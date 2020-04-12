Как пандемия Covid-19 скажется на экономике Украины

12 апреля, 13:00

НВ Премиум

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Сейчас кажется, что мировой финансовый кризис повлияет на мир куда сильнее, чем в 2008—2009 годах. Но, поверьте, Украина на этот раз пострадает гораздо меньше

Прежде чем приступить к написанию колонки, я проверил последние данные по Украине: на тот момент были зафиксированы 1319 случаев заражения коронавирусом, 38 из них — с летальным исходом. В следующие два месяца эти показатели многократно увеличатся, поскольку число инфицированных растет в геометрической прогрессии.

Последствия пандемии Covid-19 и для экономики, и для человечества будут значительными. Однако сейчас мы можем лишь предположить их природу и спроецировать наши наиболее уязвимые места.

При этом, какой бы ни была пугающей ситуация с распространением коронавируса, Украина имеет некоторые преимущества.

Во-первых, вирус затронул ее относительно поздно.

Во-вторых, страна приняла разумные меры защиты.

В-третьих, структура украинской экономики более защищена в отличие от других государств. Отрасли с высокой цикличностью, такие, как сталелитейная промышленность и машиностроение, сейчас не так важны для украинского экспорта, как сельское хозяйство и добыча железной руды.

В-четвертых, Украина заходит в кризисную историю с довольно надежной финансовой точки: при небольшом бюджете и нынешнем дефиците платежного баланса, государственный долг остается в рамках безопасного предела, составляя чуть ниже 50% ВВП. Кроме того, золотовалютные резервы Украины достигают $26,6 млрд.

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