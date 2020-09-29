Как повысить уровень экологической ответственности в Украине

С каждым годом экологическая ситуация в Украине стремительно ухудшается. Причем происходит это в глобальном порядке. Масштабные выбросы загрязняющих веществ в водные объекты, бесконтрольная вырубка лесов и вылов рыбы, массовая добыча янтаря, обмельчание и высыхание рек, накопление бытовых и техногенных отходов, исчезновение видов и прочие примеры вмешательства человека в экосистему приводят к необратимым последствиям. Ситуацию усугубляет отсутствие должного контроля со стороны экологов Украины и государства. В результате экономика, здоровье украинской нации испытывают огромный ущерб.
Реальная экологическая ситуация в стране
Изменение экоситуации возможно при комплексном подходе. Он заключается в действиях со стороны не только государственного аппарата, но и предприятий всех уровней организации. Первым шагом должно быть четкое построение структуры экополитики. На данный момент единственным выходом, который предлагают украинские экологи и контролирующие органы — это необходимость составления экологической документации (например, разработка ОВД) и штрафы за несоблюдение требований экозаконодательства. Однако это приводит к обогащению контролирующего аппарата, а не к решению или предупреждению глобальной проблемы.
Улучшение экологического состояния окружающей среды — это удобная «разменная монета», попавшая не в те руки. Оно напоминает предвыборные обещания, которые дают политики избирателям в обмен на голос. Большая часть населения уже не верит в то, что когда-то будет снижена стоимость услуг ЖКХ или тарифы на другие блага. Примерно такая же ситуация обстоит и с экологией. Вместо нахождения рационального пути эта тема становится манипулятивной.
Как предприятиям повысить уровень экоответственности
Если со стороны государства не принимаются достаточные меры, значит, представителям бизнеса нужно находить альтернативные благоприятные варианты. Этот аспект касается нескольких направлений деятельности:
В реальной жизни некоторые предприятия пропагандируют концепцию «зеленый офис», например, дарят клиентам подарки в крафтовой бумаге. Но при этом в неположенных количествах сбрасывают в реки нечистоты или ядохимикаты в воздух. В итоге страдает общество, культивируется лицемерие и отсутствие общечеловеческих ценностей.
Как выйти из кризиса на государственном уровне
Рассмотрим принципы, которые помогут повысить уровень экологического сознания и ответственности:
Только так Украина может получить шанс на устойчивое развитие и улучшение состояния гражданского общества.
Источник: expertcentr.com.ua