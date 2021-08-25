Как привлечь клиентов и увеличить продажи: 3 главных стратегии электронной коммерции

Тренд перехода коммерции в онлайн был актуален и до начала пандемии COVID-19. А с конца 2019 года, когда локауты по всему миру заставили большинство людей сидеть дома и сделали физическую розничную торговлю крайне сложной, электронная коммерция переживает настоящий бум.

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В 2020 году потребители приобрели у американских продавцов товаров на 861,12 миллиарда долларов, что на 44% больше, чем в предыдущем году, и это самый высокий годовой рост за последние два десятилетия.

Бизнес без онлайна «умирает»

Бизнес, который не был представлен в Интернете, потерял значительное количество продаж за это время. Однако даже быстрый запуск веб-сайта без правильного маркетинга не дает нужного результата. Тенденция развития электронной коммерции, безусловно, продолжится, и каждый день открывает новые возможности для оптимизации стратегий представления вашей продукции как можно большему количеству потенциальных клиентов и превращения их в постоянных покупателей.

3 главные принципы оптимизации маркетинговой стратегии электронной коммерции, которые позволят вашему бизнесу увеличить прибыль от онлайн-торговли.

1. Внедряйте социальную коммерцию

В наши дни многие люди фактически «живут» в социальных сетях. Именно это дает возможность владельцам бизнеса использовать рекламные инструменты на основных социальных платформах, чтобы предложить свою продукцию потенциальным клиентам. Ведь многие люди невосприимчивы к традиционному формату рекламы и часто попросту игнорируют рекламные сообщения на телевидении или на улице.

Именно здесь приходит на помощь социальная коммерция. Это нативная реклама, разработанная таким образом, чтобы органично интегрироваться в платформу и выглядеть как обычное сообщение в соцсети. Рекламные сообщения в соцсетях также имеют интерактивные функции, которые позволяют пользователям совершать покупки прямо в приложении.

Соцсети генерируют огромные объемы продаж / Фото Unsplash

Такой подход имеет как минимум два преимущества.

Поскольку реклама ненавязчивая, люди с большей вероятностью будут взаимодействовать с ней и узнавать больше о продукте, что приведет к принятию решения о покупке.

Привлечение внимания (лайки, ретвиты и т.д.) к такому роду рекламных сообщений служит фактором, который побуждает других людей (до 71%, согласно исследованию) самим посмотреть эти сообщения и даже сделать покупку.

При правильной реализации, социальная коммерция работает как циклический процесс, который не только привлекает новых клиентов и повышает продажи, а и помогает сохранить их внимание на будущее.

2. Используйте контент, который создали ваши клиенты

Контент, созданный вашим брендом, несомненно может иметь очень ощутимое влияние на решение клиента о покупке. Однако, когда клиент видит, что продукт имеет положительные отзывы от другого клиента это формирует у него позитивное отношение к товарам и услугам, который предлагает ваш бизнес.

По данным Salesforce, 54% потребителей при принятии решения о покупке отдают предпочтение онлайн-обзорам и рекомендациям своих коллег.

Одной из самых известных кампаний по созданию пользовательского контента была кампания «Share A Coke» (Поделись колой) компании Coca-Cola, в ходе которой были созданы миллионы фотографий людей с бутылками и их именами.

Смотрите видео рекламной кампании Share A Coke:

Такие кампании легче становятся вирусными, и они помогают клиентам утвердиться во мнении, что ваш продукт востребованным и любимым для многих других.

3. Эффективно используйте электронную почту

Хотя в последнее время много говорят о том, что электронная почта выходит из моды, она по-прежнему остается в списке самых эффективных каналов, с помощью которых компании могут взаимодействовать со своими клиентами.

Согласно исследованию, проведенному Forrester Research, маркетологи в электронной коммерции тратят около 17% рекламных бюджетов на электронную почту. А в ответ получают 24% дохода, что делает ее значительно более рентабельной, чем многие другие каналы.

Рассылка сообщений по электронной почте и в дальнейшем эффективный канал / Фото Unsplash

Чтобы получить максимальную отдачу от маркетинга с использованием электронной почты, важно не ограничиваться банальной рассылкой писем по списку. Начните с создания сегментов в вашем списке рассылки на основе различных факторов, таких как:

поисковый запрос, который привел клиента на ваш сайт,

история поиска конкретного клиента на вашем вебсайте,

какие товары клиент добавлял в корзину.

И только после этого проводите рассылку электронных сообщений, таргетируя группы по их конкретных характеристиках. Чем больше детализация, тем более персонализированными будут письма, и тем больше вероятность конверсии получателей.

Нет маркетинга – нет продаж

Маркетинг является одним из ключевых факторов для бизнеса в формате электронной коммерции, который может качественно выделить продукцию именно вашей компании. Он невидимый для клиентов, но без него не будет и продаж, независимо от того, насколько хороша ваша продукция.

Используя вышеуказанные стратегии для поиска и установления контактов с потенциальными клиентами, вы сможете сформировать тесные связи, необходимые для привлечения и удержания клиентов на постоянной основе. А это в свою очередь значительно повысит доходы вашего бизнеса.