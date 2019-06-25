Как получить высшее образование в Китае? Вот на что нужно обратить внимание при выборе вуза

Что привлекает россиян в китайском образовании

В этом году впервые российские выпускники сдавали ЕГЭ по китайскому языку. Конечно, в нем приняли участие всего 289 человек, но это только первый год.

6 июня на полях ПМЭФ председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Россия и Китай будут стремиться увеличить число студентов, посетивших страны по обмену, до 100 тысяч человек к 2020 году. Михаил Котюков, глава Минобрнауки РФ, также подтвердил: «Мы должны выйти на ежегодные программы и совокупно интегрировать 100 тысяч человек. Сегодня примерно — 85 тысяч. Если выделить только тех, кто постоянно находится, — китайские студенты в России и российские студенты в Китае — это примерно 30 тысяч китайских студентов здесь и 20 тысяч россиян там».

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Китайский рынок вызывает искренний интерес у всех: стремительно растущий средний класс, экспансивное развитие технологий во всех сферах, огромный потенциал рынка, в том числе рынка труда.

Конечно, это привлекает российскую молодежь. По данным опросов старшеклассников, которые проходили во время образовательной выставки «Навигатор Поступления» и среди студентов CCN, ребята видят в китайском высшем образовании возможность перспективного трудоустройства после окончания вуза. Причем рассматривают не только российский рынок труда, но и другие страны.

Сейчас диплом китайских университетов признается ведущими странами мира. За последние 10 лет Китай смог доказать, что его вузы ничем не уступают западным по качеству образования.

Сегодня Китай ассоциируется с технологическими инновациями, искусственным интеллектом, стремительным экономическим ростом, бумом стартапов и крупнейшими инвестиционными сделками, которые происходят чуть ли не раз в месяц.

Конечно, же ко всему этому хочется не просто прикоснуться, но и успеть стать частью. С другой стороны, ребят завораживает древняя культура Китая, необычный менталитет в корне отличающейся от европейского, сложный, но такой востребованный язык.

Золотой век высшего образования Китая

Рынок высшего образования Китая стремительно менялся в последние 20 лет. Существенные государственные реформы привели к большей открытости системы образования миру и обществу, государство включило рыночные механизмы, плюс децентрализация и демократизация системы в целом и ее образовательных институтов.

Система высшего образования стала больше похожа на европейскую и американскую и состоит из трех ступеней:

первая (от четырех до пяти лет) завершается присвоением степени бакалавра,

вторая (от двух до трех лет) дает степень магистра,

третья ступень — доктор наук.

В 2018 году Министерство образования КНР отчиталось, что число учащихся в высших учебных заведениях Китая достигло 38,33 миллиона человек. А количество университетов, обучающих по программам бакалавриата, насчитывается 1245. Это позволило стать Китаю крупнейшим в мире рынком высшего образования, опередив Индию и США.

Благодаря тому вниманию, которое правительство уделяет высшему образованию, китайские университеты постепенно повышают свои рейтинги. Университет Цинхуа, который является одним из лучших университетов Китая, поднялся более чем на 15 мест за несколько лет. Сейчас по QS World University Rankings, он занимает 17-ое место, Пекинский университет занимает 30-е место.

В 2018 году Министерство образования сообщило, что в 2017 году в китайских учебных заведениях обучалось 489 200 иностранных студентов, что на 10,5% больше, чем в 2016 году. В первую десятку стран-источников вошли Южная Корея, Таиланд, Пакистан, США, Индия, Россия, Япония, Индонезия, Казахстан и Лаос. В 2017 году 58 600 студентов из 180 стран получили стипендии правительства Китая, что составляет 11,97% от общего числа.

Китай из года в год увеличивает международный бюджет на образование. Стратегическая задача: принять 500 тысяч иностранных студентов к 2020 году.

Кроме того, Министерство образования недавно объявило о планах разрешить иностранным студентам в китайских университетах по всей стране работать неполный рабочий день. Это должно сделать систему образования страны еще более привлекательной.

Улучшение стандартов китайских университетов и их позиций в таблицах рейтингов университетов можно рассматривать как одну из причин быстрого роста популярности среди иностранных студентов. Но и сама возможность посмотреть изнутри на рынок и экономику Китая — один из самых мощных стимулов для студентов со всего мира. Не говоря уже о возможности изучать китайский — самый распространенный язык в мире.

Зачем российским студентам ехать учиться в Китай?

Прежде всего, это очень дальновидно. Сотрудничество между нашими странами расширяется, и, кажется, что эта тенденция будет только усиливаться. Значит, специалисты, знающие язык и понимающие культурные и политические особенности Китая, будут востребованы, как в России, так и в других странах мира.

Во-вторых, то какими темпами развивается технологии в Китае, — впечатляет, хочется понять в чем секрет и научиться так же.

В-третьих, азиатские бизнес-модели и подходы к ведению бизнеса сильно отличаются от американских и европейских. Изучить лучшие практики и имплементировать их в нашу бизнес-реальность — хороший повод поехать учиться в Китай.

