Как продавать через Hotline: инструкция от «Ашан» и Webpromo

30 апреля, 2020,

14:00

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В корпоративной жизни каждого агентства всегда есть такой партнер, за отношения с которым сотрудники переживают больше, чем за свои личные. Компания Webpromo — именно то агентство, которое ценит своих клиентов. Сотрудничество Webpromo с «Ашан» переросло в настоящее партнерство на многих уровнях. Успешные практики, впервые наработанные с «Ашан», со временем применяются в работе с клиентами. С 2019 года в авангарде маркетинговых инструментов «Ашан» находится прайс-агрегатор Hotline.

«Ашан Ритейл» — это международная сеть розничной торговли, основанная во Франции в 1961 году. «Ашан Ритейл» представлен в Европе, Азии и Африке и является 11-м дистрибьютором продовольственных товаров в мире (источник Deloitte), а также 35-м работодателем в мире (источник Fortune), насчитывая около 3000 точек продаж, в том числе гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома, драйвы и электронная коммерция.

«В Украине первый магазин был открыт в 2008 году. Сейчас «Ашан» Украина — это мультиформатный ритейлер и крупнейший французский работодатель в стране. Сеть представлена ​​в 9 городах физическими магазинами, а также электронной коммерции по всей стране. Мы — ответственное и инновационное предприятие, объединяющее клиентов и сотрудников с целью строить коммерцию нового поколения», — Евгений Тришин, Digital-директор в компании «Ашан Украина».

Благодаря современной маркетинговой стратегии «Ашан» переместился в передовой эшелон диджитала в Украине. Активная трансформация онлайн-ритейла продолжается с середины 2018 года. Результаты таких изменений регулярно освещаются на digital-конференциях и в статьях.

Сейчас интернет-магазин «Ашан» имеет в наличии более 30000 товаров, доступных к покупке онлайн. Характерным преимуществом ритейла есть постоянное наличие акций. Бесплатная доставка по всей Украине, подарок при первой покупке, сезонные скидки — маркетологи «Ашан» всегда думают о том, как сделать покупки удобными и выгодными.

Отличительной особенностью ритейла есть наличие категорий товаров и брендов с максимально доступными ценами для потребителей. Для таких предложений проработана стратегия использования наиболее эффективных инструментов. Сервис сравнения цен Hotline стал неотъемлемым каналом в реализации таких товаров. Ведь именно широкий ассортимент, конкурентная цена, акции и скидки в синергии «Ашан» и Hotline дают ощутимые результаты.

«В работе digital важно отстраниться от конкурентов. «Ашан» занял обширную нишу бюджетных брендовых товаров. В процессе коммуникации с покупателем мы вырабатываем такую стратегию, которая помогает донести целевой аудитории информацию о выгодном, доступном, уникальном продукте. В такого рода связи сервис сравнения цен Hotline закрывает последний этап маркетинговой воронки», — Маргарита Лавренюк, Digital manager в компании «Ашан Украина».

Почему Hotline?

Hotline.ua входит в топ-5 украинских сайтов в сегменте e-commerce (similarweb). Ежедневно более 370 000 пользователей, принимающих в этот момент решение о покупке, посещают сайт, что в сумме составляет более 11 млн посещений в месяц. Такие высокие показатели объясняются просто — Hotline доверяют.

Несмотря на высокую конкуренцию в нише e-commerce, Hotline успешно привлекает покупателей благодаря:

интуитивно понятному интерфейсу;

сегментации по группам товаров;

наличию рейтинга магазинов на основе отзывов;

возможности сравнения актуальных цен;

отслеживанию динамики цен.

При регистрации нового интернет-магазина на Hotline в помощь клиенту предоставляется подробное руководство и персональный менеджер. Такой подход позволяет быстрее реализовать требования системы и запустить товарные предложения в выдачу агрегатора.

В работе с «Ашан» значительное внимание было уделено товарному фиду. Работа над ним велась с представителями «Ашан» и Webpromo, что позволило оперативно запустить правильный комплект данных для обработки. Рассмотрим какие шаги были предприняты для максимально быстрого и успешного запуска интернет-магазина «Ашан» на Hotline.

