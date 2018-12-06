Как ускорить рост экономики — Новое Время

Сегодня, 16:21

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ФРС США повышает ставки. Как все это отразится на развивающихся странах, к которым относится и Украина?

В последнее время широкий резонанс имели «вербальные интервенции» президента США Дональда Трампа в адрес Федеральной резервной системы. «Моя проблема – это ФРС. ФРС разошлась, повышает ставки и это бессмысленно», – недавно заявлял американский президент.

В этом году Федрезерв трижды повышал ключевую ставку, не скрывая, что делает это с целью предупреждения перегрева экономики. Но Трамп интерпретирует это так, что Федрезерв сдерживает рост ВВП. «Каждый раз, когда мы делаем что-то большое, он поднимает ставки», – заявил Трамп, добавив, что главе ФРС Джерому Пауэллу, «похоже, просто нравится поднимать ставки». Напомню, во втором квартале прирост ВВП США в годовом измерении составил 4,2% (максимум с 2014 года), в третьем квартале – 3,5%.

В итоге, 28 ноября Пауэлл заявил, что нынешний уровень ставок (они находятся в диапазоне 2-2,25%) близок к нейтральному. «Нейтральный» уровень тот, который при этом не сдерживает, но и излишне не разгоняет экономику.

Но ФРС не только повышает ставки, приводя к росту курса доллара вследствие увеличения привлекательности номинированных в нем инструментов, а еще и сокращает свой баланс. С октября 2017 года до конца сентября этого года баланс ФРС сократился на $270 млрд. Повышение ставки и сокращение баланса Федрезерва должны «нормализовать» денежно-кредитную политику, то есть создать ситуацию, при которой финансовые рынки и экономика США могут двигаться самостоятельно, без искусственной поддержки от ФРС в виде программ QE. Постепенно уходя с рынка, ФРС нивелирует еще и поводы для обвинений в том, что она «раздувает» пузырь на рынке активов.

У нас предпочитают потребить как можно больше сегодня, а не откладывать средства на будущее

Время для ужесточения монетарной политики в США выбрано удачно. Сильная динамика ВВП, рост объемов промпроизводства, увеличение внутренних продаж повысило способность американских компаний генерировать денежный поток самостоятельно, без «впрыскивания ликвидности» от ФРС. По сути Федрезерв сталкивается с необходимостью ужесточения монетарной политики – он вынужден повышать ставки в ответ на фискальные стимулы в рамках налоговой реформы, которые подтолкнули дефицит бюджета США до уровня в 5% ВВП. Происходит это на пике экономического цикла, когда подобные фискальные стимулы могут и навредить – экономика США близка к «перегреву», она приближается к ограничению производственных мощностей, безработица находится на полувековом минимуме (3,9%).

Переходит к усилению политики и ЕЦБ – выход из программы количественного смягчения, которая была запущена в январе 2015 года, запланирован на конец этого года. Как все это отразится на развивающихся странах, к которым относится и Украина?

Первая проблема. По оценкам Банка Международных расчетов, страны с развивающимися рынками за последние 10 лет вдвое нарастили свой номинированный в долларах долг, доведя его до суммы $7,2 трлн. Поэтому развивающиеся страны получают двойной удар – со стороны крепляющегося доллара и со стороны лучших ставок. Наша страна в сложном положении – например, в следующем году Украина должна выплатить около $5,9 млрд. по внешнему долгу (погашение и обслуживание). Проблемой может быть не только укрепление доллара по отношению к валютам развивающихся стран, но и возможный дальнейший рост ставок по заимствованиям вследствие высокой ставки ФРС.

Вторая проблема. Экстремально низкая ключевая ставка ФРС определяла низкий уровень процентных ставок во всем мире было, что бло драйвером роста украинской экономики с середины 2000-х до начала 2010-х годов (с перерывом на кризис 2008 года). Прекращение действия этого фактора отрицательно сказалось на экономической динамике Украины, страны с недеверсификованим сырьевым экспортом и существенно суженным в последние годы внутренним рынком. Если ставки продолжат оставаться на нынешнем сравнительно высоком уровне, то не будет внешнего импульса для роста украинской экономики, который мог бы сформироваться из-за профицита дешевых денег на мировых рынках.

