Как трудовая миграция влияет на экономику Украины …



На Дерибасовской неожиданно столкнулся со старым знакомым. Знал его молодым «станочником» на «Радиалке». Потом видел, как работает на уникальном станке, на «Микроне». Поговорили о том, о сем, а потом он мне сказал: «Уезжаю. В Чехию…». Вздохнул и добавил: «Хотелось бы насовсем!».

Не стал его разубеждать. По многим причинам. Первая и главная: человеку надо заработать на достойную жизнь себе и своим близким. Судя по его рассказу, он и здесь не бедствовал, но боязнь, что завод прикроют, а потом бегай в поисках работы, заставляла его искать свое место под солнцем.

Собственно, таких, как он, – опытных профессионалов-станочников, – в Одессе было не так уж и много. И ценились они на вес золота. Пришли иные времена. И теперь эта мера признана не у нас, а там, – за пределами Украины. У этих мастеров сужается пространство востребованности у себя на Родине.

По разным оценкам сегодня за рубежом постоянно работают три миллиона украинцев. Именно, благодаря им, их денежным переводам, обеспечивается более-менее стабильный курс гривны через выравнивание отрицательного сальдо торгового баланса. Для справки: только за первые три месяца 2018-ого из-за рубежа было получено свыше 2 миллиардов 600 миллионов долларов США.

Увы, но скопившие личные валютные поступления не пошли на строительство новых предприятий, развитие инфраструктурных проектов. Все они лежат на счетах родных и близких трудовых мигрантов. Понятно, страна может радоваться низкому показателю уровня безработицы. Росту покупательной способности какой-то части населения. Но этот самый рост идет не от продажи созданного в Украине продукта, а от сработанного в других странах. Подчеркну: рост ВВП Украины в этом году в основном происходит за счёт увеличения розничного товарооборота. То есть за счет денег этих самых трудовых мигрантов.

Стоит упомянуть и другие «минусы» от такой политики. Минусы с общегосударственных позиций очевидны и касаются: общей (негативной) оценки деятельности государства; сокращения возможностей для экономического роста; полной зависимости от внешней рыночной конъюнктуры.

Если применить понятие «компания» на всю страну, то получится, что сокращение экономически активного населения есть следствие неэффективной деятельности национального хозяйства на фоне глобальной экономической системы. Чем меньше экономически активного населения, тем меньше тем меньше возможностей делать бизнес (применять капитал). В таких условиях, согласно опросам, проведённым НБУ за 1 квартал 2018 года, бизнес считает более важным фактором (сдерживающим способности наращивать объемы производства) «нехватку квалифицированных работников», нежели «ограниченность производственных мощностей» и «коррупцию».

Поэтому, с позиций бизнеса ситуация однозначно негативная, т.к. с одной стороны, чем меньше предложения рабочей силы на рынке труда, тем она дороже, а с другой – выбор квалифицированной рабочей силы всё меньше. Фактически отечественный бизнес уже чувствует на себе глобальную конкуренцию за таланты, и проигрывает её.





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