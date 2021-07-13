как Украина будет платить по долгам и закрывать бюджет — Минфин

Прорыва в отношениях с кредитором снова не произошло. «Стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время», — говорится в официальном сообщении Минфина по результатам недавней серии встреч министра финансов Сергея Марченко с руководством МВФ.

В переводе с дипломатического языка это означает, что в ближайшее время рассчитывать на поддержку Фонда Украине не стоит.

Хотя еще совсем недавно, комментируя визит своего коллеги в Вашингтон, первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко заверил, что правительство выполнило все взятые на себя обязательства и уже летом-осенью Украина может рассчитывать на получение очередного транша в $700 млн.

В МВФ же придерживаются иного мнения: там считают, что Украина все еще недостаточно старается и, что самое главное, не намерены закрывать на это глаза. Доказательством тому вполне может послужить маленькая деталь: изначально в итоговом пресс-релизе Минфина говорилось, что «Украина и МВФ достигли компромисса по вопросам реформ». Позднее месседж о достигнутом компромиссе убрали, а в обновленном тексте говорится, что стороны лишь «согласовали позиции».

Чем же так недовольны кредиторы?

Что не устраивает МВФ

Незадолго до своего визита в Вашингтон Марченко говорил, что для получения следующий транша по программе stand-by Украина должна выполнить три требования Международного валютного фонда:

возобновить работу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);

восстановить полноценную работу Нацагентства по противодействию коррупции (возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование);

согласовать вопрос по Высшему совету правосудия: МВФ настаивает, чтобы решающий голос в нем имели «международные эксперты».

Однако отправиться на переговоры министру финансов пришлось с невыполненным домашним заданием. Законопроект о НАБУ (который среди прочего оговаривает условия назначения и увольнения его главы) к моменту визита был принят депутатами только в первом чтении.

Судьба закона об ответственности чиновников за ложь в декларации весьма туманна. Соответствующий законопроект был принят ВР 3 июня. Однако в Офисе президента сообщили, что глава государства намерен ветировать документ, поскольку депутаты оставили массу лазеек, позволяющих недобросовестным чиновникам скрыть имеющиеся у них активы и избежать наказания.

В начале мая Директор МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне напомнил, что среди основных тем также остаются сохранение независимости Нацбанка и продолжение политики гибкого обменного курса, среднесрочная фискальная стабильность, борьба с коррупцией и улучшение корпоративного управления.

Очевидно, что очередной кадровый скандал, разразившийся в НБУ накануне переговоров с МВФ, еще больше усложнил задачу Сергею Марченко, как и недавний инцидент с набсоветом «Нафтогаза», который внезапно отправили в отставку, обвинив в неэффективности, но сразу же вернули к работе.

Хотя говорить о том, что Украина откровенно игнорирует пожелания кредиторов тоже было бы неправильным. В активе выполненных задач наши переговорщики имели свежий закон, укрепляющий независимость НБУ. Вчера вечером, 12 июля, фракция «Слуга народа» рассматривала на заседании законопроект о реформе корпоративного управления, позволяющий обеспечить операционную независимость госкомпаний. Именно вопрос о корпоративном управлении был одним из ключевых тем для обсуждения на недавних переговорах с МВФ.

Почему кредиторы не спешат помогать Украине

Но правда в том, что при желании МВФ может легко расширить и без того длинный список своих претензий. И эти новые претензии тоже могут стать непреодолимым препятствием к получению транша. Например, та же налоговая амнистия, по поводу которой чиновники Фонда уже высказывали свой скепсис. По их мнению, в долгосрочной перспективе такие амнистии приводят к уменьшению налоговых сборов.

В МВФ уже анализируют законопроект на предмет его возможного использования для отмывания денег и коррупции. Не исключено, что именно поэтому принятый ВР еще 15 июня документ до сих пор еще не подписан президентом.

Дело в том, что формально Украина все еще находится в программе stand-by, которую Фонд обычно использует, как пожарное реагирование на серьезные проблемы в экономике потенциальных заемщиков.

Именно поэтому прошлым летом мы с минимальными бюрократическими процедурами получили от МВФ $2,1 млрд первого транша (41,7% от общей суммы программы, рассчитанной на 5 траншей). На фоне пандемии и затяжного локдауна перспективы украинской экономики для Фонда выглядели тогда действительно катастрофически.

