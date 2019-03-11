Как стартапы помогают внедрять инновации в крупных компаниях? — rb.ru

Мировая экономика идет по пути тотальной демократизации: сложные коммуникации между компанией и клиентом постепенно уходят в прошлое, ведь сегодня у пользователя есть возможность выбора.
Не знаешь с чего начать? Только проверенные сервисы для стартапов в B2B-магазине Rusbase.
Если банк не может справиться с очередями в отделениях, то клиент предпочтет его конкурента, который предлагает доступ к своим сервисам через приложение 24/7. Если сайт онлайн-магазина «падает» в пиковые нагрузки, пользователь сделает вывод о качестве всего сервиса и совершит покупку в другом месте.
Для того чтобы реализовать успешный онлайн-банк, обеспечить эффективную цепочку поставок или перевести пекарню «в диджитал», необходим креативный подход и серьезные инвестиции в развитие компании.
И если раньше бизнес мог сфокусироваться только на одном факторе конкурентоспособности, то теперь, как следует из отчета Mckinsey, компании необходимо одновременно заниматься продуктовыми и процессными инновациями и менять построение бизнес-моделей.
Среди руководителей крупных предприятий уже назрело понимание, что нужно меняться по всем фронтам: бороться за эффективность, строить новые операционные модели и наращивать долю на рынке.
Это подтверждают и Mckinsey: по результатам опросов, более 80% руководителей больших компаний считают, что инновации — важнейший фактор успеха их бизнеса. Вопрос только в том, кто будет поставлять бизнесу такие нужные «подрывные инновации»: собственный R&D или рынок?
Стартап как поставщик инноваций
Несмотря на утверждения аналитиков, что реальные инновации рождаются внутри компаний после многолетних и многомиллионных исследований, бизнес все чаще выбирает стартап в качестве поставщика идей.
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Оно и понятно: учитывая высокий темп изменений на рынке, к тому моменту, когда интеграция собственных разработок будет подходить к концу, необходимость в них уже может отпасть. То ли дело стартапы – они уже проделали определенный путь в разработке решения, у основателей, как правило, чистое восприятие продукта и масса драйва.
Однако отличить реальный бизнес-кейс от хайпа, да и просто выстроить работу со стартапом, не так-то просто.
Преимущество собственных акселлераторов
Один из самых распространенных способов найти своего «единорога» – это акселератор. Помимо всем известного ФРИИ, в последние годы стало суперпопулярно создавать корпоративные бизнес-инкубаторы.
В 2017-2018 акселераторы появились практически у всех крупных компаний, начиная от PepsiCo и заканчивая «КАМАЗ». А по данным Ассоциации акселераторов и бизнес-инкубаторов, подавляющая часть из 103 акселерационных программ, действующих в России в 2018, была запущена в том же году.
Фото: Unsplash
Преимущество собственного запуска в том, что можно изначально отбирать только релевантные команды, затем выбрать лучшие решения, доработать их и почти безболезненно интегрировать в свои бизнес-процессы. К тому же стартапы, проходящие акселерацию при корпорациях, обычно готовы в дальнейшем стать ее частью, а не масштабировать свой продукт на рынке.
Но сегодня, чтобы решать задачи с помощью инноваций от молодых команд, уже необязательно прибегать к акселераторам. Многие крупные ИТ-компании собирают в своих «песочницах» стартапы, которые точно представляют интерес как для них самих, так и для рынка.
Помимо экспертного отбора и «выращивания», такой сервис предполагает консалтинговую поддержку в ходе интеграции получаемого продукта в уже работающий клиентский бизнес. Кроме того, ИТ-компании берут на себя решение сложных вопросов, таких, как безопасность и надежность решений от ньюбиза.
Три вида стартапов
Так какие же стартапы могут принести реальную пользу крупному бизнесу? Хотя и не все из них одинаково полезны, большинство можно условно разделить на три категории, соотношение которых составляет примерно 40/40/20.
