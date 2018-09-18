Как Украина должна подготовиться к экономическому кризису?

Предупреждения о новом мировом экономическом кризисе Украина не должна игнорировать. Ведь сейчас наша экономика находится в худшем положении, чем в 2008 году

Об этом Politeka.net рассказали эксперты в области экономики

Десять лет назад, во время глобального экономического кризиса 2008 года, экономика Украины довольно быстро пришла в себя. Но сейчас у нее нет таких ресурсов, а прогнозы относительно нового падания звучат все отчетливее.

«Тогда (в 2008 году, — ред.) был достаточно большой запас внутренней прочности, подкожного жира, который помог быстро преодолеть и минимизировать последствия. Сейчас экономика истощена, находится в анемичном состоянии, — сказал финансовый эксперт Алексей Кущ. — Поэтому даже небольшой кризис может иметь для нас катастрофические последствия. Не говоря уже о том случае, если кризис будет глобальным».

Директор Института трансформации общества Олег Соскин сказал, что ориентировочное начало следующего экономического спада в мире – февраль 2019 года. Кризис может детонировать на развивающихся рынках. Но не исключено, что перекинется и на экономики других стран.

«Пока что идет накопление факторов, — объяснил Олег Соскин. – У нас еще есть пара месяцев. Сейчас нужен немедленный секвестр бюджета. Это изменение механизма начисления раздутых зарплат чиновников и усечение карательных органов».

Как объяснил эксперт, в нынешней ситуации Украина не может позволить себе иметь дефицитный бюджет. Соотношение доходов и расходов необходимо уравновесить. В условиях подготовки к кризису и с учетом войны в Украине, бездефицитными, по словам эксперта, должны быть также и коммунальные бюджеты.

«НБУ должен избавиться от ОВГЗ – правительственных долговых обязательств, и немедленно прекратить рефинансирование банков, — добавил Олег Соскин. — Плюс полная либерализация валютного, кредитного и фондового рынков. Нужна коммунальная реформа — государство не может в нынешних условиях держать этот балласт. Все силы нужно бросать на строительство инфраструктуры – дорог. Это нас спасет.

Ставку делать на сельскохозяйственную переработку и начинать продавать землю своим кооперационным хозяйствам. Плюс развивать альтернативную энергетику. Словом, делать все то, что мы не делаем».

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Влад Руденко

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