«В Меморандуме предполагались среднегодовой курс на уровне 30,3 грн/$, сокращение резервов НБУ — до $19,3 млрд. Но уже в августе-сентябре и реальный, и финансовый сектор продемонстрировали стремительное восстановление, макростабильности ничего не угрожало. По факту среднегодовой курс составил 27,6 грн/$, резервы НБУ достигли $29,1 млрд», — рассказывает экономист Независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

Другое дело, что Фонд пока официально не высказал и четкого желания обсуждать с нашими переговорщиками новый формат сотрудничества — формировать новый Меморандум с новым графиком финансирования, структурными маяками и макро-индикаторами.

«Старая программа финансирования полностью „зависла“ еще прошлой осенью, а обсуждение новой, насколько знаю, пока не ведется», — резюмировал Григорий Кукуруза.

Как будем отдавать долги

С нашей стороны размораживание кредитного сотрудничества с МВФ становилось все более актуальным по мере приближения очередного пика выплат по внешним долгам.

«На сентябрь этого года приходятся большие долговые выплаты, в частности, погашение $1 млрд еврооблигаций, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году, и $1 млрд пятилетних еврооблигаций, гарантированных США, которые были выпущены в 2016 году. Всего в сентябре правительство должно будет выплатить по внешнему долгу примерно $3 млрд», — подсчитал для «Минфина» старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Всего же во второй половине года Минфину предстоит погасить $6,1 млрд.

Источник: Ukraine Economic Outlook

Отчасти задачу правительства по обслуживанию долгов уже упростил все тот же МВФ: Совет исполнительных директоров Фонда одобрил распределение специальных прав заимствования (SDR) на $650 млрд. Из них Украина, учитывая размер квоты (0,42%), может получить около $2,73 млрд.

Однако выходить на внешние рынки Минфину все же придется.

«Даже допустив скрытый секвестр бюджета и уменьшение дефицита до 3% ВВП, полное рефинансирование выплат по валютным ОВГЗ, Минфину придется еще разместить примерно $1 млрд еврооблигаций», — говорит Тарас Котович.

Источником рефинансирования могут также стать самостоятельные выходы госкомпаний, поступления от Еврокомиссии, Всемирного Банка.

«Вполне вероятны и прямые коммерческие займы от банков или крупных холдингов (как ранее от Deutche Bank и Cargill). В том числе, к внешним займам будет корректно отнести и вложения нерезидентов в гривневые ОВГЗ. Достаточное повышение ставок (что полностью в руках Минфина) вполне может сформировать от $250 до $500 млн ежемесячного притока до конца года.

В целом, до конца года общая сумма внешних заимствований (учитывая приток нерезидентов в ОВГЗ) прогнозируется нами на уровне $10,5 млрд, из которых $4,4 млрд — уйдут на финансирование дефицита бюджета», — уточнил Григорий Кукуруза.

По словам дважды министра финансов, экс-советника Главы Офиса президента Игоря Уманского, есть достаточно других возможностей, кроме выхода на рынки капитала.

«Есть другие программы сотрудничества, в которых можно принимать участие. Программа 911, которую нам предлагали американцы, например. Под эту программу они нам предлагали не только оборудование, но и технологии и информационные системы. По этой программе можно было бы получать и военную технику в том числе. Сейчас есть программы развертывания мобильных госпиталей. А наша власть уперлась в МВФ. Забросить деньги в общий котел, — все, на что способны. А каким образом мы тратим эти средства, вызывает много вопросов и недовольства у МВФ», — говорит он.

Резервы бюджета

По подсчетам Ukraine Economic Outlook, в этом году бюджет дополнительно получит не менее 50 млрд грн за счет перевыполнения плана поступлений. Причина — изначально заниженные показатели инфляции, на которых версталась главная финансовая смета страны.

В бюджет закладывался рост потребительских цен на уровне 7,3%. Теперь же в Минэкономики говорят, что инфляция по итогам года достигнет 8%. В реальности цены могут вырасти еще больше. По данным Госстата, в июне инфляция в годовом выражении составила 9,5%.

Как результат, по итогам первого полугодия перевыполнение госбюджета уже составило 35,4 млрд грн. (6,5%).

Дополнительные средства бюджету принесут и налоговые инициативы Минфина, которые активно поддерживают и в профильном парламентском комитете.

Уже принятый в первом чтении так называемый «антиахметовский» законопроект призван повысить налоговую дисциплину крупных компаний, — так его позиционирует власть. Однако круг тех, кого затронут налоговые новации, будет намного шире. Например, после их вступления в силу платить больше придется продавцам недвижимости и автолюбителям.

И, конечно, не стоит сбрасывать со счетов скрытый секвестр бюджета, к которому власть не раз прибегала в критических ситуациях. Так что представители власти, которые не видят глобальной проблемы для страны в отсутствии транша МВФ, не так уж не правы. Деньги Фонда, по мнению руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, для Украины станут вновь актуальными только к весне 2022 года.

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