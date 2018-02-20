Как продавать дистанционно без собственного интернет-магазина?

Многих украинцев интересует возможность дополнительного дохода путём продажи разных товаров. Кому-то хочется просто расширить уже имеющийся бизнес, некоторые только совершают в данной сфере первые шаги, пытаясь найти источник постоянной прибыли. Но перед всеми возникают закономерные вопросы: что, кому и где продавать? В данной ситуации на помощь приходит всемирная паутина интернет. Здесь можно найти не только полезные советы начинающим предпринимателям, а и продать всё что угодно даже не имея собственного интернет-магазина.

Специализированные сайты – выгодный старт собственного бизнеса

Если продавать разные товары через социальные сети или открывать собственный интернет-магазин не входит в ваши ближайшие планы, то просто воспользуйтесь услугами бесплатных сайтов, таких как www.ria.com. При этом чтобы долго не разбираться в особенностях работы сайта можно выяснить все нюансы на его официальной страничке в Гугл Плюс или уточнить интересующую информацию связавшись с менеджерами по телефону.

Основным достоинством такой торговли является то, что она абсолютно не требует от продавца никаких временных или физических затрат. Разместив объявление о товаре, вам остаётся вовремя реагировать на звонки и отвечать на вопросы покупателей. Однако существует у дистанционных продаж огромный минус – это невозможность защититься от недобросовестных потребителей и конкурентов, пытающихся всяческим образом навредить вашему бизнесу.

Формирование стоимости товаров в интернете

Собираясь продавать товары дистанционно, нужно понять из чего складывается их ценообразование. В первую очередь на стоимость влияет закупочная цена продукции. Учитывая, что назначать цену товара вам придётся самостоятельно необходимо учесть следующие важные факторы:

расходы на закупку и доставку товара;

оплата услуг телефонии и скоростного интернета;

заработная плата штату сотрудников;

затраты на аренду складского и офисного помещения;

сопутствующие расходы в процессе организации работы.

Также важно учитывать планируемые объёмы реализации товаров, что позволит адекватно оценить возможную прибыль. В противном случае ваш бизнес будет работать в убыток, что приведёт к необходимости закрыть собственное дело.

Грамотно составленное объявление – половина успешной торговли

Сегодня многие начинающие предприниматели, пытающиеся продать свой товар в сети, допускают распространённые ошибки, не уделяя особого внимания составлению объявления. Они ошибочно полагают, что достаточно скопировать текст и фотографии конкурентов, установить стоимость немного ниже и наслаждаться получением прибыли. В реальности всё иначе ведь от грамотно составленного объявления зависит успех развития бизнеса. Поэтому в описании товара укажите:

стоимость, технические параметры в случае с техникой, размер, если продаётся одежда и другую, полезную покупателю информацию;

проведите профессиональную фотосессию, сделав снимки товаров с разных ракурсов при хорошем освещении на привлекательном фоне;

не забудьте написать несколько вариантов оплаты и доставки, чтобы клиенту было из чего выбрать;

постарайтесь аргументировать, почему ваш товар лучше, чем у конкурентов, однако не приукрашивайте достоинств, которых не существует;

обязательно укажите способ возврата товара в случае брака.

Несмотря на то, что любой собственный бизнес – это сложный и кропотливый процесс, при правильном подходе к делу можно создать стабильный источник дохода, даже не открывая собственный интернет-магазин. Главное грамотно поставить перед собой цели и идти к их достижению.

20.02.2018, 22:51

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