Как отразится на Казахстане очередное падение нефтяных цен? — 365info.kz

Как долго продлится падение цен и как это повлияет на казахстанскую экономику? Расскажут эксперты.

Нефть марки Brent впервые за 2018 год упала ниже 57 долларов — более чем на 4%, сообщает РБК. А нефть марки WTI подешевела еще больше: вечером 18 декабря стоимость барреля опускалась до 47,28 долларов (падение составило 5,8%).

Тенге просто обязан отреагировать

Екатерина Серединская, гендиректор компании ARUM Capital, утверждает, что нефть уже несколько лет является прежде всего спекулятивным инструментом. И только во вторую очередь сырьевым активом.

Нефть обвалилась. Ждем доллар по 400 тенге?

— У инвесторов крепнут опасения, что мировая экономика замедляется, ликвидность изымается с рынка центральными банками. Все это снижает аппетит к риску.

Трейдеры уже готовы к масштабным распродажам активов, в том числе и нефтяных

Если распродажи начнутся, спекулянты резко нарастят короткие позиции и по нефти, что может привести к снижению цены Brent до 55 долларов за баррель.

При таком сценарии курсы тенге и рубля не смогут не реагировать на столь значительное падение нефти. Кроме того, на рубль оказывает давление возможность введения новых санкций со стороны США, — считает эксперт.

Доллар пойдет вверх. Надолго ли?

Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп», полагает, что

главная причина удешевления нефти — замедление темпов роста всей мировой экономики в целом

Поэтому ценам не помогли подняться даже достигнутые накануне договоренности ОПЕК+.

Рынок нефти стремится к катастрофе — ОПЕК

— Все больше данных говорят, что спад наметился везде: в Европе, Азии, США. Это приводит к тому, что потребление энергоносителей снижается, а со стороны предложения реальных шагов по сокращению добычи нет.

Пока неясно, когда начнет сокращать добычу Саудовская Аравия. В таких условиях ценам на нефть ничего не остается, как идти вниз, — говорит Богданов.

Что касается валютных котировок, тут тоже могут случиться неприятные сюрпризы

Уже в январе 2019 российский Центробанк возобновит покупку валюты. Тогда можно ожидать рост доллара к рублю и автоматически к тенге. Правда,

по отношению к российской валюте тенге, скорее всего, будет устойчив

Свою лепту вносят и торговые войны

Данияр Джумекенов, аналитик Wall Street Invest Partners, уверен, что давление на нефтяные котировки сохранится.

— Во-первых, это обусловлено общим замедлением темпов роста мировой экономики. Во-вторых, продолжается увеличение предложения нефти со стороны нефтедобывающих стран. Решение мониторингового комитета ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти начнет действовать только с 2019 года.

В целом,

нестабильность на рынке «черного золота» негативно повлияет на развитие мировой экономики,

— отметил эксперт.

Кроме того, нужно учитывать, что мир поступательно отходит от привычных объемов потребления нефти. Альтернативные источники энергии постепенно вытесняют традиционные. Рост экологических стандартов в мире однозначно ведет к снижению потребления нефти.

Почему тенге — это «казахский доллар»

— В условиях низких цен на нефть экономика Казахстана замедлится.

Под давлением окажутся и тенге, и российский рубль

Однако позицию рубля усиливают профицит российского бюджета и рост международных резервов страны. В период с января по февраль 2019 года прогнозируется ослабление позиции тенге. Ожидаемый коридор располагается в диапазоне от 370 до 385 тенге за доллар США, — полагает Джумекенов.

Российский аналитик Андрей Перекальский считает, что негативный тренд продолжится как в нефтяном секторе, так и для валютного курса.

— Глобальная нисходящая коррекция по нефти имеет все шансы продолжиться. Что касается торговой войны между США и Китаем, которая в настоящее время стоит на паузе на 90 дней, она неизбежно возобновится с новой силой. Поскольку

цель Штатов не столько улучшение торгового баланса, сколько стратегическое сдерживание Китая,

— считает экономист.

Кроме того, Перекальский полагает, что доллар явно нацелен на рост. Если ФРС США в 2019 году продолжит повышать ставку, он неизбежно вырастет. А валюты развивающихся стран «продолжат падать с ускорением».

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