Как Украине побороть бедность и рассчитаться с внешними кредиторами — 112.ua

Год без налогов: Как Украина могла бы преодолеть бедность и рассчитаться с кредиторами

Из открытых источников

«Прошло два года, и фараону приснился сон: он стоял на берегу Нила, и вот из реки поднялись семь коров – гладких и жирных – и стали пастись в тростниках. Вслед за ними вышли из Нила другие семь коров – безобразных и тощих – и встали рядом с теми на берегу реки. И безобразные, тощие коровы пожрали семь гладких, жирных коров. Тут фараон проснулся. Он заснул вновь, и ему приснился другой сон: семь колосьев – здоровых и полных , которые росли на одном стебле. Вслед за ними выросли еще семь колосьев – тощих и опаленных восточным ветром. Тощие колосья проглотили семь здоровых, полных колосьев. Тут фараон проснулся: это был сон».

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Эта библейская история о Иосифе Прекрасном, повествует о том, как, будучи проданным в рабство родными братьями, ему удалось подняться с низин «египетского дна» до высших должностей в «партии фараона». А все потому, что Иосиф стал первым экономистом, который сформулировал теорию постоянных экономических циклов в парадигме сырьевой открытой экономики. Всего-навсего ему удалось растолковать египетским политическим элитам, что семь тощих коров, равно как и семь опаленных колосьев – это символ засухи и неурожая, а, соответственно, «толстяки» и «здоровяки» — символ «тучных» годов.

Мы не знаем, что снится нашему «фараону», «в час когда утро встает над рекой», но у нас точно нет своего Иосифа, тем более «Прекрасного», который смог бы растолковать «повелителю обеих земель» цикличность развития украинской экономики. А она до примитивизма проста, ведь опирается не на сложные экономические модели, а на обычные сырьевые циклы. Мы экспортируем сырье, в лучшем случае – полуфабрикаты, а значит, растем вместе с мировыми рынками на эти товары. Как правило, классический сырьевой цикл составляет 5-7 лет. За ростом следует охлаждение цен и их коррекция вниз, в некоторых случаях – обвал, связанный с глобальными структурными сдвигами в мировой экономике.

С начала нулевых у Украины было «семь тучных» лет, которые были нещадно помножены на ноль в 2009-м, когда экономика потеряла 15% ВВП, а гривна девальвировала с 5 до 8, унося вместе с собой и большую часть благосостояния простых людей. Затем опять череда относительно «тучных» годов», в течение которых так и не удалось вернуть утраченное. В 2014-2015 годах снова обвал. Причем он все равно бы произошел по причине падения мировых цен на сырье, просто война мультиплицировала данный негативный эффект. С 2016-го начался медленный рост на 2-3% в год. В 2014-2015-х мы потеряли те же 15-16% ВВП, как и во время предыдущего глобального кризиса. Постоянство, достойное лучшего применения. Вот только динамика восстановления пока значительно слабее. В лучшем случае, в этом году по итогам последних 12 кварталов мы «отыграем» до 50% потерь прошлых лет. А ведь еще остался и «должок» со времен глобального финансового кризиса десятилетней давности…

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То есть «тучный период» становится короче, а процесс восстановления мучительнее. Уже сейчас понятно, что надвигающийся обвал сырьевых цен на фоне нового цикличного кризиса застанет нас на марше восстановления.

И как следствие – новый обвал и опять тяжелое движение «с одышкой» по лестнице, «идущей вниз». Но сейчас процесс восстановления будет осложняться еще и тем, что большая часть активных украинцев уже не желает играть в это «вычерпывание воды из дырявой лодки». Они просто пересаживаются на другие «плавсредства» и отчаливают. Значит, лет через десять восстанавливать национальную экономику будут дети и старики.

Единственный вариант спасения для нас – кардинальная смена существующей экономической модели, то есть переход от открытой сырьевой модели к закрытой, базирующейся на внутреннем рынке и платежеспособном спросе населения, с перевесом в сторону третичного сектора экономики (услуги, медицина, наука, образование). Но для этого «перехода» нужно стимулировать рост доходов населения и снижать давление монополий, а у нас сейчас делается все с точностью до наоборот: население перемалывают в фарш с помощью налогов и тарифов, а монополии пакуют миллиардами по таким схемам, как «Роттердам +» или привязка цены на газ украинской добычи к цене «импортного паритета» в немецком хабе.