ШАГ 1. Как создать новый магазин на Hotline?

Для начала работы на Hotline нужно подать заявку с основной информацией о магазине для создания аккаунта. После успешной регистрации создается аккаунт, с которым предстоит работать. Обязательна к заполнению анкета магазина.

Стоит отметить удобство выбора точек продаж. Потенциальный клиент всегда сможет найти товар в ближайшей точке выдачи.

Обязательно добавьте условия доставки и оплаты.

ШАГ 2. Как добавить товары на Hotline?

Для загрузки товарных предложений на Hotline, используется товарный фид. Загрузка предложений происходит вручную или при помощи прямой ссылки на сайт.

Товарный фид Hotline имеет свои требования и атрибуты. Больше о спецификации фида можно узнать по ссылке . Каждая из категорий прайс-агрегатора имеет свои требования и рекомендации. Важно предоставить разработчику интернет-магазина спецификацию и требования к фиду. Только при корректном внедрении параметров товаров информация из прайса привяжется к карточкам товара магазина на Hotline.

При первой, и каждой последующей загрузке происходит процесс обработки фида. Большинство товарных позиций обрабатывается автоматически. Часть карточек товаров заполняется вручную техническими специалистами Hotline. Уровень распознавания товарного фида можно видеть в аккаунте магазина на сайте.

Чем больше карточек товаров распознано — тем лучше для интернет-магазина. Для увеличения уровня распознавания необходимо:

заполнить все необходимые поля товара в фиде;

проверить, допускается ли правилами Hotline реклама отклоненных позиций;

дождаться результатов ручной проверки фида специалистами Hotline;

провести созвон с менеджером Hotline при возникновении дополнительных вопросов.

Часть распознанных товаров не привяжется к карточкам, и не отобразится в каталогах. Такое может происходить с товарами, что имеют некорректные либо неполные данные. Такие товары отображаются в фиде Hotline, и в будущем могут быть привязаны к карточкам специалистами Hotline.

Все корректно выгруженные предложения привяжутся к существующим карточкам. По таким позициям пользователи могут сравнивать цены. По наиболее популярным товарам количество продавцов может достигать сотни.

ШАГ 3. Настройка показа карточек товара

Рычагом показов ваших предложений в выдаче является назначение аукционных ставок.

Базовая ставка на Hotline — 2,90 грн с НДС. Но в процессе работы для продвижения предложений можно использовать специальные инструменты корректировки ставок:

1. Ручная стратегия — ориентирована на магазины, которые хотят назначать статичные ставки на отдельно взятые разделы, бренды и товары.

2. Автоматическая стратегия — позволяет выстроить автоматизированный процесс продвижения на отобранные группы товаров с учетом ключевых показателей, таких как средняя позиция, отклонение от магазина-лидера и т.д.

«Вариант настройки ставок индивидуален для каждого бизнеса. В процессе работы «Ашан» используется оба варианта стратегии. Ручной вариант позволяет быстрее внедрять корректировки и получать результат для отдельных категорий», — Максим Дорогих, РРС Specialist Webpromo.

По умолчанию на Hotline установлена рекламная сортировка предложений.

При каждом просмотре пользователем предложений происходит аукцион, в котором магазины ранжируются по аукционной ставке. Чем выше ставка за клик – тем выше позиция магазина в рекламной сортировке выдачи. Больше о правилах аукциона Hotline на сайте.

В случае, если пользователь использует сортировку по возрастанию цены, а в выдаче присутствует более 10 конкурентов — стоимость клика для первых 3-х позиций будет разной в зависимости от расположения магазина в данной выдаче — 4,70 грн, 4,10 грн, 3,50 грн соответственно.

ШАГ 4. Добавление акций

Ритейл активно использует акции на Hotline для привлечения пользователей. Добавить акции можно вручную или при помощи специального фида.

ШАГ 5. Отчетность. Аналитика Hotline

В кабинете Hotline доступны отчеты, позволяющие проводить простую но важную аналитику рекламной активности.

Мониторинг цен — здесь отображается процентное соотношение цен на товары вашего магазина к ценам других магазинов.

