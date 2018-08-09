Как сохранить транзит российского газа после 2019 года?

Чтобы решить любую проблему, сначала нужно ее проанализировать и объективно оценить. Сохранение транзита российского газа через украинскую ГТС — это проблема не просто развития украинской экономики, а ее выживания. Потеря транзита может поставить под вопрос снабжение газом самой Украины.

Альтернативы российскому голубому топливу нет не только с точки зрения неподъемных затрат на покупку газа из альтернативных источников (сжиженный природный газ из США и Катара намного дороже российского), но и с точки зрения логистики. Мощности польского терминала по приему СПГ не позволят обеспечить его поставки в Украину даже в незначительных объемах. Вопрос же с прохождением танкеров с СПГ через турецкие проливы не решен, да и терминала по его приемке у Украины нет.

Нидерланды уже начали резкое сокращение добычи газа в силу экологических проблем, а возможности Норвегии в ближайшие годы резко сократятся, она уже сейчас неспособна наращивать его добычу.

Но объективного понимания проблемы в украинском правительстве нет. В частности, там неверно оценивают ситуацию с поддержкой «Северного потока — 2» в ЕС и Европе в целом. Ситуация эта намного сложнее, чем полагают в МИД Украины.

О неадекватном восприятии свидетельствует, в частности, заявление заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Е.Зеркаль, сделанное ею на «5 канале». Только четыре страны ЕС (Германия, Австрия, Нидерланды и Бельгия) не поддерживают позицию Украины по строительству «Северного потока — 2», заявила она. По словам Зеркаль, эти государства будут получать «непосредственную выгоду» от функционирования газопровода. «Все остальные страны понимают, что строительство этого газопровода фактически изменит рынок газа в Европейском Союзе, и доминировать на этом рынке будет Германия… Юг и та же Италия не заинтересованы в строительстве „Северного потока — 2″», — добавила она.

Заявление это было сделано еще 20 июля, но его продолжают цитировать в Интернете. Поэтому целесообразно высказать следующие соображения.

AgoraVox03.08.2018Forbes22.06.2018Deutschlandfunk16.04.2018Зеркало Недели01.07.2017

А как же быть с Чехией? Да, вначале она была против газопровода, но затем ее позиция изменилась. Чешская NET4Gas присоединилась к альянсу немецких и австрийских компаний, а премьер Чехии Богуслав Соботка отказался поддерживать противников газопровода, изменив озвученную ранее точку зрения. Как к любым антироссийским санкциям относится президент Чехии Милош Земан, хорошо известно.

Аналогичный путь проделала Словакия. Видимо, там осознали, что реверсные поставки российского газа в Украину — ненадежный источник доходов. «Газпром» и словацкий «Еврострим» (Eurostream) подписали соглашение о присоединении последнего к транзитным маршрутам от «Северного потока — 2».

Можно ли отнести к противникам «Северного потока — 2» Францию? Если не принимать во внимание заявления отдельных политиков и даже представителей власти — нельзя. Если же учесть активнейшее участие в проекте энергетического и газового гиганта «Энжи» (ENGIE), основной владелец которого — государство, то Франция, несомненно, не только сторонник, но и участник проекта. Компания ENGIE является одним из крупнейших инвесторов газопровода и уже перечислила на его реализацию огромную сумму в евро.

Швеция против «Северного потока — 2». Но — за. Формально осуждая строительство газопровода, она дала согласие на определение трассы для его прокладки в шведской исключительной экономической зоне в Балтийском море.

Дания пока колеблется. Но ее позиция не принципиальна для реализации проекта.

Италия воздерживается на всех голосованиях на Совете ЕС по «Северному потоку — 2». Это поддержка Украины?

Так что не может быть и речи о только четырех странах ЕС, не разделяющих позицию Украины. Кстати, «Северный поток — 2» поддерживают не входящие в ЕС Норвегия и Финляндия, Швейцария в нем участвует практически, как и Мальта — член ЕС.

Не надо выдавать желаемое за действительное. Это не имеет ничего общего с защитой интересов Украины. В чем же они состоят? В договоренности с РФ и Европой по созданию совместного с ними газотранспортного консорциума, чего Украина не делает, а лишь подсчитывает страны, которые против «Северного потока — 2». Бороться с ним бесполезно. «Северный поток — 2» уже состоялся.

Есть ли возможность сохранить транзит российского газа через Украину? Безусловно, есть. С учетом прогнозов резкого увеличения потребностей ЕС (из-за роста европейской экономики, потери газодобычи в Норвегии и Нидерландах, массового отказа Европы от угля как топлива вследствие его негативного влияния на экологию) мощности украинской ГТС могут быть востребованы.

Важный козырь Украины — то, что поставки газа через украинскую ГТС дешевле его покупки в США или Катаре. Дело ведь не в отсутствии в Европе терминалов по приемке СПГ. Они есть, но загружены лишь на четверть — мало кто хочет покупать дорого, если можно купить дешевле.

Шанс есть. Но, чтобы его реализовать, надо договариваться с РФ при участии Европы. Тем более что в Европе, в ЕС это поддерживается. Но договариваться — это идти на уступки и компромиссы вместо судебных тяжб, наложения различного рода санкций и так далее. Договариваться украинские чиновники не хотят, лишь обостряя напряженность в отношениях между Украиной и РФ, между «Нафтогазом» и «Газпромом». Это путь к полной потере транзита газа через Украину. Времени для реального решения проблемы (хотя бы частичного сохранения транзита) осталось совсем мало.





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