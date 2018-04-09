Как отразится на России торговая война США и Китая

Мировые цены на нефть уже начали проседать

сегодня в 17:29, просмотров: 44

Трамп обещал — Трамп сделал. Стена на границе с Мексикой, правда, строиться не будет. Но пошлины на импорт алюминия и стали уже вводятся для всех, кроме Канады и Мексики (с остальными странами возможны переговоры). Объявлены заградительные пошлины и адресно против Китая. Китай не замедлит с ответом. Значит, война? Что изменится для России?

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Дональд Трамп обещал торговую войну еще в предвыборной программе. Многие надеялись, что это популизм, и только. Ошиблись. Против таких действий до последнего возражал экономический советник Трампа Гэри Кон, который в свое время считался фаворитом среди сменщиков Джанет Йеллен на посту председателя ФРС. В начале марта он ушел в отставку, так и не сумев убедить шефа в ошибочности развязывания торговой войны.

Свобода торговли, еще недавно очевидная экономическая ценность, меркнет. Почему? Кто должен был бы получать наибольшие выигрыши от свободной торговли? Теоретически тот, чья экономика сильнее. Американская экономика самая мощная. Но свобода торговли позволила мировой фабрике — Китаю выйти на второе место в мире и добиться ошеломляющих результатов прежде всего во внешней торговле. Комментарий Трампа: «Мы не ведем торговую войну с Китаем, эта война была проиграна много лет назад глупыми или некомпетентными людьми, которые представляли США. Теперь у нас торговый дефицит в $500 млрд в год, мы теряем $300 млрд из-за хищения интеллектуальной собственности. Мы не можем допустить, чтобы подобное продолжалось». Трампа можно понять так: без войны США проигрывают Китаю во внешней торговле, значит, будет война. Если мир не позволил сильному выиграть, это должна сделать война.

Снаряды подвезены. В США опубликован список из 1,3 тыс. китайских товаров, против которых могут быть введены заградительные импортные пошлины. Обоснование: это ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. По подсчету американской администрации, Китай будет терять на этих пошлинах около $50 млрд ежегодно. США заявляют, что это только первый шаг в торговом противодействии Китаю, и уже возможно дальнейшее расширение пошлин до отметки в $100 млрд.

Госсовет Китая решил в ответ ввести пошлины в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Речь идет о 14 товарных группах, в числе которых соевые бобы, самолеты, автомобили, химическая продукция. По подсчетам Пекина, в 2017 году импорт из США этой продукции составил все те же $50 млрд. Вашингтон заявил, что антикитайские пошлины вступят в силу через два месяца. Пекин готов ответить синхронно.

Два месяца отведено для переговоров. Обе стороны апеллируют к нормам ВТО. На них же ссылается ЕС, дающий понять, что в войне не заинтересован. Пока остается надежда, что начатая перестрелка не выльется в крупномасштабную торговую войну, которую гораздо легче развязать, чем завершить. Потому что велик риск скатывания к наращиванию «ответных» ударов с обеих сторон.

Пока, даже если обещанные американские и китайские пошлины вступят в силу, по оценке английского аналитического агентства Oxford Economics, последствия для мировой экономики будут не слишком впечатляющими: рост мирового ВВП может сократиться всего на 0,1 процентного пункта в 2019 году и на 0,2 процентного пункта в 2020 году. Но если война пойдет по нарастающей, можно представить себе апокалиптическую картину (и есть аналитики, ее уже рисующие), на которой Китай оказывается перед необходимостью использовать свой главный калибр: распродажу бумаг Казначейства США. Если и эта перспектива войны не остановит, на кону окажется будущее доллара, мировая экономика может погрузиться в глубокий кризис.

А что же Россия? Антиамериканизм уже заменил собой национальную идею, так что наверняка многие потирают руки: не все же одной России санкции огребать, теперь Китай станет сговорчивее, вместе легче сидеть в одном окопе и ходить в атаку. Но в Пекине сейчас меньше всего думают о России. Там, в отличие от Москвы, от переговоров по поводу возможного снятия угрозы пошлин, выполняющих роль санкций, не отказываются. И точно не собираются доводить дело до потери существенной части своих валютных резервов назло США. Тем более что кризис мировой экономики в случае резкого падения доллара накроет всех.

Но это страшилки. А каковы последствия противостояния США и Китая для России прямо сейчас? Конечно, грех не воспользоваться новой ситуацией. Например, попробовать увеличить поставки продовольствия в Китай, но, с другой стороны, явно увеличится давление китайского экспорта на российском рынке. Главное же следствие в том, что риск еще большего замедления экономики Китая неминуемо приведет к сокращению спроса на нефть, что снизит цены на главный товар российского экспорта. Сигнальная лампочка уже горит: по имеющимся оценкам, мировые цены на нефть уже проседают минимум на 1% из-за угрозы торговой войны. И это только предупреждение.

Война не щадит никого. Торговая — не исключение.





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