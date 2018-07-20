Как перестать терять деньги и ускорить рост экономики Украины

Хорошая новость. Но на фоне того, что почти в каждом областном центре Украины (и не только областном) есть аэропорты, которые практически никак не загружены из-за отсутствия рынка внутренних пассажирских авиаперевозок, ситуация выглядит не настолько оптимистично.

Только 2% украинцев пользуются авиасообщением внутри страны. Внутренний пассажиропоток составляет всего 10% от общего объема всех пассажирских перелетов. Это крайне мало. В соседней Польше с 2013 года внутренний пассажиропоток рос в среднем на 10-15% в год. И это при том, что плотность дорог у наших соседей почти в 10 раз выше. Не говоря уже о их качестве. В Румынии ситуация схожа. В обеих странах внутренние перелеты выполняют как национальные операторы, так и международные лоукостеры. Причем своих перевозчиков поддерживает государство.

Вообще с внутренней коммуникацией в Украине все очень и очень нехорошо. Нет аэропортов, проблемы с поездами и автомобильными дорогами. Попробуйте доехать из Львова в Мариуполь. Или, например, из Полтавы в Ужгород. Самолеты не летают, либо летают, но по цене трансатлантических рейсов. Прямых поездов нет, надо делать одну-две пересадки. Дороги местами есть, а местами сошли вместе со снегом. Особенно отсутствие коммуникаций отрицательно влияет на реинтеграцию восточных областей; есть города, из которых невозможно без пересадки попасть в Киев ни автомобильной дорогой (из-за ее отсутствия на некоторых участках), ни железной дорогой.

Парадокс, но зачастую проще и быстрее попасть в Вену, Берлин, Варшаву, чем доехать из одного областного центра в другой, особенно если они находятся в разных частях Украины.

В результате около трети украинцев вообще никогда не выезжали за границы своей области. И это в XXI веке!

К чему это приводит?

Во-первых, это создает питательную почву для распространения мифов и стереотипов, во-вторых, плохо влияет на развитие экономики.

Сложно посчитать, сколько в деньгах мы теряем из-за слабого роста внутреннего туризма, немобильности наемных работников и предпринимателей, дополнительных затрат на обслуживание автомобилей и т. д. Это десятки миллиардов гривен.

Когда мы говорим о налаживании связей внутри страны, о развитии внутреннего рынка, о повышении конкуренции, о развитии небольших городов и районов, первое, что нужно делать – строить дороги, запускать новые поезда, модернизировать аэропорты.

Еще в конце 80-х годов прошлого столетия экономист Ошауэр обратил внимание на положительное влияние инфраструктуры на рост экономики. По его оценкам, рост инвестиций в дороги и другие проекты на 10% положительно сказывается на производительности капитала в частном секторе в виде роста на 3-5%. Другими словами, снижаются затраты на перевозку грузов, растет мобильность рабочей силы, повышается инвестиционная привлекательность отдельных регионов, и самое главное, повышается конкуренция и внутренний спрос.

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Как это сделать?

Можно привести пример авиаперевозок. Основная причина малого объема авиаперелетов внутри Украины – их высокая себестоимость. Ее формирует НДС (который, кстати, не платится с международных авиарейсов, поэтому даже отечественному перевозчику летать за границу выгоднее), высокая цена авиатоплива (заправляться выгоднее в зарубежных аэропортах), непрозрачное регулирование, а также высокий портовый сбор и сбор на аэронавигацию. Поэтому даже международные игроки не спешат на наш рынок. Отдельный вопрос по малой авиации, развитие которой, кроме недостатка финансирования, сдерживается ещё и подзаконными актами.

Так что необходимо, во-первых, минимизировать влияние вышеперечисленных факторов на цены. Во-вторых, поддержать национального перевозчика путем прозрачных компенсаций либо дотаций. В-третьих, использовать, все-таки, преимущество страны — развитое самолетостроение. Ведь почему не создать государственную лизинговую компанию, которая бы закупала новые воздушные суда у завода имени Антонова для внутренних пассажирских авиаперевозок? В том числе, и за счет длинной кредитной программы госбанков под государственные гарантии? А может, с использованием международных программ – не для кредита под покупку импортных вертолетов, а для развития внутреннего производства, создания рабочих мест и роста реальных зарплат в Украине.

Если рынка нет, его нужно создать. И ведущую роль здесь призвано сыграть государство – от прозрачных регуляторных правил до адресных инвестиций. Только так мы сможем повысить внутреннюю коммуникацию и обеспечить наличие обязательного драйвера экономического роста.

Джерело: Сегодня





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