— здесь отображается процентное соотношение цен на товары вашего магазина к ценам других магазинов. Кликабельность — это количество кликов пользователей в пересчете на каждые 100 товарных предложений от вашего магазина, что позволяет корректно сравнивать крупные магазины, у которых сотни тысяч предложений с мелкими нишевыми магазинами.

«Кликабельность — это живой бизнес-индикатор. Именно этот показатель позволяет понимать привлекательность ваших предложений в сравнении с конкурентами и видеть потенциальный объем рынка», — Виктория Николаева, директор по маркетингу и продажам hotline.ua.

Ассортимент — отчет позволяет провести ассортиментный анализ по категориям, брендам и отдельным позициям товаров на Hotline, на основе которого можно оптимизировать собственный ассортимент.

Для аналитики продаж в Google Analytics присутствует инструмент авторазметки UTM-параметрами. Подробнее о UTM-разметке в справке Google:

В процессе работы в Google Analytics будут собраны данные по эффективности канала Hotline, которые легко отобразить в виде пользовательского отчета:

Таким образом, внедрив все 5 шагов по созданию и запуску интернет-магазина на Hotline любой владелец e-commerce максимально быстро сможет получить первые продажи с прайс-агрегатора. В дальнейшей работе с площадкой важен тест дополнительных сервисов.

ШАГ 6. Hotline Checkout (CPS Hotline)

Hotline Checkout — это cost-per-sale система на hotline.ua. При таком типе размещения магазин платит hotline.ua только фиксированную комиссию с каждой продажи. При подключении данного сервиса у магазина появляется кнопка «Купить сейчас», что позволяет пользователю моментально оформить и оплатить заказ, не переходя на сайт магазина.

Самое выгодное ценовое предложение Hotline Checkout по каждому товару выносится в самую высококонверсионную зону сайта:

Кейс «Ашан» по работе с Hotline

Учитывая, что «Ашан» — это не специализированный магазин, который продает только конкретную категорию товаров, было важно выделить именно те категории, в которых интернет-магазин готов конкурировать на равных в разрезе цен, условий покупки и доставки. Напротив — тяжелые, перегретые ниши, такие как, например, смартфоны, нам стоило ограничить или даже исключить.

«В рамках работы с «Ашан» при помощи инструментов Google Analytics выделены наиболее конкурентные и эффективные категории. На практике реализация аналитики состоит в UTM-разметке в кабинете Hotline и настройке модуля электронной торговли на сайте магазина. Таким образом мы имеем прозрачные отчеты для анализа трафика, транзакций и дохода», — Дмитрий Галяк, РРС Team Lead Webpromo.

С маркетологами «Ашан» было принято решение провести эксперимент с повышением ставок по согласованным категориям. Результатом эксперимента стало увеличение числа сеансов, увеличение дохода, увеличение среднего чека на +21%. Такой эксперимент проводился несколько раз, в разные временные периоды. Результат наблюдался один и тот же — увеличение дохода, увеличение сред. чека (анализ проведен на основе двухнедельных срезов до и после изменений):

Таким образом, специалистами Webpromo и «Ашан» был сделан вывод, что правильные корректировки ставок по наиболее конкурентным товарам на Hotline стимулируют продажи. Более высокие позиции позволяют проще и быстрее донести покупателю информацию о цене, акциях, скидках.

В заключение

Работа с Hotline будет максимально эффективной при вовлечении всех сторон сотрудничества. «Ашан» и Webpromo удалось найти именно ту модель взаимодействия, которая позволила быстро запустить новый инструмент Hotline, пошагово решая все технические моменты. Исходя из опыта размещения магазина на прайс-агрегаторе добавим такие важные рекомендации в работе:

предоставьте программистам четкое ТЗ по реализации фида;

настройте автоматическое обновление фида;

обязательно реализуйте акции;

обязательно реализуйте акции; работайте по тем категориям, где имеете преимущество;

пользуйтесь возможностью настройки аукционных ставок в рекламной выдаче;

для анализа используйте UTM-разметку;

следите за отзывами о магазине, обеспечьте фидбек.





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