В-четвертых, как уже отмечено выше, рейтинги вузов и их репутация сильно выросла за последние годы. Например, Китай представлен 72 вузами в рейтинге World University Rankings (по версии британского журнала Times Higher Education (THE)) и занимает седьмое место по количеству вузов среди топ-200. Университет Цинхуа поднялся на восемь позиций и занял 22 место — самое высокую позицию среди китайских вузов.

Что интересно, различные направления обучения развиваются достаточно гармонично, но, конечно, стоит выделить инженерно-технические специальности и современные технологии. Что неудивительно, исходя из государственной политики и финансирования в новые технологические разработки, в том числе AI.

Китайское высшее образование дешевле, чем аналогичные предложения университетов Европы и США. Например, стоимость обучения по направлению «компьютерные технологии» в Харбинском политехническом университете, который занимает десятую строчку в мировом рейтинге по этому направлению, составляет порядка 240 тысяч рублей.

При этом в других странах затраты на обучение по этой специальности превысят миллион рублей.

Плюс грантовые и стипендиальные программы, как общегосударственные, так и конкретных вузов дают возможность компенсировать затраты на обучение и проживание.

Несколько полезных советов

По разным источникам в Китае порядка 600-800 университетов, которые готовы принимать иностранных студентов. Это немаленькая цифра делает выбор действительно трудным. Главный совет — рассматривайте вузы из первой сотни или профильных лидеров.

Не стоит обращать внимание только на общие рейтинги вуза, лучше сравнивать конкретное направление, которое вы хотите изучать в будущем. Например, University Impact Rankings от THE, QS World University Rankings или Academic Ranking of World Universities.

Можно также изучить список знаменитых выпускников, которые окончили учебное заведение, рейтинг трудоустройства. Немаловажно заранее определиться и с городом обучения и проживания. Всю эту информацию можно поискать на просторах интернета или воспользоваться помощью соответствующих организаций, которые занимаются помощью в получении образования в Китае.

Так как большинство вузов, по сути, многопрофильные, и, например, в гуманитарных или педагогических университетах может быть сильная техническая программа и наоборот.

Это обеспечивает реальное преимущество не только в виде знания языка, но и будущих бизнес-связей в Поднебесной, а также лучшим пониманием культуры страны.

Обучение в Китае на английском, на наш взгляд, снижает ценность получения образования в Поднебесной. Особенно если вы планируете в будущем сотрудничать с Китаем.

Для поступления в китайские вузы на программы, которые преподаются на китайском языке, абитуриенты должны сдать экзамен Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), определяющий уровень владения китайским

Как правило, для поступления требуется минимум третий уровень (в зависимости от вуза). Для иностранных студентов, которые не знают китайского на должном уровне, существуют курсы при вузах, которые длятся около года. После них можно поступать уже на выбранную специальность.

Также для поступления на программу на английском языке нужны сертификаты IELTS или TOEFL.

Это гарантирует наличие отдельного департамента, который занимается вопросами иностранных студентов, а значит, бытовые проблемы будет с кем решать.

Согласно статистике, большинство студентов учатся на таких специальностях, как международная экономика, переводческое дело, ИТ и компьютерные технологии, логистика.

Правда, уже сегодня все больше учащихся выбирают профильное образование осознанно, ориентируясь на личные предпочтения и на перспективные направления: например, электронная коммерция, управление большими данными, интернет вещей, робототехника, интернет вещей, менеджмент туризма, журналистика.

Возможности Китая по грантовым программам создают спекуляции на эту тему. Это отдельный большой вопрос. Если коротко, основные проблемы связаны с невысоким уровнем вузов, предлагающих «суперсоблазнительные» условия, или/и их образовательных программ.

Все это не позволяет в итоге воспользоваться грантами или получить отдачу от образования. Как рекомендация: проверяйте уровень вузов и наличие иностранных студентов, запрашивайте правила и условия получения грантов, а также учебный план программы подготовки в университете для тех, кто едет учить китайский с нуля.

Стипендиальная программа China/UNESCO The Great WallFellowship Program, которая дает стипендию в размере примерно $300. Стипендиальная программа China/Shanghai Cooperation Organization Scholarship Scheme дает те же $300 и действует для студентов из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Отдельные университеты предлагают огромное количество подобных программ, лидером по количеству, наверное, является Пекинский университет. Вилка финансовой поддержки широкая в зависимости от направления и ступени обучения.

Как и в России: осеннего и весеннего. Но в некоторых бывает и три. Начать учиться можно с любого семестра.

Подавать документы следует в феврале или марте. Стандартные требования к абитуриентам просты: поступающие на первую ступень должны иметь среднее образование и быть старше 18 лет, претендующим на звание магистров необходимо предоставить также рекомендательные письма (от преподавателя, научного руководителя и/или работодателя). Пакет документов от вуза к вузу может меняться.

В любом случае придется начинать учебу с первого курса. Исключение: перевод в рамках утвержденной партнерской программы между вузами. Например, такие есть в НИУ ВШЭ, МГУ, СПбГУ и некоторых других.

Ну и напоследок — 祝你好运 (удачи).

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