Идеи, которые уже работают
Несмотря на то что доля «жизнеспособных» стартапов находится в среднем в пределах 10-20%, примеры суперуспешных интеграций в крупный бизнес уже существуют, и новые прецеденты появляются регулярно.
The Waay
Хороший пример стартапа третьего типа проходил программу в одном из потоков нашего акселератора. Команда несколько лет вкладывалась в свой продукт для того, чтобы впоследствии помочь банкам зарабатывать больше, персонализируя отношения с клиентами.
Для этого ребята проанализировали 300 миллионов транзакций, сопоставили результаты с моделями человеческих ценностей, разных образов жизни, а также интересов и увлечений. На основании получившейся типологии, команда «прикручивает» к онлайн-банку lifestyle-помощника, который дает клиентам персональные советы по личным финансам, а еще может порекомендовать, куда сходить на выходных.
Фото: Unsplash
Например, ближе к пятнице помощник подберет недорогие авиабилеты на уикэнд или порекомендует ресторан с детской комнатой, если для пользователя это актуально.
Команда The Waay оценивает, что их сервис на 20% поднимает вовлечение клиентов в цифровые каналы, увеличивает количество дистанционных продаж, а возможность реализовать персонализированную программу лояльности в среднем поднимает продажи еще на 17%.
«Робот Вера»
The Waay, конечно, далеко не единственный удачный пример интеграции технологий стартапов в большой бизнес. Еще одним интересным решением стал «Робот Вера» – голосовой бот-рекрутер. Разработкой молодой команды пользуются в МТС, PepsiCo и IKEA.
Робот умеет проводить собеседования на массовые позиции: искать продавцов, курьеров, операторов.
Таким вакансиям свойственна высокая конкуренция: как только соискатель выкладывает резюме на специализированный сайт, у работодателя есть от пяти до семи минут, чтобы откликнуться, в противном случае человека пригласят на собеседование в другую компанию.
В этих условиях функционал робота оказывается практически незаменимым: он сам отбирает резюме, проводит телефонное и видеоинтервью с наиболее успешными кандидатами. За девять рабочих часов «Вера» проводит собеседования с 1500 кандидатов. На интервью с таким количеством соискателей у людей-рекрутеров ушло бы девять недель.
Intelligence Retail
Еще одна известная разработка называется Intelligence Retail – специализированный софт и аналитика для мерчендайзеров.
Решение в области image recognition сделано на основе машинного зрения: мерчендайзер фотографирует полку в магазине с помощью носимого устройства, и программа моментально анализирует выкладку: сообщает, что и куда нужно добавить, какие продукты поменять местами или убрать.
Фото: Unsplash
Словом, то, на что у человека уходит полчаса-час, программа делает за 30 секунд. По статистике, заполненность полок и правильная расстановка продукции увеличивает товарооборот на два-пять процентов. Известно, что программу активно использует ритейлер Х5.
To-do list для успеха
Нужно помнить, что успешная интеграция стартапа в бизнес – это всегда усилия и слаженная работа обеих сторон. Если организация не работает с ИТ-партнером, который замыкает на себе часть функционала, то минимальный to-do list может выглядеть так:
- в первую очередь компания должна сформулировать запрос, что именно она хочет улучшить в своих системах или продуктах и что именно получить от стартапа;
- компания должна быть открытой и предоставлять доступ к необходимым данным и API;
- компания должна создавать «песочницы» для стартапов со «льготным» периодом;
- компании следует сокращать цикл сделки, так как далеко не все молодые команды могут позволить себе традиционные для корпораций сроки.
В завершение хочется сказать, что, несмотря на огромный потенциал стартапов как поставщиков идей для крупного бизнеса, будущее корпоративных инноваций видится все-таки за полноценными экосистемами, состоящими из вузов, ньюбиза, ИТ-партнеров и привлечения внешнего финансирования.
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Фото на обложке: Unsplash
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