Как растет экономика Украины: названа роль каждой области

Вклад Киева в динамику реального ВВП страны с 2013-го по 2017-й составил 0,34 процентных пункта, на втором месте по вкладу в экономику – Винницкая область. Общий темп роста реального ВВП Украины в прошлом году по сравнению с докризисным 2013-м составил 88,4%.

Таким образом Украина за этот период без учета Крыма потеряла 11,6% в количественном выражение произведенных товаров и предоставленных услуг. Об этом на своей странице в Facebook сообщил управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Также экономист опубликовал таблицу с данными о влиянии каждой области и столицы на изменения реального ВВП.

Так, Донецкая область привела к потерям 6,9 процентных пунктов (п.п.) Луганская — 2,63. А замыкает тройку областей, которые больше остальных повлияли на снижения реального ВВП, Днепропетровская область (минус 1,34 п.п.). В то же время в тройке лидеров — Киев (рост на 0,34 п.п.), Винницкая (0,24 п.п.) и Одесская (0,22 п.п.) области.

«Теперь можно четко понять, как каждая территориальная единица повлияла на изменение реального ВВП Украины без учета АР Крым. Например, увеличение объемов производства / оказанных услуг в Киеве привело к приросту реального ВВП Украины на 0,34 процентных пунктов», — пояснил Владимир Компаниец.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что номинальный ВВП Украины в национальной валюте в 2017-м вырос примерно на 20%. Это один из самых высоких темпов в странах Европы и даже мира. Также примерно на 20% увеличились и зарплаты украинцев за вычетом инфляции. Правда, темпы роста реального ВВП можно назвать скромными – 2,5%. Но и этот показатель – рекордный с 2013 года.





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