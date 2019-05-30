Как отставка Кабмина и выход держателей с ОВГЗ отразится на курсе доллара

30 мая, 11:22

Просмотров:





Отставка Кабмина на курс не повлияет, а вот держатели ОВГЗ – да, говорят специалисты



Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

В Верховной Раде на заседании планируют услышать отчет Кабмина и рассмотреть вопрос отставки премьера. Окажет ли это событие давление на курс, «Сегодня» расспросили у экспертов.

«Сама отставка Кабмина никак не повлияет на курс», – говорит Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.

Учитывая сезонность курса гривни, с средины июля доллар начнет расти, говорит эксперт. Однако сейчас начали действовать и другие факторы, из-за которых курс доллара вырос до рекорда за месяц.

«Сейчас мы видим давление на гривню. И оно вызвано не сезонными факторами, а опасением финансистов… Мы увидели, что если на протяжении пары последних месяцев гривню поддерживали иностранцы, которые заходили в украинские ценные бумаги, то сейчас мы видим прямо противоположную тенденцию – они начали уходить. Выход иностранцев из украинских ОВГЗ начал давить на курс. Падение гривни на 50 копеек на этой неделе вызвано именно этим», – объяснил Фурса.

По словам финансового аналитика Алексея Куща, в ближайшее время нерезиденты будут репатриировать доходы за границу.

«Они будут покупать валюту на межбанковском рынке и гривня начнет девальвировать. Ближайшая точка – 27 грн/долл. в июле. Но экономически обоснованный курс, исходя из экономических факторов – 28 грн/долл.», – отметил Кущ.

«Базовый сценарий – если без проблем и если мы сотрудничаем с МВФ, то на конец года под действием всех факторов вряд ли мы уйдем глубже, чем 29 грн/долл.», – резюмирует Фурса.

Ранее эксперты также спрогнозировали, как выход Украины Clearstream повлияет на курс гривни.

Кроме того, специалисты объяснили, почему весной-2019 укрепилась гривня, надолго ли это и каким может быть курс, если Украина не получит транш МВФ:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram





Вы сейчас просматриваете новость » Курс доллара рванул вверх: эксперты объяснили, что произошло». Другие Финансовые новости смотрите в блоке «Последние новости»

АВТОР:

Евгения Давыденко

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?

Выделите некорректный текст мышкой

Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ





Источник