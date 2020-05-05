Как получить больше кешбэка от Альфа-Банка — Минфин

В феврале на церемонии награждения банков FinAwards2020 Альфа-Банк получил победу в номинации «Лучшая программа лояльности». Соревновались за почетный титул 10 финучреждений. Лучший продукт определило экспертное жури и онлайн-голосование пользователей. Победа досталась Альфа-Банку благодаря его главной фишке – кешбэку до 20% фактически за любые оплаты картой. В то время как конкуренты ограничивались одной-двумя категориями.

Спустя пару месяцев банк презентовал новую версию программы вознаграждений.

Что нового получили участники Cash’U CLUB, и удалось ли программе сохранить статус лучшей кешбэк-программы среди предложений украинских банков, узнавал «Минфин».

Начнем с того, что программа сохранила несколько важнейших характеристик, которые обеспечили ей победу в феврале и были улучшены в новой версии.

Самый выгодный кешбэк на рынке – до 20% и количество категорий покупок, на которые он действует. В то время как банки-конкуренты давали не более 2-3 категорий, участник Cash’U CLUB мог выбирать до 5 категорий из 10 предложенных вариантов.

Система статусов , которая позволяет расти внутри программы и с переходом в новый статус получать больше повышенных категорий на выбор.

Формирование списка категории с учетом индивидуальных предпочтений клиента, чтобы каждый раз предлагать ему только самые актуальные варианты.

Возможность получать кешбэк 0,5% на любые покупки, независимо от выбранных категорий.

Новые фишки Cash’U CLUB

1. Новые категории: теперь каждая приносит больше кешбэка.

Обновление коснулось категорий с повышенным кешбэком до 20%, которые участник выбирает в начале каждого месяца в разделе «Повышенные категории». Банк объединил мелкие категории покупок, которые ранее были самостоятельными, в большие. Таким образом, одна категория стала охватывать больше покупок, на которые действует кешбэк. Например, самостоятельные категории «Аптеки» и «Медицинские учреждения» слились в один большой раздел «Здоровье». А в категорию «Все для дома» теперь входят покупки в строительных гипермаркетах, магазинах мебели, декора, и т.п.

Как отмечают Альфа-Банке, в программу на регулярной основе вернулась категория «Продукты», в которую, помимо супермаркетов и магазинов продуктов, теперь входят категории: «Виномаркеты» и «Сладости»!

В целом список категорий с повышенным кешбэком порадовал. Тут есть и такие популярные варианты как: «Красота», «Маркетплейсы», «Развлечения», «АЗС», «Кафе и рестораны» и другие.

2. Новые статусы.

Новая версия получила новые статусы. Теперь их 10 (ранее было только 4). Каждый новый уровень в Cash’U CLUB обладает своим «именем», которое показывает продвижение в программе, и новыми возможностями выгодных покупок. Участник может почувствовать себя игроком и пройти путь от «Новичка» до «Гуру». Чем выше статус, тем больше новых категорий с кешбэком доступно участнику.

Когда клиент стартует с «Новичка», то получает 2 из 3 категорий покупок с повышенным кешбэком. Чтобы перепрыгнуть на новую ступень, достаточно заработать всего 30 бонусов Cash’U и стать «Юзером», а этот статус уже дает 2 из 4 категорий и так далее. Тому, кто достигнет самого высокого статуса «Гуру», достанется на выбор сразу 7 категорий из 10.

3. 0,5% кешбэка за оплаты гаджетом.

После обновления базовый кешбэк 0,5% начисляется только за бесконтактные покупки, оплаченные своим гаджетом – смартфоном или смарт-часами – с применением технологий Google Pay, Apple Pay или Garmin Pay.

Почему с Cash’U CLUB– это выгода каждый день?



Программа построена таким образом, что каждый ее раздел – это источник выгоды.

Мы уже говорили про кешбэк до 20% за оплаты в выбранных повышенных категориях, а также дополнительные 0,5% за оплату гаджетом.

Но есть еще два важных раздела Cash’U CLUB – это «Акции» и «Подарки». В новой версии оба вынесены на главный экран программы.

Каждый месяц участник может увеличивать свой бонусный счет благодаря акционным предложениям от банка и его партнеров. К примеру, в мае можно заработать дополнительный кешбэк по акциям от MEGOGO, ALLO, YAKABOO, LIKI 24, АЗК Glusco и др.

Собранные бонусы Cash’U можно вернуть на карту деньгами, а можно использовать для участия в розыгрыше подарков. Список актуальных – виден в соответствующем разделе. В мае – это «яблочные» смартфоны и планшеты, умные роботы-пылесосы, орбитрек, игровая консоль и т.д. Уровень подарков очень высокий, а ассортимент тщательно продумывается. Это и подарки к праздникам, и новинки техники, и концерты популярных исполнителей, и сезонные предложения.

Как стать участником Cash’U CLUB

Максимально просто.

Владелец карты Альфа-Банка стает участником Cash’U CLUB автоматически с момента ее активации. Бонусы накапливаются за бесконтактные оплаты гаджетом, покупки в повышенных категориях и участие в акциях.

Программа полностью реализована в мобильном банке Alfa-Mobile Ukraine, и чтобы управлять своим кешбэком, нужно просто установить Alfa-Mobile на свой смартфон.

Скачать Alfa-Mobile Ukraine.

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