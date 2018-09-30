Как цена нефти в $ 100 повлияет на Украину и мировую экономику — Bloomberg

По прогнозам, впервые с 2014 года нефть может подорожать до 100 долларов за баррель, что в свою очередь создаст как победителей, так и проигравших в мировой экономике. Экспортеры топлива будут пользоваться возвратом избытков, давая заполнить компаниям и правительствам казну. Напротив, потребляющие страны понесут расходы, потенциально раздувая инфляцию и нанося ущерб спросу.

Bloomberg Economics установил, что хорошая новость заключается в том, что цена на нефть в $ 100 будет означать меньше для глобального роста в 2018 году, чем это произошло после всплеска 2011 года. Частично это объясняется тем, что экономика меньше зависит от энергоносителей и потому, что сланцевая революция смягчает США.

В итоге, многое зависит от причин повышения цены на нефть. Шок в условиях ограниченного предложения является негативным, но одно из-за надежного спроса отражает только твердый рост. Обе силы в настоящее время находятся в игре, в результате чего нефть элитной марки Brent выросла примерно на 22% в этом году.

Что это означает для глобального роста?

Более высокие цены на нефть ударят по доходам домашних хозяйств и потребительским расходам, но воздействие будет разным. Европа уязвима, учитывая, что многие страны региона являются импортерами нефти. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире и его может ожидать всплеск инфляции.

Есть также сезонные эффекты, которые следует учитывать, поскольку зима надвигается в северном полушарии. Потребители могут переключать источники энергии, чтобы снизить издержки, такие как биотопливо или природный газ, хотя и не быстро. Индонезия уже приняла меры для более широкого использования биотоплива и ограничения зависимости экономики от импортируемого топлива.

Экономисты утверждают, что для устойчивого мирового роста потребуется цена в более 100 долларов. Доход доллара в этом году не помогает, хотя цена на нефть оценивается в долларах.

Как мировая экономика может абсорбировать нефть на уровне 100 долларов?

Bloomberg Economics установил, что нефть за 100 долларов принесет больше вреда, чем пользы для глобального роста. Тем не менее, по сравнению с 2011 годом есть существенные различия в состоянии мировой экономики.

«Революция сланца, более низкая энергоемкость и более высокие общие уровни цен означают, что воздействие будет меньше, чем когда-то», — говорится в недавнем докладе экономистов. «Цена барреля будет намного выше, пока глобальный рост не снизится на нефтяном пятне».

Как Иран и Трамп влияют на рынок?

Геополитика остается дикой картой. Возобновленные санкции США в отношении Ирана уже обжигают экспорт нефти на Ближнем Востоке. Хотя президент США Дональд Трамп оказывает давление на организацию стран-экспортеров нефти для увеличения добычи, ограничены свободные производственные мощности. Кроме того, поставки из стран, включая Венесуэлу, Ливию и Нигерию, подрываются экономическим крахом или гражданскими волнениями. Тем не менее, аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что цена на нефть не преодолеет отметку в 100 долларов.

Кто выигрывает от более высоких цен на нефть?

Большинство крупнейших нефтедобывающих стран являются странами с формирующимся рынком. Саудовская Аравия ведет путь с чистой добычей нефти, это почти 21% ВВП в 2016 году — вдвое больше, чем Россия, которая является следующей среди 15 крупнейших развивающихся рынков, согласно рейтингу Bloomberg Economics. Среди других победителей могли бы быть Нигерия и Колумбия. Увеличение доходов поможет восстановить бюджеты и дефицит текущей государственно сметы, что позволит правительствам увеличить расходы, которые будут стимулировать инвестиции.

Кто проиграет?

Индия, Китай, Тайвань, Чили, Турция, Египет и Украина входят в число стран, которые пострадали бы. Расплачиваясь больше за нефть, давление на текущие бюджеты окажет давление и сделает экономику более уязвимой к росту процентных ставок в США. Bloomberg Economics ранжировал основные развивающиеся рынки, основанные на уязвимости к изменениям цен на нефть, поглинам США и протекционизму.

Один из крупнейших победителей также может оказаться в проигрыше: Ойстейн Олсен, глава центрального банка Норвегии, предупредил, что крупнейший производитель нефтепродуктов в Западной Европе рискует столкнуться с проблемами, если отрасль перестанет контролировать расходы.

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Что это означает для крупнейшей экономике в мире?

Стремление к ценам на нефть представляет собой гораздо меньший риск для США, чем раньше, благодаря буму в производстве сланцевой нефти. Старое эмпирическое правило среди экономистов заключалось в том, что устойчивый прирост в $ 10 за баррель в следующем году заберет около 0,3% от объема выпуска США.

В то время как снижение американской зависимости от импортируемой нефти имеет положительные экономические последствия на уровне промышленности, более бедные домохозяйства будут ощущать вес более высоких цен в добыче. Они тратят на бензин около 8% своего дохода до вычета налогов, по сравнению с примерно одним процентом для пятой категории работников.

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Приведет ли это к росту инфляции во всем мире?

Цены на энергоносители часто несут большой вес в показателях потребительских цен, что побуждает политиков, в том числе в Федеральном резерве, сосредоточиться одновременно на основных показателях, которые снижают энергозатраты. Но существенный рост цен на нефть может обеспечить более устойчивый рост общей инфляции, если расходы будут проходить через транспорт и коммунальные услуги.

Что это означает для центральных банков?

Если более высокие цены на нефть повысят инфляцию, у центральных банкиров на балансе будет меньше причин удерживать монетарную политику. Среди наиболее уязвимых стран центральные банки в Индии уже предупреждают об этом, поскольку крупнейший импорт стран становится дороже. Повышение общего ценового давления также может ускорить ужесточение денежно-кредитной политики в таких странах, как Таиланд, Индонезия, Филиппины и Южная Африка.





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