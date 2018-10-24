Как снижение налогов превратит Украину в Ирландию

С 1990 года мировая экономика выросла в 2,5 раза, а украинская, наоборот, сократилась. И теперь, после очередного кризиса, ВВП Украины восстанавливается «черепашьими» темпами. Одна из причин такого бедственного положения – высокие налоги, которые давят бизнес и стимулируют коррупцию.

ХРОНИКИ. С 2016 года экономика Украины начала медленный рост. За это время ВВП страны вырос почти на 7%. До этого – обвалился на 17%. Сегодня Украина так и не достигла уровня 2013 года, а чтобы выйти на уровень 2008 года, нам нужно еще 5 лет стабильного роста нынешними темпами (в 2018 году ожидается рост на 3%).

Экономист Анатолий Амелин считает, что экономика Украины растет слишком медленно. В среднем мировой ВВП увеличивается на 3,5% в год, у развивающихся стран – на 5%, а у самых динамичных – на 6-8% и более.

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ? Среди причин «торможения» украинской экономики обычно называются коррупция и плохой инвестиционный климат в стране. Действительно, в последние годы Украине удается привлекать всего 2 млрд долларов инвестиций в год, то есть в 4-5 раз меньше, чем 10 лет назад.

Однако небольшое количество инвестиций – не единственная причина, почему экономика Украины растет слишком медленно. Этому способствуют и высокие налоги. Уровень государственных расходов в Украине превышает 45% ВВП. Такой показатель имеют самые «социальные» страны мира, экономика которых растет максимум на 2% в год.

ЗАВИСИМОСТЬ между долей государственных расходов в ВВП и ростом экономики четко прослеживается в странах ЕС. В 2017 году самые высокие темпы роста показали Румыния (+7,3%), Ирландия (+7,2%), Эстония (+4,9%), Польша (+4,8%), Латвия (+4,6%), Чехия (+4,3%) и Литва (+4,1%). Во всех этих странах госрасходы значительно ниже, чем в среднем по ЕС (46%). Только в Польше они превышают 40%, в быстрорастущей Румынии составляют 34%, а в процветающей Ирландии – всего 26%.

Светло-желтым обозначены страны, где государство расходует до 36% ВВП, темно-желтым – 36-41% ВВП, светло-зеленым – 42-49% ВВП, темно-зеленым – более 49% ВВП.

Украина сейчас по уровню государственных трат сопоставима с Германией (44%) и уверенно стремится к уровню Дании и Финляндии, где государство перераспределяет более половины ВВП. При этом не стоит забывать, что по-настоящему социальное государство можно построить только в развитой стране, а для этого украинской экономике нужно вырасти раз в десять.

ВЫГОДНО ВСЕМ. Итак, быстрого роста ВВП можно добиться только при низком или среднем уровне налогов. Идея проста: чем меньше денег требует государство, тем больше средств остается у населения – для покупок, а у бизнеса – для того, чтобы расширяться и удовлетворять растущий спрос.

Проблема в том, что бюджет Украины и так сверстан по принципу «с миру по нитке». Недавно руководитель Минздрава Ульяна Супрун заявила, что закупка лекарств в 2018 году профинансирована менее чем наполовину – из необходимых 13,8 млрд гривен в бюджете заложено только 5,9 млрд. И это – лишь один из множества примеров, когда на выполнение социальных обязательств у государства нет денег.

В этой связи существуют опасения, что радикальное снижение налогов приведет к еще большим проблемам с финансированием социальной сферы.

По мнению экономиста Сергея Марченко, опасаться такого сценария не стоит. «Украина может сэкономить десятки миллиардов на прозрачных госзакупках и оптимизации системы госуправления. Главное – выйти на быстрый рост экономики. И он сам себя окупит», – говорит эксперт.

Марченко объясняет, что увеличение объема товаров и услуг в стране требует «подкрепления» в виде напечатанных денег. И если экономика растет быстро, правительство может без опасений покрывать 20-30% своих расходов только за счет «печатного станка». Таким образом, снизив налоги и обеспечив экономический рост, государство сможет покрыть часть своих расходов не из налогов, а просто печатая деньги.

Украина упорно продолжает обещать «высокие стандарты социальной защищенности», но эти обещания не может выполнить. Между тем, загоняется в «тень» бизнес, создаются условия для коррупционных схем. Снижение налогов может разорвать этот порочный круг и выйти на устойчивый экономический рост. В таком случае, через 20 лет Украина ничем не будет отличаться от Польши и Румынии, а украинцы будут получать достойные зарплаты и пенсии.





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