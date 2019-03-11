Как стартапы помогают внедрять инновации в крупных компаниях? — rb.ru

Мировая экономика идет по пути тотальной демократизации: сложные коммуникации между компанией и клиентом постепенно уходят в прошлое, ведь сегодня у пользователя есть возможность выбора.

Не знаешь с чего начать? Только проверенные сервисы для стартапов в B2B-магазине Rusbase.

Если банк не может справиться с очередями в отделениях, то клиент предпочтет его конкурента, который предлагает доступ к своим сервисам через приложение 24/7. Если сайт онлайн-магазина «падает» в пиковые нагрузки, пользователь сделает вывод о качестве всего сервиса и совершит покупку в другом месте.

Для того чтобы реализовать успешный онлайн-банк, обеспечить эффективную цепочку поставок или перевести пекарню «в диджитал», необходим креативный подход и серьезные инвестиции в развитие компании.

И если раньше бизнес мог сфокусироваться только на одном факторе конкурентоспособности, то теперь, как следует из отчета Mckinsey, компании необходимо одновременно заниматься продуктовыми и процессными инновациями и менять построение бизнес-моделей.

Среди руководителей крупных предприятий уже назрело понимание, что нужно меняться по всем фронтам: бороться за эффективность, строить новые операционные модели и наращивать долю на рынке.

Это подтверждают и Mckinsey: по результатам опросов, более 80% руководителей больших компаний считают, что инновации — важнейший фактор успеха их бизнеса. Вопрос только в том, кто будет поставлять бизнесу такие нужные «подрывные инновации»: собственный R&D или рынок?

Стартап как поставщик инноваций

Несмотря на утверждения аналитиков, что реальные инновации рождаются внутри компаний после многолетних и многомиллионных исследований, бизнес все чаще выбирает стартап в качестве поставщика идей.

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Оно и понятно: учитывая высокий темп изменений на рынке, к тому моменту, когда интеграция собственных разработок будет подходить к концу, необходимость в них уже может отпасть. То ли дело стартапы – они уже проделали определенный путь в разработке решения, у основателей, как правило, чистое восприятие продукта и масса драйва.

Однако отличить реальный бизнес-кейс от хайпа, да и просто выстроить работу со стартапом, не так-то просто.

Преимущество собственных акселлераторов

Один из самых распространенных способов найти своего «единорога» – это акселератор. Помимо всем известного ФРИИ, в последние годы стало суперпопулярно создавать корпоративные бизнес-инкубаторы.

В 2017-2018 акселераторы появились практически у всех крупных компаний, начиная от PepsiCo и заканчивая «КАМАЗ». А по данным Ассоциации акселераторов и бизнес-инкубаторов, подавляющая часть из 103 акселерационных программ, действующих в России в 2018, была запущена в том же году.

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Преимущество собственного запуска в том, что можно изначально отбирать только релевантные команды, затем выбрать лучшие решения, доработать их и почти безболезненно интегрировать в свои бизнес-процессы. К тому же стартапы, проходящие акселерацию при корпорациях, обычно готовы в дальнейшем стать ее частью, а не масштабировать свой продукт на рынке.

Но сегодня, чтобы решать задачи с помощью инноваций от молодых команд, уже необязательно прибегать к акселераторам. Многие крупные ИТ-компании собирают в своих «песочницах» стартапы, которые точно представляют интерес как для них самих, так и для рынка.

Помимо экспертного отбора и «выращивания», такой сервис предполагает консалтинговую поддержку в ходе интеграции получаемого продукта в уже работающий клиентский бизнес. Кроме того, ИТ-компании берут на себя решение сложных вопросов, таких, как безопасность и надежность решений от ньюбиза.

Три вида стартапов

Так какие же стартапы могут принести реальную пользу крупному бизнесу? Хотя и не все из них одинаково полезны, большинство можно условно разделить на три категории, соотношение которых составляет примерно 40/40/20.

Команды, которые разрабатывают продукт на хайпе: как только появляется какая-то суперпопулярная тема, стартапы начинают на ней «паразитировать». Пару лет назад такой темой был блокчейн, а сегодня все занимаются искусственным интеллектом. Зачастую под хайпом никаких реальных разработок не обнаруживается, и, когда интерес спадает, команды расходятся.

