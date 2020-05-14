как работают веб-банкинги украинских банков и когда запустят транспорт — Минфин

«Минфин» решил проверить, какие услуги можно получить через интернет-банкинги крупнейших финучреждений. И могут ли клиенты, имея их под рукой, действительно обойтись без посещения отделения.

Каталог интернет-банкингов. Методология

В каталог вошли интернет-банкинги 28 украинских банков, среди которых банки-партнеры «Минфина», а также все государственные банки. Со временем мы планируем расширять перечень участников.

Валютные депозиты скоро начнут дешеветь

За последние две недели только три банки рискнули снизить депозитные ставки. «Минфин» сравнил, какой доход предлагают вкладчикам банки с депозитным портфелем физических лиц до 1 млрд грн.

Без новой программы с МВФ в 2020-2021 Украина должна выплатить Фонду $3 млрд

В первом квартале выплаты в пользу МВФ превысили поступления прямых иностранных инвестиций в отечественную экономику. О финансовых деталях сотрудничества с Фондом написал глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

Три этапа. Министры разработали план вывода транспорта из карантина (инфографика)

Министерство инфраструктуры и Минздав до конца недели согласуют этапы запуска общественного транспорта. Пока разработали три этапа запуска.

Закон о банках принят. Как это повлияет на курс доллара и переговоры с МВФ — аналитик

Верховная Рада на заседании 13 мая приняла закон о банках — так называемый «антиколомойский закон». Теперь никаких больших препятствий для сотрудничества с МВФ у страны нет. А это означает, что Украина получит деньги от МВФ. Что будет с долларом?

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