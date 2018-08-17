Как создать бизнес на $1 млрд? Вот топ-5 отраслей, в которых чаще всего появляются компании-единороги



Практика

— 4 часа назад

Аналитики из CB Insights обнаружили, что в этом году снова стало быстрыми темпами расти число единорогов (стартапов, которые еще до IPO оцениваются как минимум в $1 млрд). Где они появляются? Около 40% (103 стартапа) нынешних единорогов сконцентрированы в пяти основных секторах — анализ данных (10), финтех (31), здравоохранение (20), разработка софта и интернет-услуги (25), услуги по требованию (services on demand, 17). Большая часть единорогов (47%) открывается в США, их постепенно догоняет Китай (30%).

Самые дорогие единороги

По состоянию на август 2018 года в мире насчитывается 260 компаний-единорогов (стартапов, которые еще до IPO оцениваются как минимум в $1 млрд), их суммарная стоимость — примерно $840 млрд, объем привлеченных инвестиций — около $201 млрд. В этом году единорогами стали 53 компании, в прошлом — 70 (+60% по сравнению с 2016 годом).

17 частных компаний (7% от общего количества) оцениваются как десятироги (decacorns) и стоят больше $10 млрд. Самая дорогая в мире частная компания — Uber, $68 млрд. Также в пятерке — китайский сервис транспортных услуг Didi ($50 млрд), китайская Meituan Dianping, занимающаяся оптовой продажей и доставкой продуктов ($30 млрд), Airbnb ($29,3 млрд) и SpaceX ($21,5 млрд).

Отрасли

Около 40% (103 стартапа) нынешних единорогов сконцентрированы в пяти секторах: сбор и анализ данных, финтех, здравоохранение, разработка софта и интернет-услуги, услуги по требованию.

Самое большое количество единорогов — в сфере софта и онлайн-сервисов (15%), далее идут электронная коммерция (14%) и финтех (12%). В электронной коммерции самая дорогая компания — та же Meituan Dianping, среди онлайн—сервисов — поставщик технологий Infor ($10 млрд) и Slack ($9,4 млрд), китайский онлайн-рынок финансов Lu.com — самый дорогой финтех-стартап ($18,5 млрд).

В сфере услуг по требованию — 19 единорогов суммарно оцениваются в $170 млрд. Лидеры — те же Uber и Didi.

Категория «другое» в том числе включает в себя недвижимость, возобновляемую энергию, аэрокосмическую отрасль, пишет CB Insights. Здесь, например, представлены такие компании как SpaceX и новая инвестиция сооснователя Uber Трэвиса Каланика — стартап по перепродаже недвижимости Opendoor .

Это не означает, что в других сферах финансирования нет, пишет Inc.. Вот лишь некоторые сферы, где стартапы вырастали в единорогов, — одежда, развлечения, музыка, компьютерные игры, устройства для маленьких и грудных детей, 3D-печать.

Китай догоняет США

США по-прежнему занимают первое место по числу единорогов (47%), однако их число снизилось на 7% с мая 2017 года. Доля Китая за это время, наоборот, увеличилась с 23% до 30%. Остальные единороги базируются в Великобритании (6%), Индии (4%) и Израиле (2%). В других странах не более трех компаний-единорогов.

Впрочем, местоположение не столь важно, пишет Inc и приводит пример: у Люксембурга с населением менее 600 тысяч человек тоже есть своя компания-единорог.

Артем Губенко

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