Ребята, которые разрабатывают продукт, основываясь на «якобы понятной» теме, типа HR или обучения. Но в какой-то момент такие команды натыкаются на подводные камни «простых» направлений, и продукт может рассыпаться.

Основатели, которые сами прожили какую-то «боль», связанную с корпорациями, отрефлексировали ее и сделали проект, призванный дать решение. По нашим ощущениям, именно этот тип самый успешный среди остальных.

Идеи, которые уже работают

Несмотря на то что доля «жизнеспособных» стартапов находится в среднем в пределах 10-20%, примеры суперуспешных интеграций в крупный бизнес уже существуют, и новые прецеденты появляются регулярно.

The Waay

Хороший пример стартапа третьего типа проходил программу в одном из потоков нашего акселератора. Команда несколько лет вкладывалась в свой продукт для того, чтобы впоследствии помочь банкам зарабатывать больше, персонализируя отношения с клиентами.

Для этого ребята проанализировали 300 миллионов транзакций, сопоставили результаты с моделями человеческих ценностей, разных образов жизни, а также интересов и увлечений. На основании получившейся типологии, команда «прикручивает» к онлайн-банку lifestyle-помощника, который дает клиентам персональные советы по личным финансам, а еще может порекомендовать, куда сходить на выходных.

Фото: Unsplash

Например, ближе к пятнице помощник подберет недорогие авиабилеты на уикэнд или порекомендует ресторан с детской комнатой, если для пользователя это актуально.

Команда The Waay оценивает, что их сервис на 20% поднимает вовлечение клиентов в цифровые каналы, увеличивает количество дистанционных продаж, а возможность реализовать персонализированную программу лояльности в среднем поднимает продажи еще на 17%.

«Робот Вера»

The Waay, конечно, далеко не единственный удачный пример интеграции технологий стартапов в большой бизнес. Еще одним интересным решением стал «Робот Вера» – голосовой бот-рекрутер. Разработкой молодой команды пользуются в МТС, PepsiCo и IKEA.

Робот умеет проводить собеседования на массовые позиции: искать продавцов, курьеров, операторов.

Таким вакансиям свойственна высокая конкуренция: как только соискатель выкладывает резюме на специализированный сайт, у работодателя есть от пяти до семи минут, чтобы откликнуться, в противном случае человека пригласят на собеседование в другую компанию.

В этих условиях функционал робота оказывается практически незаменимым: он сам отбирает резюме, проводит телефонное и видеоинтервью с наиболее успешными кандидатами. За девять рабочих часов «Вера» проводит собеседования с 1500 кандидатов. На интервью с таким количеством соискателей у людей-рекрутеров ушло бы девять недель.

Intelligence Retail

Еще одна известная разработка называется Intelligence Retail – специализированный софт и аналитика для мерчендайзеров.

Решение в области image recognition сделано на основе машинного зрения: мерчендайзер фотографирует полку в магазине с помощью носимого устройства, и программа моментально анализирует выкладку: сообщает, что и куда нужно добавить, какие продукты поменять местами или убрать.

Фото: Unsplash

Словом, то, на что у человека уходит полчаса-час, программа делает за 30 секунд. По статистике, заполненность полок и правильная расстановка продукции увеличивает товарооборот на два-пять процентов. Известно, что программу активно использует ритейлер Х5.

To-do list для успеха

Нужно помнить, что успешная интеграция стартапа в бизнес – это всегда усилия и слаженная работа обеих сторон. Если организация не работает с ИТ-партнером, который замыкает на себе часть функционала, то минимальный to-do list может выглядеть так:

в первую очередь компания должна сформулировать запрос, что именно она хочет улучшить в своих системах или продуктах и что именно получить от стартапа;

компания должна быть открытой и предоставлять доступ к необходимым данным и API;

компания должна создавать «песочницы» для стартапов со «льготным» периодом;

компании следует сокращать цикл сделки, так как далеко не все молодые команды могут позволить себе традиционные для корпораций сроки.

В завершение хочется сказать, что, несмотря на огромный потенциал стартапов как поставщиков идей для крупного бизнеса, будущее корпоративных инноваций видится все-таки за полноценными экосистемами, состоящими из вузов, ньюбиза, ИТ-партнеров и привлечения внешнего финансирования.

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Фото на обложке: Unsplash

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