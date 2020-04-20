Как пандемия коронавируса изменит экономику Рунета в 2020 году :: РБК Pro

Как коронавирус повлияет на развитие Рунета в 2020 году? К каким негативным тенденциям приведет в его основных сегментах, включая онлайн-коммерцию, маркетинг и рекламу? Откуда ждать поддержки? РАЭК дает ответы в исследовании «Экономика Рунета 2019–2020»

Фото: Lars Baron / Bongarts / Getty Images

Вклад Рунета в экономику в 2019 году и прогноз на 2020 год

Вклад экономики Рунета в экономику России в 2019 году составил 6,4 трлн руб., из них 4,7 трлн руб. (+19% к 2018 году) пришлось на основные сегменты:

маркетинг и реклама — 314 млрд руб.;

инфраструктура — 126,8 млрд руб.;

электронная коммерция — 4,1 трлн руб.;

медиа и развлечения — 85,7 млрд руб.

Непосредственный вклад мобильной экономики эксперты оценили в 1,7 трлн руб.

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко

«В 2020 году наиболее вероятна реализация одного из двух сценариев развития Рунета: негативного (рост 6–10%) или кризисного (рост до 6%). Отмечу негативные внешние факторы: пандемия COVID-19, падение курса рубля, глобальное переформатирование экономики и общественных отношений, политика. Скорость происходящих изменений пока не позволяет делать точные прогнозы, но есть опасения, что экономический кризис будет намного глубже, чем кризис 2014–2015 годов».

Как россияне пользуются интернетом

По данным Mediascope, в феврале 2020 года аудитория Рунета составила 96,7 млн человек, или 79% населения страны (это те пользователи, которые пользуются интернетом хотя бы раз в месяц).

Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,2%.

При этом 90% пользователей интернета заходят в Сеть каждый день.

Аудитория мобильного интернета в России составляет 86,2 млн человек, или 70,5% населения страны, а эксклюзивная аудитория — 34 млн человек.

Мобильный телефон — основной источник интернет-трафика, а десктоп продолжает терять аудиторию.





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