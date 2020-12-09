Как развивалась экономика Украины – в Кабмине дали отчет за 10 месяцев

С января по октябрь включительно объем ВВП Украины сократился на 5,2%, тогда как по итогам девяти месяцев падение составляло 5,5%, говорится в обзоре экономической деятельности, который опубликовало Минэкономики 9 декабря. При этом в октябре большинство видов экономической деятельности (ВЭД) продемонстрировали улучшение своей динамики.

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В частности, речь идет о следующих сферах:

строительство: активное продолжение программы «Большое строительство»;

торговля: рост как оптового товарооборота из-за восстановления спроса со стороны отдельных ВЭД на услуги, так и розничного сегмента рынка в условиях реализации отложенного потребительского спроса, его переориентация на внутренний рынок и повышение заработной платы;

транспорт: увеличение транзита природного газа в страны ЕС и его реэкспорта (в режиме short-haul) в условиях подготовки к зимнему периоду.

В сельском хозяйстве хоть и произошло замедление падения, однако его глубина остается достаточно существенной из-за более низкой урожайности поздних с/х культур (в частности, кукурузы, подсолнечника, сои и свеклы сахарной), чем в прошлом году, на фоне неблагоприятных погодных условий и низких темпов проведения уборочной кампании.

«В то же время инвестиционная пауза в экономике (машиностроение), низкий уровень агросырья для переработки в пищевой промышленности, а также снижение потребления электроэнергии из-за низких темпов восстановления экономической активности в базовых видах деятельности сдерживали развитие промышленного производства», – говорится в сообщении.

В октябре 2020-го локомотивом среди ВЭД продолжала быть розничная торговля, динамика которой поддерживалась продолжением реализации отложенного потребительского спроса, его переориентацией на внутренний рынок, ростом реальной заработной платы, а также благодаря приспособленности и гибкости отрасли, усиленных полученным в марте-апреле опытом работы в условиях жестких карантинных ограничений.

Кроме того, во второй раз в 2020 году произошел рост объемов оптового товарооборота (с учетом низкой базы сравнения прошлого года), что поддерживалось спросом со стороны розничной торговли и отдельных промышленных предприятий (в частности, химического и фармацевтического производства в условиях спроса на их продукцию).

Как результат, по итогам 10 месяцев этого года рост объемов внутренней торговли составил 3,8% (3,4% за 9 месяцев 2020-го).

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Напомним, министр экономики Игорь Петрашко сообщил, что в I квартале 2021 года спад украинской экономики может составить 3%. При этом за весь следующий год прогнозируется рост ВВП в 4,6%.

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