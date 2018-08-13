Как президент Ричард Никсон надул долларовый пузырь

Как президент Ричард Никсон надул долларовый пузырь

14:18 Понедельник, 13 августа 2018



Георгий Бовт

15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон объявил о временной приостановке конвертируемости доллара в золото. Временная стала постоянной. Это был конец так называемой Бреттон-Вудской системы «золотого стандарта». Какое значение это имело для мировой экономики?

До сих пор экономисты спорят, правильно ли поступил Никсон, объявляя 15 августа 1971 года в специальном обращении к нации о своем решении отказаться от гарантированного обмена доллара на золото по установленному курсу, что было зафиксировано в соглашении Бреттон-Вудса в 1944 году. Между тем в тех условиях это стало ответом (он казался неизбежным) на многие накопившиеся проблемы в США и мировой экономике в целом. После окончания Второй мировой войны по 1960-е годы все развитые страны мира стремились сохранить постоянное равновесие между объемом экспорта и импорта.

А еще лучше — к тому, чтобы импорт превышал экспорт с целью накопления резервов в золоте или в долларах, которые можно было обменять в любом центробанке на золото по курсу 1 доллар за тройскую унцию золота (сейчас цена превышает 1200 долларов). Впрочем, сами США не были обеспокоены торговым балансом, им было все равно, доллары или золото. Причем доллары они могли напечатать в любом количестве. А вот золото из их резервов постоянно утекало. Возникла потребность девальвировать доллар (то есть увеличить стоимость золота). И в этих условиях Никсон послушался совета экономиста Милтона Фридмана, объявив, что США более не будут ни по какому курсу в обязательном порядке обменивать доллары на золото. Бреттон-Вудские соглашении были разорваны в одностороннем порядке. И по сути, это было финансовое банкротство США, которое, как ни парадоксально, пошло Америке только на пользу.

Отказ от «золотого стандарта» резко ускорил объемы кредитования, чаще всего именно в долларах. И остальной мир стал вынужден еще больше накапливать долларовые резервы. Последовал их мощный приток во все части света. Общий рост объема мирового кредита не прекращался до 2007 года. А в США уже через два года настало время экономического бума, который они стремились подстегнуть агитацией за политику «свободы торговли» и «глобализацию».

Впрочем, оборотной стороной медали было постоянное наращивание внешнеторгового дефицита самих США. Он стабильно превышает триллион долларов в год. Наращивание госдолга происходит быстрее, чем развивается экономика (госдолг уже давно превысил 20 триллионов долларов) Страна живет в долг уже не первое десятилетие, но может позволить себе это делать, пока именно доллар остается мировой резервной валютой и другие страны кредитуются в доллара и продолжают кредитовать самих США, покупая, скажем, их облигации (доходность 30-летних превысила недавно 3 процента, наращивание необеспеченного, по сути, долга продолжается). При этом сам принцип «свободы торговли» в условиях, когда главным платежным средством стали деньги одной страны (более не обеспеченные золотом), привел к постепенной деиндустриализации стран Запада и подъему стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как долго будет продолжаться надувание «кредитного пузыря», сказать трудно. Ему в последнее время все время предрекают неизбежный взрыв чуть ли не завтра, однако этого не происходит. Кризис 2008 тоже поспешили объявить «концом капитализма, как мы его знаем». Однако мировая экономика вылезла и из этого. Видимо, доминирование доллара будет продолжаться до тех пор, пока одна или объединение стран не бросит вызов мировой финансовой системе, основанной на необеспеченном долларе. Это может быть Китай или ЕС. Скорее первое, чем второе. Никто даже в точности не может быть уверен, а имеются ли у США в реальности те заявленные более 8 тысяч тонн золота, которыми частично обеспечен нынешний курс доллара — и через него стабильность всей мировой финансовой системы. Многие страны и сами хранят часть или даже весь свой золотой запас в США, надеясь получить его в любой удобный момент по первому требованию.

Однако несколько лет назад Китай потребовал в обмен на часть американского долга выплатить его золотом в слитках. И получил… позолоченные слитки вольфрама. Германия в 2013 году потребовала часть своего золотого запаса, который с конца войны хранился в США. Лишь в прошлом году ей удалось получить, наконец, его обратно. О возврате задумались и другие страны ЕС. И именно из-за опасений, что золота может не быть в заявленных объемах. Есть и чисто политические риски: так, Турция отозвала свое золото из США на фоне ухудшения отношений.

Впрочем, если золота у Америки нет в заявленных объемах, то грандам мировой экономики на сегодня это лучше не знать, потому что такое знание приведет к глобальной финансовой катастрофе. А так на наш век, может, «долларового пузыря» еще хватит.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»

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