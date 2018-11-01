Как российские санкции повлияют на экономику Украины

Как российские санкции повлияют на экономику Украины. Фото: 24 Канал

Могут ли точечные удары по украинским олигархам повлиять на всю экономику страны.

Москва опубликовала санкционный список, куда наряду с политиками попали и украинские бизнесмены. КП в Украине разобралась, кто из первой двадцатки отечественных толстосумов оказался в опале у Москвы и почему там нет ряда самых богатых украинцев. Но проблемы олигархов простой народ волнуют мало. Как говорится, своя рубашка ближе к телу. Читателей, наверняка, волнует вопрос – не повлияют ли санкции на экономику, не обвалится ли гривна или не случится ли еще какой-нибудь катаклизм. Эксперты говорят, что негативный эффект будет, но минимальным.

— Если бы Россия хотела навредить экономике в целом, то она вводила бы эмбарго на целые отрасли, — говорит экономист Даниил Монин. – На отдельных бизнесменах, конечно, это скажется. Но многие из них и так кормятся из украинского бюджета, поэтому переживут.

По словам экономиста Алексея Куща, влияние на экономику будет, но не критическое. Гораздо хуже, если бизнес пойдет на поводу у Москвы.

— Санкции существенно усилят торговый дефицит нашей торговли с РФ, ведь мы потеряем до 500 млн экспортного потенциала, а от импорта из РФ отказаться не сможем (там в основном энергоресурсы), — поясняет КП в Украине Алексей КУЩ. — Но здесь наибольший удар — это влияние на скрытые коммуникации киевского истеблишмента с российский капиталом. Наши «элиты» станут сговорчивее. Из-за этого наш проигрыш будет намного существеннее. В любом случае для Украины не так опасны сами санкции, как последствия принуждения нашего олигархата «к послушанию». Ведь даже на пятом году после Майдана мы так и не знаем, как работают скрытые причинно-следственные связи в нашей политике, трансформирующие экономические интересы в политические решения.





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