, когда промышленный спрос на биржевые товары в условиях пандемии снизился, нет ожиданий, что на рынке серебра или, например, платины будет чрезмерный дефицит. К тому же драгметаллы уже достаточно сильно подросли. Риски — повышенные. Возможно, что уже поздно отдавать значительную часть портфеля под наиболее популярные commodities, пусть даже и со спекулятивной точки зрения», — заключил эксперт.

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Биржевой фонд, вкладывающий средства пайщиков в акции по какому-либо принципу (индекс, отрасль или страна)

Экономический термин, обозначающий способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидный — обращаемый в деньги.

От французского Stagnation – Застой. Застой экономического развития. Основной признак стагнации — замедление темпов роста валового продукта страны или низкие показатели его роста.

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