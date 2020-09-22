Как пандемия COVID-19 изменила рынок труда в Украине

Уменьшились и число предложений и средняя зарплата. Но эти показатели колеблются. И еще: удаленная работа — это не навсегда

На днях Международная организация труда представила неутешительные данные: пандемия коронавируса может вызвать худшие последствия для мирового рынка труда, чем финансовый кризис 2008-2009 годов. Прогнозируется, что коронакризис приведет к сокращению 25 миллионов рабочих мест в мире,пишет Bloomberg. При том, что во время финансового кризиса 2008-2009 годов безработных в мире стало больше на 22 миллиона человек. Украинский рынок труда тоже испытал на себе эти негативные последствия, но восстанавливается постепенно, приспосабливается к новым условиям.

Безработных стало меньше, а вот зарплаты пока не везде восстановились

Уровень безработицы в Украине стремительно начал расти в апреле, с введением жесткого карантина. Если в марте официально зарегистрированных безработных в Украине было 349 тысяч человек (а реальный уровень намного больше), то уже в апреле этот показатель достиг 457 тысяч, в мае — 511 тысяч, а в июне — 517 тысяч человек. И только с июля началось снижение этой цифры — до 506 тысяч, и в августе — до 474 тысяч.

В целом же, с начала карантина в Украине статус безработного получили почти 432 тысяч человек (по состоянию на конец августа), что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого, сообщили в Государственном центре занятости. Безработными стали сотни тысяч граждан: как представители интеллектуального труда, так и простых профессий. На 20 ноября статус безработного имели почти 488 тысяч украинцев (по сравнению с 276 тысячами на эту же дату прошлого года).

В начале сентября в Минэкономики оптимистично сообщили – количество новых зарегистрированных безработных в центрах занятости перестало расти. «Регистрация для безработных была максимально упрощена. Сейчас при максимально либеральном подходе цифра зарегистрированных в центрах занятости остановилась», — сказал министр экономики Игорь Петрашко.

Параллельно с приостановкой роста безработицы в правительстве заговорили и о восстановлении экономики. «В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесен со второго квартала на третий из-за погодных условий», – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По данным Госстата, это же отразилось на восстановлении уровня средней зарплаты по Украине. В марте средняя зарплата составляла 11446 грн, а уже в апреле обвалилась до 10430 грн. Но в конце в июле превысила предкарантинный показатель, составив 11 804 грн.

Можно было бы порадоваться тому, что экономика отходит от шока. Но это согласно Госкомстату. По данным сайта поиска работы Work.ua, наблюдается несколько иная тенденция. Если в начале апреля средняя зарплата за год по вакансиям составляла 12779 грн, то в начале сентября она снизилась до 12 420 грн.

Подобная ситуация и на другом сайте поиска работы Robota.ua – если в апреле средняя зарплата, которую предлагали работодатели, составила 13000 грн, то в сентябре — 12 000 грн. Такая разница может объясняться тем, что в частном секторе падение уровня зарплат не отслеживается столь тщательно…

COVID-19 вызвал оптимизацию и высокую конкуренцию

Но рост безработицы и уменьшения зарплат — были не единственными признаками «карантинного» рынка труда. И возможно, он уже не будет таким, як раньше. Международный кадровый портал grc.ua по просьбе Укринформа выделил несколько ключовых тенденций, «подсвеченных» коронакризисом.

Максимальная оптимизация расходов. По словам Александра Мельникова, руководителя направления Executive Search компании grc.ua, главный вопрос, который сейчас ставит себе бизнес

Резкое увеличение конкуренции на рынке труда. Юлия Дрожжина, руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала gr.ua, рассказывает, что за последние месяцы на одну вакансию стало приходиться в 2-3 раза больше резюме, чем это было в конце 2019-го или в начале 2020-го. Но такая высокая активность с стороны соискателей не всегда связана только с дефицитом вакансий. Согласно опросу, проведенному среди пользователей портала grc.ua, сокращено было 6-7% респондентов. Среди них: HR-менеджеры, маркетологи, IT-специалисты, административный персонал, работники сферы HoReCa, специалисты по продажам и др. Согласно другому исследованию, «HR в период пандемии», проведенному изданием «БИЗНЕС» совместно с grc.ua и KPMG Ukraine, большинству (71%) работодателей удалось сохранить естественную текучесть кадров. С материальной мотивацией сотрудников ситуация сложнее: в ближайшие месяцы 35,2% работодателей собираются уменьшать размер оплаты труда, тогда как 64,7% ответили, что оставят существующий уровень. В то же время почти половина респондентов сообщила, что материальная мотивация работников уже была сокращена. Поэтому рост числа претендентов — это люди ищущие, где им заплатят больше.

