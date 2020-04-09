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как страны помогают людям во время пандемии :: Экономика :: РБК

Мировая экономика 09 Апр 2020
как страны помогают людям во время пандемии :: Экономика :: РБК
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Власти пообещали единовременные выплаты, которые будут выдаваться на основе уровня дохода семьи. Мера может коснуться двух третей домохозяйств. Максимальная сумма предусмотрена для семей из четырех человек и более: они смогут рассчитывать на 1 млн вон (около $800). Кроме того, в стране предусмотрели программу ссуд на сумму до $8100 под низкие проценты (стоимость программы — 10 млрд вон). Еще 100 трлн вон (более $80 млрд) направят на поддержку бизнеса.

В стране объявлены масштабные меры поддержки населения и бизнеса. Президент Дональд Трамп подписал закон о стимулирующей программе стоимостью $2 трлн, в эту сумму входят:

  • единовременные выплаты в размере $1,2 тыс. тем американцам, чей доход не превышает $75 тыс. в год (предусмотрены и выплаты семьям с детьми, по $500 на каждого ребенка);

  • расширенное страхование от безработицы;

  • финансирование медицины и другие меры.

Власти США уже заподозрили, что предусмотренной суммы будет недостаточно. Людей, обратившихся за пособием по безработице, становится все больше: только с 14 по 28 марта заявления подали около 10 млн человек.

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На поддержку бизнеса пойдут £330 млрд (около $400 млрд). Министр финансов Риши Сунак пояснил, что предприниматели смогут получить кредит на хороших условиях для оплаты аренды или покрытия расходов на зарплаты. Предусмотрены и разовые гранты от £10 тыс. до £25 тыс. (от $12 тыс. до $30 тыс.) для малого и среднего бизнеса. Граждан, пострадавших от эпидемии, решили освободить на три месяца от взносов по ипотеке.

В марте власти приняли решение выделить €25 млрд на поддержку кредитования и помощь гражданам.

  • Семьям, пострадавшим от пандемии, разрешили приостановить выплаты по ипотеке.

  • Сезонным работникам и самозанятым пообещали выплаты в размере €600 и такие же суммы — семьям с детьми в качестве пособия для оплаты услуг няни.

  • Часть выделенных средств была призвана поддержать банковские кредиты для бизнеса объемом €340 млрд. В апреле власти решили расширить программу и довести объем поддерживаемых государством кредитов до €750 млрд.

КНР, первой столкнувшаяся с эпидемией нового коронавируса, cделала ставку на помощь банкам, бизнесу и органам власти в регионах, чтобы поддержать рост экономики.

  • Весной власти объявили о финансовой поддержке малых и средних предприятий в размере 3 трлн юаней (более $420 млрд).

  • Народный банк Китая ослабил требования к резервам малых и средних банков, им также дополнительно пообещали выделить 1 трлн юаней (более $140 млрд).

  • Этому предшествовали февральские меры, в числе которых были вливания ликвидности в рынок со стороны Народного банка и дешевые кредиты ключевым компаниям.

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Источник

Project Syndicate (США): какой будет рецессия, вызванная Covid-19? | Политика | ИноСМИ →



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