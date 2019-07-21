Как украинские солдаты голосуют в Конго и Косово (ФОТО). Новости политики

В частях непосредственного подчинения Объединенного оперативного штаба ВСУ и украинских национальных контингентах в Демократической Республике Конго и в Косово проходят внеочередные выборы народных депутатов Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины, информирует «ДС».

Военнослужащие украинского национального контингента, которые входят в состав коллективных международных сил безопасности Косово, используют право голоса на заграничном избирательном участке в с. Ново Село.

В Конго избирательный участок находится в городе Гома. Участок начал работу в 9:00 по киевскому времени. На нем голосует личный состав 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго и украинские военные наблюдатели.

Военнослужащие демонстрируют активную гражданскую позицию, заверили в Минобороны. По словам начальника центра морально-психологического обеспечения Объединенного оперативного штаба ВС Украины полковника Евгения Коваленко, в настоящее время выборы проходят без срывов и замечаний.

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