Но даже если завтра к власти придут люди, понимающие эти прописные истины, где взять деньги в бедной стране, для того чтобы завести стартер национальной экономики?

По данным Госстата, в Украине более 33% людей находятся за чертой бедности, так как не в состоянии самостоятельно оплачивать даже самые минимальные платежи, включая стоимость медицинского обслуживания и оплату лекарств. То есть в иерархии пирамиды Маслоу треть населения страны находится на уровне физиологического выживания. Лишь 5-10% населения может накапливать дополнительные сбережения.

Почти половина домохозяйств находятся на «субсидиарной игле» государства. С такой структурой человеческого капитала запустить эндогенную (закрытую) модель самовозобновляемой экономики (как когда-то в Японии или Германии) не удастся даже «с толкача».

Но есть выход. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле» (Екклесиаст 11:1-2).

Эта библейская истина является первым примером налоговой амнистии и льготного фискального стимулирования внутреннего платежеспособного спроса.

В следующем году в бюджете страны заложено более 400 млрд грн на выплату государственных долгов. А сколько собирает государство у населения? Возьмем лишь прямые статьи. Подоходный налог – примерно 100 млрд грн. Доходы ПФУ – 370 млрд, включая трансферт из бюджета на покрытие дефицита.

Для снижения тарифов до экономически обоснованного уровня (справедливые цены) нужно еще примерно 70 млрд.

Суммарно выходит 540 млрд грн. Чисто теоретически, если перераспределить в пользу населения средства, зарезервированные для выплаты государственного долга, в Украине можно каждый третий год устанавливать период «восстановления благосостояния», когда население будет освобождаться от уплаты подоходного налога и ЕСВ (единый социальный взнос), плюс справедливая цена на газ и экономически обоснованные коммунальные тарифы. Очевидно, что последний пункт нужно обеспечивать постоянно.

Каждый третий год с «нулевыми налогами» население страны может получать дополнительно до 400 млрд грн к своим доходам лишь в виде экономии налоговых платежей и сборов. То есть примерно по 10 тыс. грн на человека. На домохозяйство в среднем выйдет 30-40 тыс. грн в год. Достаточно даже для начала небольшого частного бизнеса.

Учитывая, что в 2017-м доходы населения Украины составили 2,4 трлн грн, речь идет о 17% дополнительных поступлений раз в три года, а если учесть, что в структуре доходов зарплата составляет всего 1,09 трлн грн, то удельный вес такого «льготного года» возрастает до 39%.

Только таким образом в Украине можно в течение ближайших десяти лет снизить уровень бедности, равно как и количество субсидиантов до 10-15% от общего числа населения страны, а также существенно сократить удельный вес социальной помощи в общей структуре доходов физических лиц (на данный момент – 0,9 трлн грн или 38%!).

Временный мораторий на выплату государственного долга можно установить в рамках новой реструктуризации по «исландскому сценарию», когда Украина сможет заставить кредиторов пойти на свои условия: рассрочка выплаты долга до 50 лет, снижение процентной ставки по старым долгам (не выше 3-4%) и отмена так называемых бонусов «за рост», согласно которым мы после 2020-го года должны отдавать кредиторам до 40% своего прироста ВВП.

Реализация подобного сценария в контексте наличествующих политических сил выглядит пока лишь как злая шутка, но кто ожидал, что исландцы смогут написать народную Конституцию и отправить свои старые «элиты», связанные с транснациональными финансовыми корпорациями, на заслуженный покой?

Как показывает опыт успешных стран, людям не нужно «помогать» субсидиями и прочими подачками. Просто не нужно у них забирать лишнее. В контексте Украины просто необходимо каждые три года давать населению год без налогов и «пускать хлеб по водам». И он обязательно вернется. Причем с прибылью.

Алексей Кущ



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