Как там Трамп?

14 августа должна была появиться в книжных магазинах США книга бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Манигол-Ньюман, «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа». (До этого, вы помните, выходила уже антитрамповская книга «Огонь и ярость» Майкла Вульфа.)

Жанр книги «Свихнувшийся» — компромат.

Появилась в магазинах, вроде, в срок. Хотя отрывки из неё уже опубликовали ведущие периодические издания Америки. Трудно сказать насколько серьёзно это заботит Трампа. Ведь деятельность Трампа, судя по последним опросам общественного мнения, поддерживают более половины американцев.

Пока он просто утверждает, что его бывшая сотрудница лжёт, и подал против неё иск о нарушении ею обязательства о «неразглашении».

Я поинтересовался, кто такая Омароса Манигол-Ньюман, посмотрел источники. Фотографии демонстрируют скорее элегантную чернокожую женщину, с красивыми руками, но, правда, несколько более измождённым чем руки, лицом.

Я отметил, что в биографии этой женщины значится удивительно много трупов. Убит был её отец, и ещё несколько мужчин в её жизни, (в статье в Википедии так и написано «убит», «убит», «убит»), становится понятным, почему у неё красивое, но измождённое лицо. Множество страданий выпало на долю этой женщины, и понятно, что с таким количеством убитых близких людей, жизнь её не баловала.

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Вокруг неё столько убитых, что впору поверить, что она из криминальной семьи типа семьи Карлеоне в «Крёстном отце», однако подтверждений такому предположению в материалах о ней нет.

Одного своего мужа Омароса спасла было от смерти, но тот всё равно умер через несколько месяцев (источник — опять же Википедия)

В своей книге о Трампе Омароса утверждает, что ее бывший босс, — расист, что в быту Белого дома он называет чернокожих афроамериканцев «нигерами». Возможно. Но только не факт, что подобный Трамп должен не нравиться всем читателям. У части белых читателей Трамп в описании леди Манигол-Ньюман вызовет, вполне вероятно, симпатию.

Омароса также утверждает, что в администрации Трампа слишком небольшое количество афроамериканцев. Опять-таки, какое-то количество миллионов из белого электората Трампа, может быть, будут довольны небольшим количеством чернокожих в администрации Трампа.

Газете New York Post Омароса сообщила буквально следующее: «Сейчас у президента есть 30 специальных помощников. И нет ни одного представляющего афроамериканское сообщество».

По моему мнению, чернокожая красавица Омароса перегибает палку. Вот, выступая в эфире телеканала MSNBC, она заявила, что «Дональд Трамп желает развязать расовую войну».

Вы в такое верите? Я — нет.

Исходя из моего собственного опыта партийного руководителя, позволю себе предположить, что есть категория сотрудников, которая и устраивается работать поближе к политическим лидерам, с целью собрать о них компромат. И потом вывалить компромат в книге воспоминаний. И заработать, и прославиться.

Как продвигается строительство стены на границе с Мексикой, инициированное Трампом? Информации нет, а жаль, я бы с удовольствием удовлетворил своё любопытство. Поскольку считаю, что Трамп верно понял, откуда идёт опасность самому существованию государства Соединённых Штатов Америки, это не его блажь.

Трамп взял и отменил военный парад из-за абсурдно высокой цены.

«Политики, которые управляют Washington D.C. (столичным дистриктом Колумбия, ЭЛ), спрошенные дать нам цену за проведение праздничного военного парада, запросили такую до глупости высокую цену, что я его отменил. Никогда не позволяйте никому грабить себя! Я лучше куплю взамен несколько истребителей», — Написал Трамп в своём Твиттере 17 августа.

Аплодирую, правильно.

Тихой сапой Трамп не забывает подтачивать наше с вами российское могущество.

Ещё в июле Трамп заявил об успешных переговорах с королём Саудовской Аравии Салманом Аль-Саудом и тот, согласился увеличить добычу саудовской нефти на 2 миллиона баррелей в день. Для того чтобы мировые цены на нефть понизились. И таким образом понизилась бы и наша выручка от продажи нефти, российская.

Не аплодирую, это гнусное коварство.

Вы помните, как мы гордились достигнутой с саудовцами договорённостью о снижении количества добываемой нефти? И вот теперь…

В международной политике многое навсегда остаётся нераскрытыми тайнами, как нераскрытые преступления.

Ну вот, Трамп сманил саудовцев, то ли в обмен на поставки оружия, то ли пообещал королю помочь в борьбе с хуситами, в войне с Йеменом. Война там идёт несколько лет, и саудовцы хотели бы там победить. Сами они воюют плохо, нанимают других воевать за них.

Есть фотография Трампа, младшего сына Бэррона и Меланьи. Бэррон за лето вымахал выше мамы. Трамп по-прежнему в красном галстуке. У него явная слабость к красному и золотому цветам.

Воспользовавшись отсутствием супруги в Вашингтоне, Трамп коварно сменил современную мебель, купленную Меланьей для их апартаментов в Белом доме, на позолоченную времён Людовика XIV.

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Что он ещё сделал?

А хвастанул перед Конгрессом, что он уже сделал Америку вновь Великой.

Что не есть факт, с моей русской точки зрения.

США Трампа готовятся к выборам в Конгресс в ноябре. Нервничают, ожидают кибер-атак по выборам со стороны не только России, но на сей раз со стороны четырёх стран: России, Северной Кореи, Китая и Ирана.

Это уже ворчание на современность, недовольство современностью.

Кибер-атаки — это современность. Все имеют возможность вмешиваться повсюду и влиять.

Мужественно несите свой крест, американцы!

Мы же наш несём.

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