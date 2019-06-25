Как орки Совет Европы захватили (ФОТОЖАБЫ)

Россию вернули в ПАСЕ

Орки — злобный, варварский народ, который живет в Мордоре.

Они подчиняются темному властелину Пу и составляют его многочисленные кровожадные орды.

Орки враждебны всему прекрасному и чистому, они склонны к вандализму, жестокости и подлости.

Орки развязали кровавую войну с людьми, забрали у них полуостров и часть восточных земель.

Люди наказали орков, ввели против них санкции и прогнали из всех приличных домов.

Но орки не успокоились. Они надели овечьи шкуры и притворились миролюбивыми созданиями.

Люди поверили кровавым оркам и решили снова впустить их в свой дом.

А вы верите оркам?

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ проголосовала за снятие санкций с России и возвращение российской делегации в состав организации.

За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Решение, принятое в Страсбурге, принципиально меняет санкционный механизм.

25 июня во Франции люди провели акцию протеста из-за возвращения России в ПАСЕ.

В то же время российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

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