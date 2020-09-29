Как повысить уровень экологической ответственности в Украине

С каждым годом экологическая ситуация в Украине стремительно ухудшается. Причем происходит это в глобальном порядке. Масштабные выбросы загрязняющих веществ в водные объекты, бесконтрольная вырубка лесов и вылов рыбы, массовая добыча янтаря, обмельчание и высыхание рек, накопление бытовых и техногенных отходов, исчезновение видов и прочие примеры вмешательства человека в экосистему приводят к необратимым последствиям. Ситуацию усугубляет отсутствие должного контроля со стороны экологов Украины и государства. В результате экономика, здоровье украинской нации испытывают огромный ущерб.

Реальная экологическая ситуация в стране

Изменение экоситуации возможно при комплексном подходе. Он заключается в действиях со стороны не только государственного аппарата, но и предприятий всех уровней организации. Первым шагом должно быть четкое построение структуры экополитики. На данный момент единственным выходом, который предлагают украинские экологи и контролирующие органы — это необходимость составления экологической документации (например, разработка ОВД) и штрафы за несоблюдение требований экозаконодательства. Однако это приводит к обогащению контролирующего аппарата, а не к решению или предупреждению глобальной проблемы.

Улучшение экологического состояния окружающей среды — это удобная «разменная монета», попавшая не в те руки. Оно напоминает предвыборные обещания, которые дают политики избирателям в обмен на голос. Большая часть населения уже не верит в то, что когда-то будет снижена стоимость услуг ЖКХ или тарифы на другие блага. Примерно такая же ситуация обстоит и с экологией. Вместо нахождения рационального пути эта тема становится манипулятивной.

Как предприятиям повысить уровень экоответственности

Если со стороны государства не принимаются достаточные меры, значит, представителям бизнеса нужно находить альтернативные благоприятные варианты. Этот аспект касается нескольких направлений деятельности:

Разработка экологической документации. Поскольку со стороны государственных органов контроля регулярно проводятся проверки, необходимо обезопасить деятельность предприятия от возможных штрафов и других санкций. Правильно разработанные нормы, документы и рассчитанные налоги позволяют избежать финансовых потерь.

Модернизация предприятия. Это комплекс мер, которые позволят уменьшить нагрузку на окружающую среду.

Проявление экологического сознания и ответственности в повседневных делах. Хорошим примером может быть отказ от использования пластиковых стаканчиков. Альтернативное решение — установка бака для сбора отработанных батареек.

В реальной жизни некоторые предприятия пропагандируют концепцию «зеленый офис», например, дарят клиентам подарки в крафтовой бумаге. Но при этом в неположенных количествах сбрасывают в реки нечистоты или ядохимикаты в воздух. В итоге страдает общество, культивируется лицемерие и отсутствие общечеловеческих ценностей.

Как выйти из кризиса на государственном уровне

Рассмотрим принципы, которые помогут повысить уровень экологического сознания и ответственности:

Формирование правовых норм, пропагандирующих равенство каждого гражданина перед законом (в частности, предпринимателя, чиновника, политика

Отсутствие экологических манипуляций.

Повышение уровня экологической осведомленности. Создание информационных и образовательных программ.

Внедрение в экологию норм и принципов новой формации. Создание комитетов, которые способны объективно оценить масштаб экопроблем и принять меры по его минимизации.

Разработка не только карательных, но и стимулирующих мероприятий (по примеру Европы), основная цель которых — предупреждение и борьба с глобальными проблемами.

Только так Украина может получить шанс на устойчивое развитие и улучшение состояния гражданского общества.

Источник: expertcentr.com.ua

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