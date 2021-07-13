Как размещать статьи бесплатно: подборка из 20 онлайн-изданий

13 июля 2021, 13:22

Об авторе



PR-специалист PRNEWS.IOСогласитесь, круто – публиковать свои пиар-материалы бесплатно. Мы в PRNEWS.IO за последние полтора года на бесплатной основе опубликовали на популярных площадках около двух тысяч статей, гостевых постов, кейсов, чек-листов и прочего контента. И с радостью делимся накопленным опытом: расскажем, где публиковать и как это делать лучше.

Кстати, не забывайте о том, что онлайн-сервис PRNEWS.IO тоже предоставляет возможность бесплатно размещать пресс-релизы компании. Также мы открыты для гостевых постов в блог на тему контент-маркетинга, PR, интернет-продвижения и т.д.

Итак…

Держите двадцать изданий, которые бесплатно публикуют сторонний гостевой контент:



Biz360.ru. Для размещения достаточно заполнить форму на сайте или написать редактору. Издание публикует материалы про бизнес





Executive.ru. Если ваши темы – бизнес





Life.Profit. Публикуют все, что связано с финансами и финансовой грамотностью: кейсы, советы, другую практическую информацию. Публикацию стоит обсудить с редакторами, а их контакты есть на сайте в разделе «О проекте».





Темы Skillbox Media: саморазвитие, разработка софта, образование и маркетинг. Опубликуют как гостевой пост, так и удачный кейс, но предварительно нужно отправить заявку.





Деловой мир: управление, работа, карьера, маркетинг, финансы. Чтобы ваш контент опубликовали, можно отправить письмо с текстом будущей публикации на [email protected], а можно размещать самостоятельно (после регистрации на сайте). Все материалы проверяют модераторы ресурса.





Если ваша тема – электронная коммерция, то вам на e-pepper.ru. Здесь публикуют свои материалы как отечественные, так и зарубежные компании. Адрес электронной почты редакции, куда нужно отправлять готовые материалы для рассмотрения, есть на официальном сайте.





Обо всем, что связано с дизайном, SMM, маркетингом, диджитал и продвижением в интернете, рассказывает rusability.ru. Гости размещают свои материалы сами, но не будет лишним перед регистрацией изучить правила.





Workspace.ru. Маркетинг, реклама, PR, SMM, дизайн и веб-разработка, создание контента и SEO. Для размещения заполните заявку и согласуйте материал с редакцией.





На сходные темы пишет и texterra.ru. Площадка предпочитает лонгриды, подборки советов и успешные кейсы – все, что может принести пользу. Готовый текст нужно отправить на почту издания.





Serpstat.com пишут обо всем, что связано с интернет-маркетингом. Что ваш текст опубликовали, вначале согласуйте основные тезисы с редакцией (готовый материал отправлять не нужно), оставьте заявку на сайте и ждите одобрения.





На netology.ru стоит размещать материалы об образовании онлайн, маркетинге и построении карьеры в IT, а также аналитические статьи и исследования. Редакция издания публикует только уникальные материалы без рекламы. Здесь не примут, например, пресс-релиз или любое другое рекламное сообщение. Если захотите опубликовать здесь статью, отправьте ссылку на гугл-док с ней, а в тексте письма расскажите о пользе для читателей.





Рекламщикам, блогерам и копирайтерам стоит публиковаться на likeni.ru. Для публикации свяжитесь с редакцией.





На страницах seonews.ru стоит рассказывать об интернет-маркетинге. Предварительно изучите список тем, а готовый материал отправьте редактору.





Еще одна площадка, которая публикует все, что посвящено интернет-маркетингу (но с большим уклоном в бизнес netpeak.net. Изучите Правила публикации на сайте, а затем размещайте свои статьи в «Песочнице».





Очень хорошая площадка, которая рассказывает о маркетинге и смежных с ним темах – madcats.ru. Тему будущей статьи обсудите с редактором ресурса, а материал отправляйте сюда.





Webpromoexperts.net пишут и публикуют все для бизнеса и предпринимателей. Перед тем, как отправлять статью на электронную почту редакции, изучите правила публикации гостевых постов.





Vc.ru – одна из самых глобальных и влиятельных площадок Рунета про бизнес. Почитайте правила размещения постов, создайте личный кабинет и добавляйте свои материалы.





Еще один хороший ресурс для самостоятельного размещения материалов о бизнесе – spark.ru. Регистрируйтесь и публикуйте.





Удачные кейсы, статьи, аналитика cossa.ru. Правила публикации расскажут, как правильно публиковать контент бесплатно. Изучите все это, присылайте материалы и ждите одобрения заявки редакцией сайта.





Rb.ru пишут о маркетинге, бизнесе и цифровых технологиях. Напишите редактору, согласуйте с ним тему будущего материала или пришлите готовую статью для согласования.

Несколько рекомендаций от PRNEWS.IO:

Перед публикацией обязательно изучайте правила размещения на сайтах, где вы бы хотели получить бесплатное размещение. Если такой информации нет, изучите то, что публиковали другие.



Любое СМИ заинтересовано в прочтениях так же, как и вы, – от этого зависит посещаемость и рейтинги ресурсов. Старайтесь подавать информацию, которая будет интересна вашей ЦА, сумеет решить ее боли и проблемы.



Те медиа, с которыми получилось наладить качественную коммуникацию, добавляйте в базу лояльных СМИ – так вы сузите площадь поиска и получите пул изданий, с которыми сможете сотрудничать многие годы.

Удачи!

(Голосов: 3, Рейтинг: 5)