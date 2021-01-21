как проходит процедура импичмента Дональда Трампа — РТ на русском

Президент США Джо Байден предоставляет сенату возможность самостоятельно определить порядок и время предполагаемого импичмента Дональда Трампа. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки. В середине января палата представителей объявила импичмент Трампу, который тогда ещё был главой государства. Однако в сенате, находившемся в тот момент на каникулах, голосования по этому вопросу не было. Теперь же, как отметил глава юридического комитета верхней палаты Линдси Грэм, импичмент экс-президента будет выглядеть исключительно как «политическая месть». Эксперты, в свою очередь, не исключают возможности импичмента Трампа, который лишит его права баллотироваться на пост президента в 2024 году. В то же время аналитики отмечают, что такое решение может углубить раскол в обществе и среди истеблишмента.

Сенат США самостоятельно рассмотрит вопрос об импичменте Дональда Трампа. Такое решение принял президент США Джо Байден, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она выразила уверенность, что сенат может «выполнить свой конституционный долг», продолжая при этом заниматься делами американского народа.

«Порядок, время и конкретику рассмотрения конгрессом вопроса об импичменте он предоставит им (сенаторам. — RT) самим», — добавила Псаки.

Джен Псаки

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© Tom Brenner

Напомним, 14 января палата представителей проголосовала за резолюцию об импичменте 45-го президента Соединённых Штатов. За его досрочную отставку выступили 232 конгрессмена, против — 197. Из проголосовавших против Трампа законодателей 222 представляли Демократическую партию, десять — Республиканскую.

Конгрессмены обвинили главу государства в подстрекательстве к мятежу.

Речь идёт о событиях 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий, требуя пересмотреть результаты прошедших в ноябре президентских выборов.

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Дональд Трамп, отказавшийся признать своё поражение в этой кампании, назначил на 6 января акцию протеста. Выступая в этот день перед участниками митинга, политик снова заявил о фальсификации итогов голосования и призвал сторонников мирно проследовать к Капитолию.

Однако шествие быстро переросло в беспорядки, некоторые активисты прорвались в здание парламента. В результате инцидента погибли пять человек.

Чтобы объявить импичмент Трампу, за это решение должны проголосовать как минимум две трети сенаторов. Однако в середине января сенат находился на каникулах. Являвшийся на тот момент лидером республиканского большинства в верхней палате конгресса Митч Макконнелл не стал вызывать коллег для голосования по импичменту.

Он заявил, что окончательный вердикт в любом случае не мог быть вынесен до завершения президентских полномочий Трампа.

При этом Макконнелл публично осудил Трампа, обвинив его в провоцировании беспорядков.

«Толпе скармливали ложь. Этих людей спровоцировали президент и другие влиятельные лица, и они попытались при помощи страха и насилия остановить конкретную не нравящуюся им процедуру законодательной власти», — заявил Макконнелл 19 января в сенате.

«Антиконституционный акт мести»

Стоит отметить, что после 20 января позиции демократов в сенате укрепились, поскольку Республиканская партия потеряла здесь большинство. Демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок одержали победу над республиканцами Дэвидом Перью и Келли Лоффлер во втором туре выборов в штате Джорджия 5 января и накануне были приведены к присяге. Кроме того, к ним присоединился преемник в сенате от штата Калифорния нового вице-президента страны Камалы Харрис Алекс Падилья.

Сенатор Линдси Грэм

Reuters

© Jonathan Ernst

Впрочем, как отмечают аналитики, добиться вынесения импичмента Трампу демократам будет всё равно непросто, поскольку для этого им необходимо две трети голосов.

«Вряд ли демократы смогут склонить на свою сторону достаточное количество республиканцев», — отметил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

При этом ранее председатель юридического комитета сената Линдси Грэм призвал сенаторов отказаться от идеи голосовать по импичменту экс-президента.

Свои аргументы Грэм изложил в письме на имя нового лидера большинства в верхней палате Чака Шумера.

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«Попытка сената дисквалифицировать президента, более не находящегося в должности, от занятия должности впоследствии стала бы антиконституционным актом политической мести, а не оправданным конституционным актом защиты нации путём отстранения от должности действующего президента», — говорится в послании.

Грэм считает, что процедура импичмента предназначена для защиты нации от вреда, причиняемого действующим президентом, поэтому выносить импичмент политику уже после его отставки нельзя.

«Как только представление к импичменту поступит на рассмотрение сенату, тому следует проголосовать за его отклонение. Если мы поступим иначе, то отложим исцеление нашей великой нации на неопределённый срок, если не навсегда», — написал Грэм в Twitter.

По мнению заведующего кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, позиция Грэма имеет под собой юридические основания.

«Однако здесь нужно учитывать, что он республиканец и, конечно же, партия не хочет ассоциироваться со вторым в истории импичментом после Никсона. Это портит её имидж. Что касается решения Байдена не вмешиваться в процесс, то оно вполне понятно. Если процедура импичмента продолжится, разговоры о его бывшем сопернике не утихнут, что не выгодно действующему президенту», — пояснил Сидоров в комментарии RT.

Между тем Владимир Брутер считает, что демократ Чак Шумер вряд ли прислушается к Линдси Грэму.

«Они отстаивают разные интересы и позиции», — говорит эксперт.

Беспорядки в Капитолии 6 января 2021 года

Reuters

© Leah Millis

Политологи при этом напоминают, что, в случае если сенат всё-таки решит вынести импичмент Трампу, это лишит бывшего президента возможности вновь баллотироваться на высший государственный пост.

«Демократы хотят помешать Трампу выдвинуть свою кандидатуру в 2024 году. Однако к нему и так накопилось немало претензий, так что вряд ли он с таким бэкграундом сможет выиграть партийные праймериз», — считает Сидоров.

В то же время сам Трамп не скрывает планов продолжить борьбу за власть. К примеру, он заявил об этом в начале декабря 2020 года, во время рождественского приёма для членов Национального комитета Республиканской партии.

«Это были потрясающие четыре года. И мы пытаемся превратить их в восемь. В противном случае увидимся через четыре года», — сказал Трамп.

Владимир Брутер допускает, что импичмент Трампа вполне может быть объявлен задним числом, если на это согласятся часть сенаторов-республиканцев.

«Те республиканцы, которые не хотят ассоциировать себя с Трампом, могут проголосовать за импичмент. Даже если это ударит в целом по позициям Республиканской партии, отдельные сенаторы могут исходить из личных соображений с прицелом на местное голосование в штатах», — пояснил эксперт.

Reuters

© Lawrence Bryant

Андрей Сидоров, в свою очередь, считает, что, хотя многие сенаторы-демократы желали бы отомстить Трампу, импичмент противоречит интересам не только экс-президента, но и новой администрации США.

«Сейчас сенату нужно решать гораздо более актуальные проблемы. Демократам лучше отказаться от идеи импичмента, чтобы не накалять политическую атмосферу, учитывая, что Трампа поддерживают миллионы американцев. А если импичмент всё же состоится, то он приведёт к негативным последствиям для американской политики, возникнет прецедент политической мести. Также это может привести к расколу в верхней палате», — спрогнозировал эксперт.





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