Как поднять экономику Украины: Колесников призвал сократить затраты на власть

Самый большой ресурс для наполнения бюджета лежит в теневой экономике.

Об этом заявил сопредседатель «Оппозиционного блока», премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников в эфире телеканала «Украина», сообщается на ресурсе политсилы.

По его словам, почти половина отечественной экономики находится в тени.

«Сегодня средняя зарплата по Киеву – 14 тысяч гривен. И это при том, что половина экономики — в тени. Под это сформирован рынок цен. Если мы сегодня не заплатим учителю 14 тысяч, то он не получит всех жизненно необходимых вещей. Сегодня учитель – это главный человек в стране. Потому что, если он нам не подготовит деток, то через 10 лет не нужны будут ни ГПУ, ни СБУ, ни НАБУ», — отметил оппозиционный политик.

По мнению Колесникова, нехватка 100 миллиардов гривен на образовательную отрасль объясняется ненужными затратами из бюджета.

Борис Колесников

Политик считает, что правительство Украины обязано отказаться от излишних затрат. «Самый большой ресурс для бюджета лежит в теневой экономике. Но для того, чтобы у власти было моральное право обратиться к бизнесу с просьбой выйти из тени, нужно на 90% сократить затраты на власть, прийти к бизнесу и сказать: «Мы отказались от всего, мы продали министерские дворцы на Крещатике с аукциона, а теперь мы просим вас уплатить налоги». Другого пути нет», — отметил сопредседатель «Оппозиционного блока».

«Сегодня все издания публиковали новости о том, что Украина – самая нищая страна в Европе с самой низкой зарплатой. Вот во что вылились четыре года реформ. Поэтому власти нужно опуститься от Томоса, от дел небесных на землю к мирским делам и заняться экономикой», — подчеркнул Колесников.





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