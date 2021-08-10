Как торговая война Украины и Беларуси ударит по экономике

Во время большой пресс-конференции президента Беларуси Александра Лукашенко, которую подробно освещали Vesti.ua, достаточно большой блок вопросов был посвящен Украине. В том числе экономическим взаимоотношениям и санкционной политике.

Как Лукашенко пригрозил Зеленскому «вынесением на вилах» из Банковой, а также первые итоги холодной торговой войны, — в обзоре Vesti.ua.

Зеленскому — «топливные клещи», украинцам – гражданство и соцпакет

Обсуждение украинского кейса сопровождалась всплесками критической и резкой риторики президента РБ. Лукашенко адресовал очередную порцию нелицеприятных высказываний официальному Киеву и лично президенту Владимиру Зеленскому.

Стиль Бацьки заметно ужесточился. Если раньше он советовал Зеленскому внимательнее следить за своими высказываниями – «чья бы корова мычала, а Зеленского – молчала», – то теперь из уст лидера Беларуси звучат прямые обвинения и угрозы. Негативный характер персонифицированной риторики во многом отражает то, как Лукашенко оценивает динамику двусторонних отношений.

При этом резкость тона в отношении Банковой микшируется с сигналами украинцам в целом. Например, недавний указ президента РБ о предоставлении всем украинцам в Беларуси полного социального пакета и упрощение получения украинцами белорусского гражданства.

«Украинцы – трудолюбивые, красивые люди. Мы готовы с вами разговаривать, мы готовы с вами договариваться», – передают журналисты Vesti.ua заявление Лукашенко.

На прямой вопрос о перспективе экономических санкций в отношении Украины Лукашенко дал отрицательный ответ, но с оговоркой.

«Никаких санкций в отношении вас (Украины) мы вводить не собираемся. Если бы мы хотели вас поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток, с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали поставлять вам горюче-смазочные материалы, и завтра на вилах бы повыносили Зеленского и всех остальных. Потому что 35% – мы, 35-40% – Россия поставляет топлива в Украину», – угрожал «Лукашенко.

«Топливные клещи» в исполнении РФ и РБ действительно могут стать серьезным ударом по украинской экономике. Критическая зависимость Украины от белорусских и российских нефтепродуктов подтверждается внешнеторговой статистикой.

По данными Госстата за период января-мая текущего года на Беларусь пришлось около 50% импорта нефтепродуктов и нефти. РБ также является одним из основных поставщиков авиационных бензинов.

Лидер Беларуси весьма точно оценил зависимость рынка топлива Украины. Белорусы продают нам:

45% всего бензина;

35% дизельного топлива;

25% сжиженного газа (всего более трети объема внутреннего рынка нефтепродуктов).

Своим ответом Лукашенко также дал понять, что применение топливного эмбарго маловероятно и возможно только при окончательном «сжигании мостов» с Украиной. Кроме того, это потребует предварительного согласования с Кремлем.

«Это же экономика… Нет, это «финансирование режима»

Характерно, что на том же примере топлива Александр Лукашенко сформулировал одну из ключевых претензий к торгово-экономической политике официального Киева.

Лидер Беларуси рассказал журналистам, как сделал шаг навстречу по личной просьбе Зеленского: «Года два назад Зеленский звонит и говорит – нечем урожай убирать… А я запретил останавливать Мозырский завод и поставили вам тысячу тонн горюче-смазочных материалов».

Если бы в Минске захотели нанести персонифицированный экономический удар по Зеленскому, то белорусы могли бы использовать фактор зависимости президентской «Большой стройки» от поставок белорусского битума. Вспомнив «антидемпинговые разбирательства» по газосиликату и стройматериалам, Лукашенко посетовал на чрезмерное смешивание украинской властью экономических и политических вопросов.

«Не надо так поступать. Это же экономика, а не политика… Мы не будем стрелять себе этим самым в ногу, потому что это и для нас будет болезненно. Порядка $6 млрд товарооборот – приличный. И для вас выгодно, и для нас. Но вы ведете себя порой очень нехорошо», – отметил президент РБ.

То, что рационализм аргументации в украинских реалиях не работает, красноречиво подтвердил частный случай Львова. В апреле текущего года город должен был закупить белорусские автобусы по результатам тендера Европейского инвестиционного банка. На торгах победил Минский автомобильный завод (МАЗ), но власти Львова обратились к европейцам с просьбой провести повторный тендер.

