Как Украине начать догонять ЕС? — Новое Время

Колонка написана в соавторстве с Павлом Кухтой, заместителем председателя SAGSUR

Один из них – это политика. В 2019 году в Украине состоятся президентские и парламентские выборы, весной и осенью соответственно. С начала революции 2014 года, это будут вторые выборы, и их результаты будут определять, продолжит ли страна свой текущий курс модернизации и интеграции с Западом, или откатится обратно в стагнацию.

При таких высоких ставках не удивительно, что большинство инвесторов осторожны и предпочитают дождаться результатов выборов, прежде чем инвестировать деньги в украинскую экономику. Это четко проиллюстрировано недавним опросом инвесторов, проведенным Dragon Capital, Европейской бизнес-ассоциацией (EBA) и Центром экономической стратегии (ЦЭС): по мнению 28% инвесторов именно сейчас оптимальное время для инвестирования, а 64% предпочитают подождать окончания выборов. Эти результаты справедливы как для стратегических, так и для портфельных инвесторов. Инвестиции являются главным двигателем экономического роста страны, если инвесторы станут осторожными и выберут подход «подождать и посмотреть» – это приведет к замедлению темпов роста.

Вторым большим риском, нависающим над экономикой и сдерживающим инвестиции, является период пиковых выплат по внешнему долгу. Этот период продлится три года, 2018-2020, в течение которого Украине придется выплатить почти $20 млрд. В иностранной валюте. Учитывая уже неустойчивую долговую позицию страны (ее валовой государственный и гарантированный государством долг составляют 72% от ВВП), высокие платежи по долгам представляют собой серьезный риск для макроэкономической стабильности и оставляют власти мало места для ошибок в экономической политике. Это ведет к повышенному риску для инвесторов, что в результате снижает уровень инвестиционного и экономического роста.

Украина все еще имеет возможности быстро привлекать дополнительные инвестиции

И все же, несмотря на эти два главных риска, экономика Украины демонстрирует удивительно устойчивую тенденцию к росту. Рост ВВП приближается к важному уровню в 4% в год: по макроэкономическим прогнозам, экономика вырастет на 3,5% в 2018 году, по сравнению с 2,5% в 2017 году. По последним оценкам, доля инвестиций в ВВП достигает 17-18%, по сравнению с 13% в 2015 году. Уровень инвестиций, соответствующий высокому и стабильному экономическому росту, составляет примерно 20% от ВВП, в то время как до 25% от ВВП можно считать признаком процветающей экономики. Для Украины, которая в течение многих лет страдала от хронического недофинансирования – это особенно важно.

Таким образом, несмотря на все вызовы и риски, украинская экономика постепенно, хотя и медленно, приближается к пороговым показателям инвестиций и экономического роста, соответствующим быстрому экономическому развитию. Если держаться на этих уровнях – это позволит Украине догнать своих соседей из ЕС.

Но, фактически, оба главных риска – неопределенность относительно выборов 2019 и период пиковых долгов – являются временными. Если выборы 2019 не приведут к существенному изменению политического курса на продолжение модернизации и интеграции страны с Западом, то к 2020 году политическая неопределенность в основном перестанет быть проблемой для инвесторов. Таким же образом, если Украина будет продолжать свою консервативную бюджетную политику и будет продолжать сотрудничество с МВФ, она сможет успешно пройти период пикового долга в 2018-2020 годах. А это значит, что до 2021 года макроэкономические риски также спадут.

Вполне логично предположить, что устранение двух основных факторов риска приведет к высокому росту инвестиций, а следовательно, и к экономическому росту. Небезосновательно мы могли бы ожидать, что темпы роста ВВП составят 5-7% в год, а уровень инвестиций составит 25% ВВП или более, что по всем подсчетам характеризует быстро растущую экономику.

Эти предположения усиливаются тем, что Украина все еще имеет возможности быстро привлекать дополнительные инвестиции.

Самая большая из них – это открытие рынка земли, который остается закрытым из-за запрета рынка сельскохозяйственных угодий. Для такого крупного сельскохозяйственного производителя, как Украина, отмена этого запрета будет легким способом быстрого привлечения инвестиций в сельскохозяйственную и пищевую промышленность. Неудивительно, что снятие моратория на продажу земель остается главным приоритетом как для международных финансовых учреждений, так и для местных реформаторов.

Еще одной возможностью быстрого привлечения инвестиций является приватизация. Несмотря на впечатляющие достижения в нескольких экономических реформах после 2014 года, до недавнего времени Украине не удалось начать приватизацию своих государственных предприятий. Это начало меняться в 2018 году с началом приватизации малых государственных предприятий с помощью инновационной электронной системы Prozorro.Продажи. Однако большая приватизация могла бы помочь привлечь более значительные инвестиции.

Если эти две реформы будут реализованы до 2021 года, то они дополнительно будут стимулировать инвестиции и рост в Украине. В сочетании со снижением политических и макроэкономических рисков это обеспечит прочную основу для быстрого экономического развития и, наконец, позволит постепенно догнать наших соседей из ЕС.

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал опубликован на Atlantic Council

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