Как создать успешный интернет-магазин?

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Предпринимателям и бизнесменам не стоит объяснять чем отличается интернет-магазин от других видов сайта. Такие проекты давно набрали большую популярность и продолжают разрабатываться. Однако не всегда создание интернет-магазина несет за собой успех. Большинство проектов не выживают, закрываясь уже через год из-за давления конкуренции, прихотливого пользователя и ряда типичных ошибок, которые допускаются и в процессе разработки сайта, и при ведении бизнеса. В этой статье, созданной веб-студией Импульс Дизайн, мы расскажем как создать успешный интернет-магазин, который поможет вашему бизнесу выйти в лидеры в своей нише.

Идеальный интернет-магазин — какой он?

Чем удобен интернет-магазин в первую очередь? Сайт представляет собой комплекс важных факторов, которые в совокупности создают хороший юзабилити. Именно в нем лежит успех проекта, в первую очередь. Если сайт не удобный для пользователя, непонятный, не создает ощущения легкости в управлении, то человек закроет вкладку с сайтом в браузере и уйдет к конкурентам, коих много абсолютно в любой нише. Следовательно, в первую очередь, следует прорабатывать юзабилити. Но это далеко не единственный фактор, влияющий на проект, если вам нужен интернет-магазин, способный удовлетворить запросы своей целевой аудитории. О том, каким требованиям должен соответствовать сайт, поговорим дальше.

Структура и навигация

Разработать логичную, правильную и интуитивно понятную для пользователя структуру в интернет-магазине — задача непростая. Из-за огромного количества товаров очень важно грамотно подобрать основные категории, правильно кастомизируя подкатегории.

От структуры напрямую зависит успех сайта. Если она создана нелогичной и нелепой, то пользователь не станет использовать сайт — ему не будет понятно как это сделать и как найти то, что его интересует. С другой стороны, неправильная структура лишь усложняет процесс индексации страниц. Поисковый алгоритм не может правильно прочитать каждую страницу сайта, ухудшая тем самым его ранжирование.

Дизайн интернет-магазина

Очень напрасно думать, что для хорошего интернет-магазина достаточно купить или бесплатно скачать шаблонный дизайн. Несмотря на широкое разнообразие шаблонов для магазинчиков, уникальность должна присутствовать во всем. Уникальный дизайн интернет-магазина дает жирный плюс для многих факторов. Во-первых, уникальность дизайна оценит поисковая система. Во-вторых, пользователи. Уж поверьте, прихотливые и опытные интернет-юзеры наверняка заметят использованные вами шаблонные решения и сложат далеко не лучшее впечатление о вашем сайте, покинув и забыв его.

Дизайн должен быть цельным, современным и тематическим, полностью соответствовать целевой аудитории. Важно проработать каждый элемент, чтобы он лаконично смотрелся на общей картине и создавал правильное восприятие о компании в целом. Чтобы облегчить вам задачу по выбору дизайна, рекомендуем посмотреть примеры интернет-магазинов и черпнуть оттуда свежие и современные идеи, которые сегодня являются самыми трендовыми.

Карточка товара

Главной целью любого интернет-магазина является продажа товара. И происходит целевое действие с помощью карточки товара. Это целое направление на сайте, которое имеет свои правила и требования. Карточка товара должна быть максимально удобной для пользования, содержать необходимую информацию, а также мотивировать человека к покупке. Здесь важен каждый элемент: УТП, лидогенерирующие кнопки, оформление, актуальность информации и цены, размещение блоков. Немаловажную роль для продвижения играют и метаданные, которые автоматически должны быть настроены СЕО-специалистом.

Не стоит халатно относиться к разработке карточке товара. Даже если ваш сайт разработан исходя из основных требований, но при этом карточка товара создана наобум, не ждите положительного результата от всего проекта.

Функционал

Интернет-магазин является одним из самых многофункциональных проектов. Здесь важно еще на этапе обсуждения сайта проработать все функции, которые необходимы для удобства клиентов: наличие каталога на главной странице с активными кнопками для перехода в соответствующий раздел, личный кабинет для персонализации данных и взаимосвязи с клиентом, функция сравнения, добавления в избранные, конвертер валют и другое — то, что необходимо вашей целевой аудитории в зависимости от типа товара и бизнеса в целом. Внедрение максимально необходимого функционала — огромный плюс к созданию успешного интернет магазина, а также повышение удобства пользования сайтом пользователем.

Качественный интернет-магазин должен соответствовать ряду требований. О них вам может сказать только эксперт, который проведет анализ конкурентов, бизнеса и целевой аудитории, выделив основные правила. Однако вышеперечисленные требования являются основополагающими и должны быть задействованы при разработке абсолютно любого проекта, связанного с торговлей.

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