«Они (МАЗ, – ред.) предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов. Но финансировать режим мы не имеем права», – написал в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

Счет убытков пошел на десятки миллионов долларов

Львовский демарш на государственном уровне был подкреплен введением спецпошлины в 35% от таможенной стоимости на импорт пассажирских и грузовых автобусов, спецтранспорта и троллейбусов из Республики Беларусь. Такое решение было принято Межведомственной комиссией международной торговле (МКМТ) в конце апреля, а спецпошлины начали применяться с 3 мая.

После этого шага, а также прекращении авиасообщения с РБ, последовала белорусская «ответка». Vesti.ua подробно проанализировали, в отношении каких украинских товаров правительство Беларуси ввело ограничения. По нашим подсчетам, под полусанкционный режим попало около 10% от всего украинского товарного экспорта в РБ стоимостью 100-150 млн долл.

Экономический эксперт Сергей Саливон подсчитал, что с начала действия белорусских ограничительных мер с 9 июня украинские производители уже понесли ощутимые потери.

«В 2020 году на Беларусь пришлось 55% от общего экспорта украинских сельскохозяйственных машин для подготовки грунта, более 2/3 экспорта кирпича, более половины всех поставок туалетной бумаги, чуть меньше 40% радиаторов и запчастей к ним, 15% обоев и 1/3 от общих поставок пива. За неполных два месяца общий объем экспорта пива сократился примерно на один миллион декалитров, кондитерской продукции недопоставили около 4 тыс. тонн. Счет потерь украинских производителей уже пошел на десятки миллионов долларов», – констатирует Саливон.

После введения ограничительных мер, в Министерстве иностранных дел заявили, что Украина будет «жестко защищать свои экономические интересы» и пообещали защиту каждой компании, которая понесет потери от введения Беларусью спецрежима регулирования украинского импорта.

Однако нам не удалось найти никакой информации ни о правительственных оценках воздействия белорусского спецрежима на экспорт, ни о помощи пострадавшим компаниям, ни о каких-либо других мерах «жесткой защиты экономических интересов».

Мы за ценой демократического счастья белорусов не постоим!

Вполне вероятно, что в ближайшее время в торговом противостоянии с Минском Киев откроет новый «товарный фронт» с учетом нового пакета санкций США против РБ.

В соответствии с подписанным 9 августа указом президента США Джо Байдена, под санкции попадает «ОАО «Беларуськалий». В интерпретации Байдена крупнейшее госпредприятие Беларуси является источником «незаконного богатства для режима», а действия самого режима «представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов».

Задел на ограничение поставок белорусских удобрений создали еще в 2020 году с введением Минэкономики режима квотирования импорта.

Последний раз эту тему озвучивал глава МИД Дмитрий Кулеба в рамках форума «Украина 30: международная политика» в начале июля.

«Мы стоим на стороне ценностей, поддерживая белорусский народ в его стремлении жить в демократической стране… К сожалению, так сложилось исторически, что мы стали потребителем топлива из Беларуси. По сути, по некоторым позициям почти монопольное положение. Я считаю, что эту ситуацию нужно исправлять», – заявил Кулеба.

Механизм и план «исправления» Кулеба при этом не озвучил. Прежде чем вводить очередные санкции, в Кабмине должны просчитать последствия и оценить комплексный эффект такого решения. Украинский рынок удобрений примерно на 55-60% зависит от поставок белорусской карбамидо-аммиачной смеси, а гранулированному азотно-фосфорно-калийному удобрению белорусского производства, в принципе, очень трудно найти альтернативу на внешнем рынке.

В ответ РБ может наносить ответные торгово-экономические удары по экспорту украинской аграрной продукции в соответствии с принятым курсом на импортозамещение. В нынешнем году Минск принял новую «Доктрину национальной продовольственной безопасности Беларуси», которая предполагает снижение доли импортных продтоваров на внутреннем рынке до 14% уже к 2030 году.

Зачем все это Украине?

Если бы украинская власть не начала санкционный джихад во имя демократических свобод белорусов, то украинские товары не попали бы в прицел жесткой политики РБ по импортозамещению и применению ограниченных мер.

Ключевым остается вопросы: ради чего Украина начала торговую войнушку? Просчитаны ли все издержки и потери от этого процесса и являются ли они в принципе приемлемыми с точки зрения экономической ситуации в стране?

Пока что со стороны Украины все это выглядит как эталонный экономический мазохизм и очередь бессмысленных выстрелов себе в ноги.

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