Вы здесь: Главная / Политика / Как орки Совет Европы захватили (ФОТОЖАБЫ)

Как орки Совет Европы захватили (ФОТОЖАБЫ)

Политика 25 Июн 2019
Как орки Совет Европы захватили (ФОТОЖАБЫ)
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Россию вернули в ПАСЕ

Орки — злобный, варварский народ, который живет в Мордоре.
Они подчиняются темному властелину Пу и составляют его многочисленные кровожадные орды.
Орки враждебны всему прекрасному и чистому, они склонны к вандализму, жестокости и подлости.
Орки развязали кровавую войну с людьми, забрали у них полуостров и часть восточных земель.
Люди наказали орков, ввели против них санкции и прогнали из всех приличных домов.
Но орки не успокоились. Они надели овечьи шкуры и притворились миролюбивыми созданиями.
Люди поверили кровавым оркам и решили снова впустить их в свой дом.
А вы верите оркам?

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ проголосовала за снятие санкций с России и возвращение российской делегации в состав организации.

За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Решение, принятое в Страсбурге, принципиально меняет санкционный механизм.

25 июня во Франции люди провели акцию протеста из-за возвращения России в ПАСЕ.

В то же время российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Больше новостей о событиях в мире читайте на
Depo.Весь мир



Источник

Кризис в ПАСЕ: России поставили условия для возвращения - новости политики →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top