Быстрая смена приоритетов и неравномерность. Когда в одних сферах число вакансий снизилось больше чем в 2 раза, в других она вырастала втрое. И в пределах одной сферы за весну и лето можно было наблюдать то взлеты, то падения числа предложений о работе. Например, в начале карантина, во второй половине марта, активно искали IT-специалистов — тогда число вакансий увеличилось на 125%. Это достаточно ожидаемая ситуация, связанная с переходом компаний на дистанционную работу. Работодатели активно искали специалистов, которые смогут поддерживать жизнеспособность IT-инфраструктуры. А вот уже в апреле динамика ощутимо замедлилась: по сравнению с мартом вакансий здесь стало больше лишь на 32%. В первой половине мая в общем объеме вакансий количество предложений о работе IT еще упало.

Так кто сейчас больше всего востребован?

Можно сказать, что рынок труда несколько притих во время пандемии. Елена Кирильевнина, руководитель направления по работе с партнерами сайта по поиску работы Jooble говорит, что этим летом было всего опубликовано на 25% меньше вакансий, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время произошли изменения в предложениях от работодателей. Если в прошлом году компании из сферы строительства и архитектуры входили в перечень активных, то сегодня они уступили предприятиям, занимающимся логистикой и транспортными услугами. Но несмотря на общий спад активности на рынке труда, компании из сферы розничной и оптовой торговли, а также производства, остаются активными работодателями второй год подряд.

«По данным Jooble, компаниям, работающим в оптовой и розничной торговле, этим летом больше всего требовались менеджеры по продажам и продавцы-консультанты, как и в прошлом году, а также — продавцы на рынках. Всего в этой области было доступно более 27000 вакансий, что на 35% больше, чем летом 2019-го.

Для работы на производстве работодатели чаще всего размещали на сайте Jooble вакансии грузчиков, разнорабочих и охранников — летом для них было доступно более 20 тысяч вакансий по всей Украине, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На предприятия, предоставляющие логистические услуги, этим летом нужны были водители-дальнобойщики, автослесари и водители такси — за три летних месяца в этой области было доступно более 13 тысяч вакансий, что на 13% больше, по сравнению с прошлым годом», — рассказала Елена Кирильевнина.

По данным кадрового портала grc.ua, больше всего пострадали от коронакризиса и ощутимо сократили число вакансий гостиницы, рестораны, туроператоры, салоны красоты, ритейл. Например, весной традиционно идет активный поиск персонала для гостиниц, предваряя сезон отпусков. Однако в марте 2020 года число вакансий в этой сфере сократилось более чем на 50% по сравнению с февралем и еще почти на 40% в апреле по сравнению с мартом. Ощутимо сократилось число вакансий от компаний, предоставляющих услуги (салоны красоты, туризм, домашний персонал, пошив, ремонт одежды и обуви, центры развлечений и т.п.).

Онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua тоже поделился наблюдениями. «С июня по август на услуги автоинструктора было 1160 заказов, что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также, чтобы избежать лишних контактов, многие люди по-прежнему, предпочитают заказывать доставку лекарств онлайн. Спрос на эту услугу вырос на 85%», — отметили в компании. Там также добавили, что услуги, востребованные во время жесткого карантина, проседают. «В середине июня спрос на курьерские услуги просел на 30% — 4.2 тыс заказов. Если Киев войдет в «красную зону», и в столице снова введут жесткий карантин, то, скорее всего, снова возрастет спрос на услуги доставки», — рассказывает руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua Ольга Сорока.

Возвращаемся в офисы, дамы и господа…

Полностью отказаться от работы в офисах невозможно

Что же, насколько устойчивы будут все эти изменения и тенденции на рынке труда, мы увидим в ближайший год. А тем временем, соучредитель и глава Netflix Рид Хастингс в недавнем интервью The Wall Street Journal поделился прогнозами насчет работы предприятий в новых условиях. Он считает, что полностью отказаться от работы в офисах невозможно, поэтому после пандемии большинство компаний отменят дистанционную форму работы и вернут сотрудников на рабочие места. «Невозможность работать лицом к лицу, особенно в международном масштабе, — это чистый негатив», — сказал Хастинг, но отметил, что график работы в офисе все же изменится. Он прогнозирует, что многие компании после пандемии перейдут с пятидневки на офисную четырехдневку и позволят сотрудникам раз в неделю не появляться в офисе, а работать из дому. Что ж, неплохая перспектива, не так ли?

Юлия Горбань, Киев

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