Как получить обязательную страховку на авто онлайн

Благодаря внесенным изменениям, приобрести обязательную страховку на авто в Украине отныне можно через электронную систему.

Весь процесс по получения полиса можно проделать как с помощью компьютера, так и смартфона. А главное – страховку теперь не обязательно возить с собой, – пишет Автоцентр.

Обладатель транспортного средства вносит данные, необходимые для заключения договора страхования, через информационно-телекоммуникационную систему (ИТС) – это и будет заявкой на страхование.

Компания-страховщик на основе полученных сведений формирует предложение – проект страхового полиса.

После этого данный проект регистрируется в единой централизованной базе данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Затем, после регистрации, страховая компания направляет автовладельцу проект полиса. Он также приходит через информационно-телекомуникационную систему. Предложение действует до истечения суток, в которых был подан запрос.

Если автовладельца все устраивает, он принимает предложение, подписывая внутренний электронный договор страхования через ИТС. Такая возможность регулируется законодательством в сфере электронной коммерции.

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После этого компания-страховщик проводит регистрацию полиса в единой базе данных и направляет автовладельцу подтверждение совершения электронной сделки.

Одновременно страховщик прилагает клиентку в бумажной или электронной форме список представителей, уполномоченных выполнять функцию по обработке претензий в АР Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, а также специальный знак страхования и бланк уведомления о ДТП.

Напомним, водители смогут отслеживать информацию об уплаченных или неоплаченных штрафах онлайн.





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