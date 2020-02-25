Как россияне покупали FMCG-товары в 2019 году

Каналы торговли

По данным

GfK, самыми быстрыми темпами растут жесткие дискаунтеры: по

итогам года продажи в этих торговых точках выросли на 49% в стоимостном

выражении. Популярностью также пользовались e-commerce (+43%) и

специализированные продуктовые магазины (+23%).

«Ключевым фактором, влияющим на покупательский выбор места покупки, является

удобство, а цена стала гигиеническим фактором и “работает” на выбор магазина,

только если это гарантия низких цен каждый день. Все эти изменения кардинально

влияют на перспективы развития каналов торговли», — отметил Сергей Яшко,

коммерческий директор бизнес-подразделений «Потребительская панель» и

«Медиаисследования» GfK Rus.

Также более значимым для потребителей стал канал магазинов-«специалистов».

Этому способствовал выход на рынок большого количества специализированных

магазинов. Они привлекли внимание потребителей, которым важно качество

продукции и интересный ассортимент. Наибольшим спросом пользуются магазины,

специализирующиеся на молочных продуктах, мясе, алкоголе, хлебе. Формируется

такой покупательский паттерн, как целенаправленность покупок: люди готовы

посещать несколько магазинов, чтобы закрыть свои разнообразные

потребности.



Прошлый год был удачным электронной коммерции, которой удалось нарастить

аудиторию покупателей на 19% и на треть — частоту покупок. По итогам 2019 г.

40% российских покупателей имеют опыт покупки FMCG-категорий через

интернет.

Вместе e-commerce и жесткие дискаунтеры активно переманивают аудиторию

гипермаркетов. Электронная коммерция успешно работает с крупными

покупательскими миссиями, а жесткие дискаунтеры отнимают у гипермаркетов

позиционирование «лучшие цены каждый день».

«Стоит отметить, что с гипермаркетами складывается парадоксальная ситуация:

хотя, по данным исследования GfK, у канала высокий Индекс NPS (разница между

процентом посетителей сети/канала, которые рекомендуют посещать данную сеть, и

процентом посетителей, которые дают отрицательную рекомендацию) потребители

декларируют лучшее к ним отношение, — но по факту покупатели все чаще

делают рациональный выбор в пользу других каналов», — отмечает Алексей

Горбатенко, руководитель группы управления проектами Advanced Business

Solutions компании GfK Rus.

Канал дрогери-парфюмерии показал снижение на 1,5% по итогам прошлого года.

Парфюмерные магазины, являющиеся ключевым каналом на рынке средств

персонального ухода, уступают свои позиции дискаунтерам и магазинам у дома и

электронной коммерции.

Конкуренция за долю в кошельке покупателей усиливается еще и текущими

трендами на косметическом рынке: рынок декоративной косметики продолжает

сокращаться в деньгах и количестве продукции. Это связано с трендом на

упрощение и осознанное потребление (использование минимального количества

средств для поддержания естественной красоты).

Тренды развития FMCG-категорий

По итогам 2019 г. расходы домохозяйств на покупку товаров повседневного

спроса составили в среднем по России 14,6 тыс. руб. в месяц. Объемы покупок

FMCG-продукции выросли за год на 6,6% в стоимостном выражении. Все крупные

секторы рынка показали положительную динамику, на уровне 7–8% в стоимостном

выражении. Самый небольшой рост на уровне 1% отмечается только в сегменте

товаров личной гигиены и косметики.

Объемы в натуральном выражении выросли только в сегменте фармацевтических

товаров и в кондитерских изделиях/снеках (+4% в 2019 г. по сравнению с 2018 г.

в каждой категории). Больше всего в натуральном выражении просели сегменты

овощи-фрукты, рыба, хлебобулочные изделия.

Однако там, где снижается домашнее потребление, есть точки роста. В

выигрыше — бренды, сделавшие ставку на ЗОЖ, экотренд и модные ингредиенты.

Например, в сегменте хлебобулочной продукции увеличивается количество покупок

изделий с добавленной стоимостью: витаминизированного хлеба, хлеба с фруктами

или орехами, зеленью и пряностями. Фитнес-варианты прибавили 14%. Изделия с

зеленью и пряностями выросли на 17%.

Эксперты GfK отмечают эволюцию домашнего потребления последние пару лет.

«Потребитель хочет тратить меньше времени на готовку и приветствует удобные

и быстрые решения, что позитивно влияет на покупки готовой к употреблению еды,

свежих полуфабрикатов в магазинах, посещение кафе и ресторанов, заказы в

сервисах по доставке еды», — отмечает Алексей Горбатенко.

По данным GfK, в 2019 г. категория кулинарии выросла на 19%, преимущественно

за счет купленной на развес продукции. Развивается и сегмент подготовленных

блюд — полуфабрикатов в маринаде, которые достаточно запечь, например

блюда из птицы.

Среди точек внедомашнего потребления наибольшей популярностью пользуются

фастфуд-рестораны (22% российских домохозяйств), пекарни и кондитерские (21%),

кафе (12%), а также столовые и бистро, службы доставки еды (данные по недельной

пенетрации каналов общественного питания, исследование GfK Shopping Occasion

Monitor 2019).

«Мы ожидаем, что сегмент удобных решений в продовольствии будет активно

развиваться в ближайшие годы», — добавил Алексей Горбатенко.





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