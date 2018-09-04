Как сложилась судьба знатоков программы «Что? Где? Когда?»

«Что? Где? Когда?» // Фото: Красильникова Наталия / PhotoXPress.ru

«Как-то зашел в Дом игрушки, чтобы купить что-нибудь в подарок моему приятелю трех лет от роду. Увидел волчок с прыгающей лошадкой и купил сразу два, второй – себе. Играл, не выходя из дома, дней десять», – вспоминает Владимир Ворошилов, создатель и ведущий передачи, первый эфир которой состоялся ровно 43 года назад. Именно этот волчок станет завораживать зрителей, прильнувших к экранам телевизоров в ожидании увлекательной игры.

Изначально игра была семейной викториной, в которой участники получали в подарок комплекты книг. В течение первых нескольких лет передача видоизменялась и искала тот формат, который мы привыкли видеть – команда знатоков сражается с командой зрителей, отвечая на вопросы зрителей. Выигрывает команда, первой набравшая шесть очков. Создатели программы уверены, что ошеломительный успех и не исчезающая актуальность связана с тем, что, в отличие от многих других телевизионных интеллектуальных игр, «Что? Где? Когда?» является игрой не на знания и эрудицию, а на интеллект и умение рассуждать. Нельзя не согласится с тем, как интересно наблюдать за бурным обсуждением и цепочкой рассуждений талантливых знатоков, одновременно пытаясь найти ответ самому.

Имя ведущего телепередачи долгое время оставалось загадкой для зрителей. А за Владимиром Ворошиловым надолго закрепилось прозвище «Инкогнито из Останкино». Кто скрывается за грозным голосом, зрители узнали лишь спустя пять лет, когда эфир закончился словами: «Вел передачу Владимир Ворошилов».

Владимир Ворошилов // Фото: tvigra.ru

После его смерти кресло ведущего занял его преемник – Борис Крюк. Именно он, будучи 12-ти летним мальчиком сочинял первые вопросы для знатоков, и стал первым выигравшим у знатоков телезрителем. Символом передачи является филин Фомка — хрустальная фигура с его изображением вручается лучшему игроку финальных игр. Позже был введен новый приз – «Бриллиантовая сова», которая вручается лучшему игроку года. В самом популярном «черном ящике» советского телевидения побывали сотни разных предметов: череп, туалетная бумага, свадебное платье, кочан капусты, купальник-бикини, баночка с мочой, будильник, и живая бабочка.

На протяжении нескольких лет игра была уникальной передачей, где можно было впервые увидеть выступления зарубежных исполнителей. Уже совсем скоро, 16 сентября, начинается новый сезон игр осенней сессии.

Борис Крюк // Фото: Красильникова Наталия/PhotoXPress.ru

Вспоминая прошлые сезоны и блестящую игру знатоков, интересно узнать, как сложилась судьба самых известных интеллектуалов, за которыми из года в год наблюдали миллионы зрителей.

Ровшан Аскеров (слева) // Фото: Кадр из программы

Ровшан Аскеров, обладатель «Хрустальной совы», капитан собственной команды, вспоминает, что увлечение викториной появилось еще в детстве — когда ему было 14 лет, он хотел понравиться девочке, и чтоб выделиться, создал школьную игру «Что? Где? Когда?». С девочкой не сложилось, зато появилась любовь к интеллектуальной игре.

Впервые в качестве знатока Ровшан участвовал в игре в 1998 году. На тот момент он был журналистом, спортивным обозревателем. Ровшан признается, что популярность, которая его настигла, была ему очень приятна, но в то же время дисциплинировала, и держала в тонусе. Был случай, что популярность играла на руку, когда надо было взять интервью у одного известного человека.

Сейчас Ровшан занимает должность пиар-директора журнала «Баку». Но основная гордость знатока – его собственный клуб интеллектуальных игр «Без дураков», который он открыл два года назад со своим многолетним партнером по клубу знатоков Борисом Левиным. Игры проходят каждую неделю по средам и четвергами. Кроме Москвы, игра проходит в других городах – Сергиев-Посаде, Сочи, Адлере, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Ташкенте.

Илья Новиков // Фото: Кадр из программы

Илья Новиков, двукратный обладатель «Хрустальной совы», обладатель «Бриллиантовой совы» на данный момент продолжает успешно вести адвокатскую деятельность. Стать юристом, и адвокатом по уголовным делам Илья хотел с 12-13 лет. Вспоминает, как в детстве читал книжки про вымышленного персонажа – Перри Мейсона, – практикующего лос-анджелесского адвоката. Игра для него всегда была лишь хобби, увлечением, а не работой.

Рассказывает, что участие в программе ненадолго затмило его, как адвоката, – люди воспринимали Илью, как знатока, и шоумена. По словам Ильи, его часто узнают на улице в России и есть такие люди, которые думают, что у него в трудовой книжке так и записано – «знаток». На вопрос об участии в новых сезонах, отвечает, что в ближайшее время возвращаться не собирается.

Борис Белозеров // Фото: Кадр из программы

Борис Белозеров, самый молодой капитан игры, обладатель «Хрустальной совы,» в этом году закончил Международный институт энергетической политики и дипломатии МГИМО по направлению Мировая экономика и международное энергетическое сотрудничество, сейчас занимается проведением различных интеллектуальных игр в качестве ведущего и автора вопросов. Будет участником зимней серии игр.

Напомним, что участие в игре не является для знатоков средством заработка. Денежные призы получают только выигравшие телезрители. Все знатоки имеют любимую работу и участвуют в игре ради азарта и интереса.

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