Как торговая война может задушить мировую экономику

С первого залпа американо-китайской торговой войны экономисты наперебой предупреждали об угрозе, которую несет рост протекционизма для мировой экономики. На сегодняшний день все уже успели убедиться в том, что темпы экономического роста действительно замедляются.

На этой неделе МВФ понизил прогноз по росту мирового ВВП до минимальных со времен финансового кризиса темпов в 3%, сославшись на торговое противостояние США и КНР, которое подрывает доверие и инвестиции.

Но есть еще одна угроза, которую экономисты пока игнорируют: это замедление в сочетании с продолжительным периодом ультрамягкой монетарной политики может повлечь волну дефолтов в корпоративном секторе. В свою очередь, этот «дуэт» может пошатнуть стабильность мировой финансовой системы.

Недавнее замедление мировой экономики уже вынудило многие Центробанки прекратить корректировку политики в направлении докризисных норм. Регуляторы от ФРС до ЕЦБ вернулись к снижению ставок и покупкам активов и теперь говорят, что стоимость кредитования будет оставаться низкой (в некоторых случаях отрицательной) в течение продолжительного периода. На этом фоне инвесторы отправляются на поиски более высокой доходности, принимая на себя более высокие риски.

Проблема в том, что монетарная политика может несколько смягчить удар по экономике, но неспособна разрешить проблему в целом. По оценкам МВФ, торговая война «украла» у мировой экономики 0.8%, тогда как действия Центробанков добавили к темпам роста всего 0.5%.

Монетарная политика может сгладить влияние торговых конфликтов на спрос, но в отношении предложения ее возможности весьма ограничены. В своем отчете по мировой финансовой стабильности МВФ подчеркнул, что компании и банки могут достичь пределов своих возможностей, если глобальный ВВП резко нажмет на тормоз.

Что делать Центробанкам?

В ответ Центробанки могут перейти к повышению ставок и свернуть покупки активов. Но такое внезапное ужесточение политики только усугубит самочувствие экономики и спровоцирует панику на рынках. Поэтому у регуляторов не остается выбора — им придется и далее закачивать деньги в экономику, поддерживая максимально мягкие финансовые условия для потребителей и бизнеса.

Но Центробанкам не стоит забывать о рисках, которые накапливаются в финансовой системе. В МВФ считают, что если мировая экономика столкнется с замедлением, которое будет вдвое мягче, чем во время финансового кризиса, рисковый корпоративный долг (долг, которым владеют компании, неспособные покрыть свои платежи по процентам прибылью) подскочит почти на 40% в основных экономиках, а этот уровень выше, чем в период финансового кризиса.

На эту угрозу Центробанки могут ответить усовершенствованием применения фискальной политики, особенно в странах, которые могут себе это позволить. Но регуляторам также следует более активно задействовать свой набор макропруденциальных инструментов, чтобы избежать принятия избыточных рисков банками. Для этого можно, к примеру, установить более высокий залоговый коэффициент по ипотечным кредитам. Также Центробанкам следует обратить особое внимание на так называемую банковскую систему, где сосредоточено множество рисков.

Безусловно, наилучшим вариантом было бы подписание полномасштабного торгового соглашения между США и Китаем. Это помогло бы восстановить доверие в рядах инвесторов и позволило бы Центробанкам вернуться к повышению ставок. К сожалению, такой сценарий маловероятен: становится все очевиднее, что демократы в том числе скептично настроены в отношении сделки с КНР, которая может вернуть мир в прежнее состояние.

В свете этого было бы мудро со стороны мировых регуляторов подготовиться к финансовым последствиям протекционизма и помнить, что цена обмена тарифами моет оказаться выше, чем просто замедление экономического роста.

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