Третья проблема. Растущие ставки накладываются на замедление темпов роста экономики Китая. Следствием может стать снижение экспорта украинской несельскохозяйственной продукции в Китай. А пример Пакистана говорит о том, что могут возникнуть и проблемы с привлечением китайских инвестиций в украинскую экономику – недавно США обвинили КНР в «дипломатии долговой ловушки», имея в виду предоставление Китаем займов для того, чтобы они платили китайским компаниями за строительство инфраструктуры.

В общем, Украина, как и большинство развивающихся стран, продолжит испытывать трудности из-за ужесточения монетарной политики ФРС, роста процентных ставок в США и укрепления доллара – все это приводит к оттоку капитала (или сдерживания притока иностранных инвестиций) и усложняет обслуживание внешнего долга.

Текущее состояние экономики Украины способно сохранять стабильные темпы роста, но не обладает достаточным потенциалом для придания ему ускорения. Какие проблемы нам нужно преодолеть, чтобы появились возможности для ускорения экономического роста?

Первое – низкий уровень иностранных инвестиций. Для преодоления этого нужны сильные гарантии прав собственности и правовой защиты инвестиций (после 2014 года ситуация улучшилась, но все равно есть над чем работать), комплексные преференции для иностранных инвесторов.

Второе – низкая норма внутренних сбережений. У нас предпочитают потребить как можно больше сегодня, а не откладывать средства на будущее, а то, что не удается употребить, некоторые предприниматели пытаются вывести на зарубежные счета, потому что есть сомнения в стабильности политической и юридической системы, в эффективной защите прав собственности. Поэтому и внутренние инвестиции тоже ограничены.

Третье – дефицит внешних и внутренних инвестиций вместе с неуверенностью в эффективной защите прав собственности не позволяет предпринимателям строить долгосрочные планы и формировать длинные производственные цепочки.

Четвертое – низкая диверсификация экономики и подавляющая поддержка крупного бизнеса приводит к росту экономики за счет концентрации производства, а не за счет конкуренции большого количества производителей. Такой рост создает предпосылки для инфляции. Она, в свою очередь, сдерживает иностранные и внутренние инвестиции.

Пятое – низкая производительность труда, в том числе из-за того, что доля использования в промышленности современных технологий невелика.

Шестое – некачественная структура нашей экономики, которая должна представлять собой нечто более разнообразное, чем экспорт урожаев сельскохозяйственных культур, горно-добывающей промышленности и металлургии «низких переделов».

Бесспорно, это не полный перечень причин, по которым экономика Украины так сильно зависит от действий основных актеров мировой финансовой системы. Но, если мы на начнем успешнее решать перечисленные вопросы, это позволит экономике развиваться гибко – так, чтобы ресурсы, которые используются неэффективно, переходили к тем, у кого есть больший потенциал в их использовании.

Кстати, хороший пример гибкости, причем по ставке ФРС, продемонстрировал президент США Трамп. Он в годы правления Барака Обамы критиковал тогдашнюю политику ФРС по поддержке рекордно низких ставок. Трамп говорил, что сам лично как девелопер всегда любил низкие ставки, потому что они позволяют привлекать заемные средства для развития бизнеса под невысокий процент. Однако, «с точки зрения всей страны я не уверен, что нулевые ставки является хорошим делом, потому что они создают кредитный пузырь» – утверждал господин Трамп в 2015 году. Обосновывал свое мнение он тем, что низкие ставки, которые в то время сохраняла ФРС, могут привести к ускорению инфляции, росту госдолга и потере рабочих мест. Однако, как известно, этого не произошло. А теперь Трамп критикует ФРС по увеличению ее ключевой ставки…

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