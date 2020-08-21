Как пандемия повлияла на азиатские HR-стартапы и рынок труда

Управление кадрами в новой реальности
Дистанционный наем персонала позволяет работодателям экономить на переселении сотрудников. Как правило, оно обходится дорого: компании оплачивают проезд, проживание и пособие для семьи. Зато теперь они могут использовать преимущества рынка труда каждой страны: например, Сингапур славится управленцами, Вьетнам и Тайвань — квалифицированными инженерами, Индонезия — специалистами по цифровому маркетингу, а Филиппины — диджитал-дизайнерами.
«Многие работодатели поняли, что продуктивно трудиться на удаленке возможно», — говорит Освальд Йо, CEO платформы по подбору талантов Glints. В Гонконге значительное число компаний, пользующихся услугами Glints, работают в сфере игр, электронной коммерции и логистики. Из них 40% собираются нанять удаленные команды разработчиков по всей Индонезии, Вьетнаму и Тайваню.
Ожидается, что спрос на такие услуги будет увеличиваться. CloudStaff, аутсорсинговая компания из Филиппин, с марта наблюдает «устойчивый и значительный» рост числа бизнесов, желающих работать на аутсорсинге.
«Профессионалы из таких сфер, как бухгалтерия, финансы и коллекторские услуги, оказались очень востребованными», — говорит представитель CloudStaff Тоби Лонгхерст.
Компания также отметила рост спроса со стороны компаний из таких индустрий, как электронная коммерция, цифровой маркетинг и ИТ-поддержка, работающих в США, Австралии и Гонконге.
Стартапы в области образовательных технологий Geniebook и Snapask, которые пережили подъем из-за бума онлайн-обучения, ускоряют наем зарубежных специалистов. В настоящее время в штаб-квартире Geniebook в Сингапуре работают представители 16 стран.
CEO компании Чжичжун Нео считает, что поиск талантов «не должен ограничиваться одной страной», и в ближайшие 12 месяцев планирует набрать еще 150 сотрудников со всего мира. «Великие учителя, инженеры и ученые приезжают со всего мира, и это те люди, которые нам нужны, чтобы помочь студентам достичь успехов в учебе», — говорит он.
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Гонконгская компания Snapask разделяет эту точку зрения. Ее основатель и CEO Тимоти Ю убежден: при поиске «не имеет значения, где физически находится кандидат, если его навыки и опыт соответствуют масштабам и обязанностям».
Даже местные коллективы начинают работать по-новому. «В Японии технологические стартапы, а также такие крупные традиционные компании, как Hitachi, Fujitsu и Shiseido, начали переходить на удаленный формат и продолжают использовать его в качестве основного режима работы. Раньше это было совершенно немыслимо», — говорит Тоефуми Миура, CEO стартапа Laboratik, который занимается аналитикой сотрудников.
Компромиссы дистанционной работы
Несмотря на все преимущества, удаленный режим подходит не для каждой должности. Например, тем , кто занимается маркетингом, операционной деятельностью, развитием бизнеса, исследованиями и разработкой, важнее понимать местные нюансы, чем тем, кто занимается продуктом и дизайном.
Не все могут продуктивно работать в дистанционном режиме. Алия Бэй, региональный менеджер по персоналу гонконгского логистического стартапа GoGoVan, отмечает, что в целом производительность выросла. В то же время аналитическая HR-компания EngageRocket опросила более 18 тысяч жителей Сингапура и обнаружила, что 16% из них считают работу из дома продуктивной, но у 40% сформировалось противоположное мнение.
Как правило, у технологических компаний производительность труда вырастает заметнее, чем в традиционных отраслях, отмечает Чи Тун Леонг, сооснователь и CEO EngageRocket. Среди клиентов стартапа — ecommerce-платформа Tokopedia и телекоммуникационная компания Starhub.
В июне Арриф Зиаудин, CEO стартапа по бронированию столиков в ресторанах Chope, сказал, что его компания измеряет «скорость команды разрабочиков» по пользовательским историям, и она резко выросла после перехода на работу из дома. Однако измерить производительность нетехнических специалистов может быть труднее.
Новые потребности
Тренд на удаленную работу в сочетании с борьбой за продуктивность создает новые возможности для HR-стартапов. По словам Кэти Стивенс, вице-президента по Азиатско-Тихоокеанскому региону австралийской аналитической платформы Culture Amp, самые серьезные проблемы, с которыми сталкиваются компании при работе с удаленными сотрудниками, — это управление коммуникациями, отслеживание задач и производительности.
Китайский стартап Sequoia помогает изучать настроения в коллективе. Среди его клиентов Сингапурская биржа, Circles Life и PropertyGuru. В последние месяцы Sequoia отмечает все больший интерес со стороны правительственных органов, финансовых и коммунальных служб, которые переживают «быструю трансформацию».
С трудностями могут столкнуться даже те, кто привык к удаленной работе. Шанель Лим, главный HR-директор финансового маркетплейса GoBear, рассказывает, что в его компании еще до пандемии существовала гибкая политика, но поддерживать вовлеченность и хорошие отношения в полностью удаленной команде — «задача не из легких».
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Удаленная работа становится нормой, и стартапы начинают предлагают новые решения. Например, дистанционное наблюдение за сотрудниками, которые занимаются ручным трудом — скажем, уборкой. Операторы коливингов делают ремонт, чтобы разместить дополнительные столы и офисную мебель для обеспечения удаленной работы.
Вот какие возможности открываются для HR-стартапов в условиях меняющихся норм:
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Сохранится ли эта тенденция?
Не все рекрутеры так оптимистичны, как Glints. Энг Чанг Чуа, директор рекрутинговой компании Space Executive, которая нанимает руководителей высшего звена в области юриспруденции и комплаенса, считает это явление временным, учитывая нынешние ограничения на поездки.
«Некоторые, особенно ключевые, руководители, переедут после открытия границ», — говорит Чуа, ссылаясь на недавний опыт поиска сотрудников для ведущей финтех-компании Сингапура.
Целесообразность поиска кадров за рубежом также зависит от стажа работы и требований, предъявляемых к должности. Например, личное взаимодействие не так важно для юридической работы, а консультации по контрактам и проверки можно организовать с помощью технических средств.
С другой стороны, отмечает Чуа, нанимать CEO, которые еще не находятся в стране своей компании, было бы трудно. В целом большинство бизнесов по-прежнему будет проводить поиск и обучение персонала в своем регионе, говорит Далджит Салл, старший директор технологической практики Randstad Singapore. Сотрудников могут искать и за рубежом, но вряд ли этот вариант будет приоритетным.
Тем не менее, эта возможность, скорее всего, сохранится, несмотря на неоднозначные результаты. Согласно глобальным данным LinkedIn, 44% руководителей высшего звена заявили, что рассматривают возможность полного перехода на удаленку.
«Даже по нашим внутренним данным, только 2% сотрудников хотели бы снова ходить в офис пять дней в неделю. Это большое изменение, с которым организациям придется справляться», — отмечает Стивенс из Culture Amp.
Работодатели делают все возможное, чтобы адаптироваться. Феон Анг, вице-президент профессиональной сети по талантам и учебным решениям для Азиатско-Тихоокеанского региона, рассказывает, что количество запросов «удаленная работа» в сервисе LinkedIn Learning за период с января по июнь выросло втрое.
«Это может показывать, какой будет работа в будущем — удаленный формат или гибкий график больше не будут привилегией, а скорее ожидаемым условием», — говорит Анг.
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