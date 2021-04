Как решение ОПЕК+ увеличить добычу повлияет на нефть?

Нефть марки снижается в ходе торговой сессии понедельника и котируется вблизи $64 за баррель. Участники рынка продолжают отыгрывать итоги заседания ОПЕК+, которое состоялось на прошлой неделе.

Напомним, что страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи на 350 тыс. баррелей в день в мае и июне. При этом в июле производство нефти должно вырасти еще на 450 тыс. баррелей в день. В то же время Саудовская Аравия сообщила об отказе от одностороннего сокращения добычи. Ранее в этом году она ограничила собственную добычу на 1 млн. баррелей в день сверх согласованных сделкой квот. Королевство планирует отменить данное ограничение к концу июля, предварительно начав увеличивать добычу, начиная со следующего месяца.

Несмотря на то, что рост предложения принято считать больше негативным фактором для котировок углеводородов, решение стран ОПЕК+ увеличить добычу также отражает растущие ожидания постепенного восстановления спроса, на удовлетворение которого со временем потребуется больше сырья. Стоит отметить, что многие эксперты ожидают сильного восстановления мировой экономики в этом году. В Oxford Economics полагают, что в 2021 году мировая экономика может вырасти на 6%, продемонстрировав самые сильные темпы за почти полвека, поскольку кампании по вакцинации от коронавируса способствуют снятию локдаунов и возобновлению экономической активности во многих регионах. Экономика Китая в марте ускорилась на фоне увеличения потребительских расходов и зарубежного спроса на китайские товары. Восстановление экономики США также ускоряется. Учитывая сказанное, решение участников энергетического пакта увеличить нефтедобычу не приведет к появлению избыточного предложения, а значит не представляет угрозу для стабильности цен. Другими словами, покупки нефти остаются в приоритете.

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets

